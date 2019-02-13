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Главная / Мнения аналитиков / Не исключаем попыток переписать максимумы по индексу МосБиржи - Инвестиционная палата
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13 февраля 2019 года 09:31
Не исключаем попыток переписать максимумы по индексу МосБиржи - Инвестиционная палата
"Ситуация на внешних рынках перед началом торгов в России складывается, на наш взгляд, умеренно позитивная. Информация о росте вложения нерезидентов в фондовый и долговой рынки по итогам января объясняет рекордный рост индексов с начала года. Признание недостаточно эффективным метода введения санкций в отношении России со стороны США не является, по нашему мнению, препятствием для возможного ужесточения ограничений в ближайшее время. В ходе торгов среды мы не исключаем попыток переписать максимумы по индексу МосБиржи. Сегодня интерес для инвесторов представляет аукцион Минфина по размещению ОФЗ", - указывает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.
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13 февраля 2019 года 19:37
Москва. 13 февраля. Доллар США слегка, а евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря растущим нефтяным ценам. Сдерживают рост нацвалюты возросшие санкционные риски, которые стали причиной падения российских акций и облигаций. читать дальше
.13 февраля 2019 года 19:23
Рынок акций РФ в среду поставил новый рекорд падения индексов с начала года под угрозой санкций США и ЕС
Москва. 13 февраля. Рынок акций РФ в среду поставил новый рекорд падения индексов с начала года под угрозой антироссийских санкций США и ЕС в ответ на инцидент в Керченском проливе, что вылилось в возросшие распродажи бумаг; подъем мировых рынков и нефти инвесторы проигнорировали. читать дальше
.13 февраля 2019 года 18:49
Москва. 13 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду изменяются незначительно на фоне противоречивых как внешних, так и внутренних сигналов, а также возросших санкционных рисков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что в итоге привело к небольшому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.13 февраля 2019 года 18:32
В среду ряд кредитных организаций предъявили спрос на ликвидность от Федерального казначейства. В частности, на аукционе РЕПО o/n один банк привлек 220 млрд руб. из лимита 280 млрд руб., хотя с конца января спрос на операции РЕПО с казначейством практически отсутствовал, указывает начальник отдела... читать дальше
.13 февраля 2019 года 17:21
"Санкции, которые будут обсуждаться 18 февраля, касаются инцидента в Керченском проливе. Вероятнее всего, данные ограничительные меры, если хоть какие-либо из них будут введены, никаким образом не коснутся финансового рынка, российских компаний и, что ранее обсуждалось, госбанков. Вероятнее всего,... читать дальше
.13 февраля 2019 года 16:46
"Рубль может "соскользнуть" с линии рыночного позитива. Несмотря на растущую нефть, курс российской валюты к середине дня ослаблялся до уровней, близких к 65,7. В целом рыночные "аппетиты" к риску сохраняются на повышенных уровнях. Торговые переговоры между США и Китаем продолжаются - Трамп подал... читать дальше
.13 февраля 2019 года 16:30
Остаётся открытым вопрос способности индекса МосБиржи закрыть день выше отметки 2500 пунктов - "Открытие Брокер"
"Отечественный рынок акций не участвует во всемирном оптимизме из-за рисков новых ограничений. Однако остаётся открытым вопрос способности индекса МосБиржи закрыть день выше отметки 2500 пунктов. Если этого не произойдёт, то коррекция может получить продолжение", - предупреждает ведущий аналитик... читать дальше
.13 февраля 2019 года 16:10
Сегодня российский фондовый рынок достаточно нервно реагирует на опубликованную в Financial Times информацию о том, что США и Евросоюз могут принять новые санкции против России в ответ на инцидент в Керченском проливе. На мой взгляд, продажи носят в основном эмоциональный характер и вряд ли будут... читать дальше
.13 февраля 2019 года 15:52
"Еврозона "порадовала" очередными слабыми показателями. В декабре промышленное производство сократилось на 0,9% против прогноза падения на 0,4%. Причем спад активности оказался максимальным со времен мирового финансового кризиса. Сам факт ухудшения индикатора не удивляет - производственная... читать дальше
.13 февраля 2019 года 15:45
Москва. 13 февраля. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря растущим нефтяным ценам и активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. Сдерживают рост нацвалюты возросшие санкционные риски, которые стали причиной падения российских акций и облигаций. читать дальше
.13 февраля 2019 года 15:32
(добавлен текст после 2-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" начал аналитическое покрытие Qiwi (MOEX: QIWI), сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость американских депозитарных акций (ADS) Qiwi, рассчитанная аналитиками, составляет $23 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана... читать дальше
.13 февраля 2019 года 15:16
JPMorgan понизил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) Qiwi (MOEX: QIWI) с $25 до $19 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.13 февраля 2019 года 14:55
БКС Глобал Маркетс" начал аналитическое покрытие Qiwi (MOEX: QIWI), сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость американских депозитарных акций (ADS) Qiwi, рассчитанная аналитиками, составляет $23 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". читать дальше
.13 февраля 2019 года 14:48
"Объемы золота в резервах мировых центробанков в последние дни остаются в центре внимания рынка, - указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Как мы отмечали накануне, покупки драгоценного металла национальными центральными банками в прошлом году оказались... читать дальше
.13 февраля 2019 года 14:20
"Накануне публикации официальной статистики по динамике индекса потребительских цен в США опросы указывают на то, что инфляция в январе составила 1,5%, - подчеркивает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Учитывая тот факт, что в декабре цены выросли в годовом выражении на 1,9%, ФРС... читать дальше
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