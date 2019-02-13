Закрепление выше уровня 1200 пунктов по РТС подразумевает укрепление восходящего тренда - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов вероятно продолжение наметившегося повышения по индексу РТС - с позиций технического анализа, закрепление выше уровня 1200 пунктов подразумевает укрепление восходящего тренда. Обстановка на внешних рынках улучшилась после сообщения президента США Д. Трампа о готовности перенести срок ввода новых пошлин на китайский импорт ради переговоров с Си Цзиньпином. На валютном рынке динамика индекса доллара (DXY) вновь оказалась под давлением на фоне восстановления "спроса на риск", в начале торгов возможна коррекция вниз по паре доллар-рубль", - полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.