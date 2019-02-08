Рынок акций РФ на неделе скорректировался с новых максимумов индекса МосБиржи вслед за миром

Рынок акций РФ на неделе обновил максимум по индексу МосБиржи, после чего скорректировался из-за фиксации прибыли игроками по итогам январского ралли, откат спровоцировало снижение мировых площадок из-за опасений по поводу прогресса в торговых переговорах США и Китая. Индекс МосБиржи после роста на неделе выше 2550 пунктов скатился к рубежу 2500 пунктов, а индекс РТС опустился ниже 1200 пунктов за счет ослабления рубля.

Поддержку рынку акций РФ оказал сохраняющийся спрос на бумаги со стороны нерезидентов: чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) с 31 января по 6 февраля оказался максимальным с апреля 2018 года и составил порядка $190 млн против притока $160 млн неделей ранее (три недели непрерывного притока). Между тем фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали небольшой - хотя и рекордный с середины октября 2017 года - приток капитала на уровне $30 млн против оттока $10 млн по итогам предыдущей недели (данные EPFR Global).

Индекс МосБиржи в период с 4 по 8 февраля снизился на 0,8% - до 2502,82 пункта, индекс РТС потерял 1% и составил 1199,65 пункта на фоне роста доллара на 0,23 рубля (до 65,73 руб./$1). Нефть Brent за неделю подешевела на 1,5% или $1 (апрельский фьючерс).

Неделя на рынке акций РФ началась с обновления максимума индекса МосБиржи (индекс закрепился выше 2520 пунктов) на бумагах металлургов во главе с GDR En+ Group (+5,1%) и "РусАлом" (+4,8%) благодаря надеждам на включение этих бумаг в индексы MSCI после снятия санкций США; в целом динамика blue chips оказалась смешанной из-за просевшей нефти после роста и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, обновил свои максимумы акции "ЛУКОЙЛа" (+0,6%).

Нефть Brent поднималась к $63,6 за баррель Brent на данных о сокращении в США активности добычи (число активных буровых сократилось за неделю на 15 единиц), но к вечеру откатилась ниже $62 за баррель.

Во вторник рынок акций завершил торги на новых максимумах индекса МосБиржи, который поднялся к 2550 пунктам на фоне позитивной динамики внешних площадок и сохраняющегося западного спроса на российские активы; лидерами роста выступили бумаги "РусАла" (+4,3%) и "Роснефти" (+4,3%) (последние подогрел годовой финотчет по МСФО и повышение рейтинга агентством S&P Global Ratings), а также обновившие свои максимумы акции "ЛУКОЙЛа" (+1,6%).

Нефть Brent днем поднималась до $63 за баррель на ожиданиях сокращения предложения сырья на мировом рынке, однако к вечеру опустилась к $62,1 за баррель.

В среду рынок акций РФ просел в рамках коррекции из-за фиксации прибыли игроками на фоне подешевевшей нефти и отката мировых фондовых площадок, индекс МосБиржи утром обновил исторический максимум выше 2550 пунктов на фоне ослабления рубля, после чего просел ниже 2540 пунктов, прервав 6-дневный подъем. Состоявшееся выступление президента США Д.Трампа в Конгрессе усилило опасения, что в США снова будет приостановлена работа федеральных органов.

Нефть днем в среду оставалась под умеренным давлением после выхода статистики Американского института нефти (API) о росте запасов в США за неделю на 2,51 млн баррелей, а уже после закрытия российского рынка цена поднялась выше $62,5 за баррель на хорошей статистике Минэнерго США (запасы нефти в стране выросли меньше ожиданий).

В четверг откат рынка акций усилился на фоне общемировой коррекции, снижение индексов МосБиржи и РТС на 1,2-1,3% стало максимальным с начала года, однако индикаторы смогли удержать важные психологические рубежи 2500 и 1200 пунктов соответственно. В лидерах снижения выступили бумаги "РусАла" (-3,4%), АФК "Система" (-2,6%) и Сбербанка (-2,6%).

Европейская комиссия (ЕК) в четверг ухудшила оценку роста ВВП еврозоны на 2019 год до 1,3% с ожидавшихся в ноябре 1,9% на фоне неопределенности в отношении процесса выхода Великобритании из Евросоюза и замедления темпов роста экономики Китая. Прогноз на 2020 год был понижен до 1,6% с 1,7%. Нефть Brent на фоне укрепления доллара опустилась к $61,7 за баррель.

В конце недели рынок акций оставался под давлением продавцов из-за опасений по поводу торговых переговоров США и Китая, индекс МосБиржи падал ниже 2500 пунктов, но затем сумел отыграть рубеж за счет роста акций "РусАла" (+2,8%).

Главный советник президента США Д.Трампа по экономике Ларри Кадлоу заявил в интервью Fox Business, что до заключения сделки между Вашингтоном и Пекином по-прежнему остается долгий путь. Сам Д.Трамп сообщил, что встреча с Си Цзиньпином, которая планировалась на конец февраля, может не состояться. Кроме того, CNBC сообщила, что встреча Д.Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином вряд ли произойдет до 1 марта, но США даже после наступления дедлайна, скорее всего, сохранят импортные пошлины на уровне 10%, а не повысят их до 25%, как было запланировано.

На следующей неделе переговоры США-КНР продолжатся в Пекине, куда отправятся министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер. Нефть Brent в пятницу колебалась в коридоре $61-62 за баррель.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка выглядели бумаги ПАО "Финансовая группа Будущее" (-17%), "Энел Россия" (-6%), "Трубной металлургической компании" (-5%); лучше рынка смотрелись акции "Объединенной вагонной компании" (+38%), ПАО "Белуга групп" (+13%), "Аптечной сети 36,6" (+12%).

Во второй декаде февраля динамика рынка акций будет определяться колебаниями нефти (Brent может сохранить коридор $60-63 за баррель) и новостями по торговым переговорам США-КНР. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2480-2530 пунктов, для индекса РТС - 1170-1220 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".