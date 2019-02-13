Акции: оптимизм на глобальных рынках VS санкционная история - Промсвязьбанк

"Для российских инвесторов вчерашний день был отмечен новостным фоном относительно санкционной истории. В первой половине дня стало известно, что слушания в Палате Представителей США по вопросам санкционного режима в отношении РФ, Ирана, КНДР и Венесуэлы перенесены на неопределенный срок. Однако уже после закрытия основной торговой сессии МосБиржи газета FT заявила, что "США и ЕС близки к введению новых санкций в отношении РФ за инцидент в Керченском проливе", что способствовало резкому ослаблению российской валюты (в рамках 70 копеек) и оказало умеренное давление на фьючерсы на индекс МосБиржи. По данным FT, новые ограничительные меры будут обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза 18 февраля и могут вступить в силу в течение следующих двух месяцев. Поскольку с большой долей вероятности новые ограничения будут направлены в отношении отдельных физлиц и компаний, непосредственно связанных с инцидентом в Керчи, в базовом сценарии какого-либо значительного влияния на финансовые активы реализация подобных ограничительных мер не должна оказывать. Диапазон в 2500-2550 пунктов по индексу МосБиржи пока сохраняет актуальность, и при сохранении "риск-аппетита" на глобальных рынках есть шансы на попытку закрепления индекса в верхней половине диапазона", - комментирует ситуацию специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.