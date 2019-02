Рынок акций США во вторник обновил максимумы с начала 2019 года

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в среду. Нефтяной рынок на азиатских торгах в среду продолжает подъем.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, обновив максимальные значения с начала года, инвесторы изучали квартальную отчетность компаний и ждали новых сигналов о мерах по предотвращению нового "шатдауна" и о ходе торговых переговоров Вашингтона и Пекина, пишет MarketWatch.

S&P 500 впервые за 46 сессий завершил торги выше 200-дневной скользящей средней.

Поздно вечером в понедельник демократы и республиканцы Конгресса объявили, что достигли предварительного соглашения, которое позволит избежать следующего "шатдауна". Республиканская партия согласилась на финансирование безопасности южных границ США в меньшем объеме, чем $5,7 млрд, которых изначально требовал президент Дональд Трамп для строительства стены на границе с Мексикой.

Между тем Д.Трамп еще не решил, поддержит ли он согласованные его партией условия, хотя высокопоставленные республиканцы во вторник настойчиво призывали президента сделать это.

В Пекине продолжается предварительное обсуждение торговых вопросов в ожидании прибытия основной американской делегации 14 февраля. Переговорщиков от США возглавят министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер. Инвесторы рассчитывают, что этот раунд переговоров США и Китая о торговле будет более результативным.

Индекс доверия малого бизнеса упал в январе на 3,2 пункта, до 101,2 пункта - самого низкого уровня с момента избрания Д.Трампа в ноябре 2016 года. Наиболее резко ухудшились показатели ожиданий: доля тех, кто рассчитывает на улучшение экономической ситуации в США, упала на 10 процентных пунктов.

Цена бумаг компании Coty Inc., которой принадлежат права на косметические товары Adidas, Calvin Klein, Marc Jacobs и других брендов, подскочила на 12,5% на торгах в Нью-Йорке. Инвесткомпания JAB Holdings планирует приобрести 150 млн акций Coty (около 20% всех бумаг в обращении) по цене $11,65, что на 20,6% выше их стоимости на закрытие торгов в понедельник.

Курс ценных бумаг разработчика ПО Ellie Mae взлетел на 20,8%. Инвесткомпания Thoma Bravo купит ее за $3,7 млрд с последующим делистингом, премия к цене закрытия последних 30 дней составляет 47%.

Благодаря позитивной квартальной отчетности подорожали акции производителя спортивной одежды и обуви Under Armour Inc. (+6,9%). Скорректированная прибыль за IV квартал вдвое превысила прогноз, выручка также была больше ожиданий. Кроме того, Under Armour подтвердила прогноз на 2019 год, включая повышение выручки на 3-4%.

Котировки ценных бумаг Electronic Arts Inc. (EA) поднялись на 5,2%. Издательство видеоигр объявило, что за первую неделю его новая игра Apex Legends привлекла 25 млн новых участников.

Акции пивоваренной компании Molson Coors Brewing Co. обвалились на 9,4%. Выручка Molson Coors за IV квартал оказалась слабее ожиданий Уолл-стрит. Кроме того, компания пересмотрела результаты за 2016 и 2017 годы из-за ошибок в налоговом учете. Продажи Molson Coorse в США упали на 5,1% в IV квартале, поскольку американцы отказываются от пива в пользу вина и крепкого алкоголя.

Рыночная стоимость Shopify Inc., разрабатывающей ПО для магазинов, повысилась на 1,1%, поскольку скорректированная прибыль в расчете на акцию и квартальная выручка Shopify были выше ожиданий Уолл-стрит.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 13 февраля поднялся на 372,65 пункта (1,49%), до 25425,76 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 34,93 пункта (1,29%) - до 2744,73 пункта.

Значение Nasdaq Composite увеличилось на 106,71 пункта (1,46%), до 7414,62 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в среду, инвесторы ждут новостей о торговых переговорах США и Китая.

Делегации США и Китая, ведущие переговоры по торговым вопросам, ставят задачу согласовать на этой неделе основные параметры соглашения, которое затем могли бы подписать лидеры двух стран, пишет The Wall Street Journal.

Участники переговоров, которые идут в Пекине, пытаются сблизить все еще остающиеся значительными расхождения между уступками, на которые готов пойти Пекин, и тем, что готов был бы принять Белый дом.

Председатель КНР Си Цзиньпин встретится 15 февраля с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и главой Минфина Стивеном Мнучиным, прибывшими в Пекин во вторник для проведения торговых переговоров.

Китайский Shanghai Composite поднялся на 1,6%, Shenzhen Composite - на 1,9%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 1,3%, более широкий Topix - на 1%.

Индийский Sensex повысился на 0,2%, новозеландский NZX 50 - на 0,6%.

Тайваньский Taiex снизился на 0,1%, индекс Малайзии FTSE Malay KLCI - на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200, торги для которого уже завершились, потерял 0,3%.

Цены производителей в Японии выросли в январе меньше ожиданий - на 0,6% относительно того же месяца прошлого года после повышения на 1,5% в декабре. Консенсус-прогноз равнялся 1,1%. Нефть, нефтепродукты и уголь подешевели на 5% в годовом выражении, химикаты - на 1,7%, рост цен на железную руду и сталь замедлился с 4,4% до 3,4%.

Центральный банк Новой Зеландии в среду оставил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне - 1,75%, как и ожидалось.

Котировки акций китайских компаний, связанных с развитием связи 5G, растут на ожиданиях, что власти КНР поддержат эту отрасль: ZTE - на 9,6% в Шэньчжэне и на 7,7% в Гонконге, Fiberhome Telecom - на 7,4%, среди мобильных операторов China Mobile и China Telecom прибавили по 1,8%, China Unicom - 3,3%.

Существенный подъем демонстрируют акции нефтегазовых компаний на фоне повышения цен на нефть, в том числе австралийская Santos - на 2%, китайская CNOOC - на 2,1%, PetroChina - на 2,2%. Курс ценных бумаг японской Inpex Corp. подскочил на 12,5%, так как, помимо цен на нефть, его поддерживал позитивный прогноз компании, улучшившей оценку годовой прибыли на 37%.

Нефтяной рынок на азиатских торгах в среду продолжает подъем благодаря данным Американского института нефти (API) о неожиданном сокращении товарных запасов топлива в США.

Накануне оптимизм участников рынка поддержали данные о январском сокращении производства нефти ОПЕК.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК увеличилась на $0,64 (1,03%) - до $63,06 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,55 (1,34%), до $53,65 за баррель.

По итогам предыдущей сессии контракты на Brent выросли в цене на $0,91 (1,5%) - до $62,42 за баррель, а WTI поднялась на $0,69 (1,3%), до $53,10 за баррель.

По оценкам API, коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 8 февраля, сократились на 998 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,48 млн баррелей, но при этом резервы бензина увеличились на 746 тыс. баррелей.

Теперь внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют рост запасов нефти в США на 2,7 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране увеличились на прошлой неделе на 800 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов сократились на те же 800 тыс. баррелей.

Между тем министерство энергетики США в ежемесячном обзоре повысило оценки нефтедобычи в стране на 2019 и 2020 годы. Прогнозы цен на Brent и WTI на текущий год были несколько улучшены, на следующий - снижены на 4%.