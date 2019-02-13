Индекс МосБиржи попробует обновить рекорд - Алор Брокер

"Внешний фон на открытии российского рынка акций складывается позитивный. После нашего закрытия фондовая Америка прибавила примерно полпроцента. На те же полпроцента растут с утра американские фьючерсы, около процента прибавляет нефть. Основным драйвером роста Штатов стала информация, что демократы и республиканцы близки к договоренности по поводу защиты границы с Мексикой - именно этот вопрос стал причиной "шатдауна". Все это говорит в пользу того, что российский рынок акций откроется ростом и уже в первой половине дня попробует обновить исторические максимумы", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.