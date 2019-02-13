Не исключаем попыток переписать максимумы по индексу МосБиржи - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних рынках перед началом торгов в России складывается, на наш взгляд, умеренно позитивная. Информация о росте вложения нерезидентов в фондовый и долговой рынки по итогам января объясняет рекордный рост индексов с начала года. Признание недостаточно эффективным метода введения санкций в отношении России со стороны США не является, по нашему мнению, препятствием для возможного ужесточения ограничений в ближайшее время. В ходе торгов среды мы не исключаем попыток переписать максимумы по индексу МосБиржи. Сегодня интерес для инвесторов представляет аукцион Минфина по размещению ОФЗ", - указывает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.