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08 февраля 2019 года 19:45

Рубль перешел от снижения к росту в пятницу вечером благодаря растущей нефти

Москва. 8 февраля. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль перешел от плавного снижения к росту по отношению бивалютной корзине на фоне возобновившегося повышения нефтяных цен.

Курс доллара США в 19:00 МСК составил 65,755 руб./$1, что на 15,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 74,5 руб./EUR1, опустившись на 28 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 21 копейку - до 69,69 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", разворот в динамике валютного курса рубля, который в первой половине дня преимущественно снижался к доллару и евро, произошел ближе к вечеру пятницы благодаря улучшению ситуации на мировых нефтяных площадках. Вместе с тем активность игроков на повышение курса рубля сдерживалась нестабильной ситуацией на мировых рынках из-за новой волны обеспокоенности относительно торговых переговоров между США и Китаем. Главный советник президента США Дональда Дрампа по экономике Ларри Кадлоу заявил в интервью Fox Business, что до заключения сделки между Вашингтоном и Пекином по-прежнему остается долгий путь. Кроме того, CNBC сообщила, что встреча Д.Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином вряд ли произойдет до 1 марта, но США даже после наступления дедлайна, скорее всего, сохранят импортные пошлины на уровне 10%, а не повысят их до 25%, как было запланировано.

Нефть Brent дорожает на торгах в пятницу, WTI перешла к подъему при высокой волатильности торгов, при этом обе марки завершают неделю в минусе. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК выросла на 0,15% - до $61,72 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,08% - до $52,68 за баррель. WTI завершает эту неделю падением более чем на 5%, Brent демонстрирует менее существенное снижение - примерно на 1,5%. Среди негативных факторов для нефтяного рынка - сохраняющиеся опасения в отношении глобального спроса, укрепление доллара США и ожидания восстановления поставок с крупнейшего месторождения Ливии.

Тем временем, индекс ICE, оценивающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, вырос на этой неделе на 1%. Укрепление американской нацвалюты делает сырьевые товары, котирующиеся в долларах США, более дорогими для покупателей из других стран.

Вместе с тем реакция валютного рынка на решение ЦБ РФ о сохранении ключевой ставки на уровне 7,75% годовых оказалась нейтральной, так как все было в рамках ожиданий и без сюрпризов со стороны регулятора. "Годовая инфляция в январе 2019 года соответствовала нижней границе ожиданий Банка России. Инфляционные ожидания населения и предприятий несколько выросли. Вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в январе был умеренным. В полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить не ранее апреля текущего года. Также сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий и динамики цен на отдельные продовольственные товары. Баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, особенно на краткосрочном горизонте", - говорилось в сообщении регулятора.

Банк России будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая достаточность повышения ставки в сентябре и декабре 2018 года для возврата годовой инфляции к цели в 4% в 2020 году, с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также рисков со стороны внешних условий и реакции на них рынков, отметил ЦБ.

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Тимура Нигматуллина, на этот раз регулятор не давал более-менее прозрачного сигнала по решению. По всей видимости, для этого не было необходимости из-за отсутствия сильного расхождения рыночных ожиданий с планами ЦБ. Согласно Reuters, сохранения ставки на уровне 7,75% годовых ждали все опрошенные экономисты. Февральское заседание регулятора не является опорным. В рамках его не планировалось конференции главы ЦБ и обновления макроэкономических прогнозов. Исторически при отсутствии существенных внешних или внутренних шоков Банк России воздерживался от решений по ставке в рамках подобных проходных заседаний и от принятия решения по ставке вне заседаний. Сейчас экономика и финансовый рынок России не находятся под влиянием какого бы то ни было острого внешнего или внутреннего негатива. На фоне отмены санкций против компаний Олега Дерипаски и объективно слабого влияния повышения НДС на инфляцию и инфляционные ожидания излишнее охлаждение экономики было бы контрпродуктивным.

"В рамках следующего заседания ЦБ РФ от 22 марта ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 7,75% годовых. Согласно базовому прогнозу, текущая ставка ЦБ сохранится в первой половине 2019 года. Далее начнется цикл снижения: в III квартале до 7,5% годовых, а к концу IV квартала может снизиться до 7,25% годовых. На валютном рынке баланс курсообразующих факторов говорит в пользу укрепления рубля ближе к отметке 65 руб./$1 в среднесрочной перспективе. Несмотря на ужесточение бюджетного правила, котировки рубля поддержит снижение геополитических рисков, а ожидаемое нами снижение ключевой ставки со второй половины 2019 года поддержит спрос на рубли в рамках операций carry trades", - полагает Т.Нигматуллин.

"Основным событием сегодняшнего дня для внутреннего финансового рынка стало заседание ЦБ РФ. Как и прогнозировало большинство аналитиков и экономистов, ключевая ставка была сохранена на уровне 7,75% годовых. Реакция рубля на это ожидавшееся решение регулятора была довольно сдержанной. Вместе с тем к концу торгов рубль перешел от плавного снижения к росту, что было вызвано возобновившимся повышением нефтяных цен. На следующей неделе важными для рынка событиями станут первичные аукционы Минфина по размещению ОФЗ, которые пройдут по новым правилам. В целом можно предположить, что для рубля диапазонная торговля в коридоре 65,4-66,2 руб./$1 сохранится и на следующей неделе", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов.

В свою очередь аналитик компании "Фридом Финанс" Анастасия Соснова также отмечает, что решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых не стало неожиданным для рынка. В стоимости рубля на внутреннем валютном рынке это решение уже было учтено, поэтому реакция отечественной валюты на итоги заседания ЦБ РФ оказалась слабой. В пользу сохранения ставки говорили спокойная внешняя конъюнктура, низкая волатильность на нефтяном и валютном рынках, а также, что и отметил регулятор в своем пресс-релизе, слабое ускорение инфляции из-за повышения НДС. В итоговом пресс-релизе ЦБ РФ указывает на смещение рисков в сторону проинфляционных, особенно на краткосрочном горизонте, поэтому намеревается оценить полноценное влияние повышения НДС на инфляцию не раньше апреля текущего года.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 9-11 февраля на 4,29 копейки, до 66,0628 руб./$1, и опустил курс евро на 7,02 копейки, до 74,8954 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в пятницу на 2,18 копейки по отношению к предыдущему дню и составил 65,9884 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 7,12 копейки к уровню четверга, опустившись до 65,9446 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 75,466 млн, из которых $596,227 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 479,239 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился по отношению к четвергу на 9,91 копейки, до 74,7929 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 11,11 копейки и составил 74,7679 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR460,567 млн, из которых EUR137,058 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR323,509 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) слегка снизились по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) кредиты не изменились в цене. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,80% годовых, а на семидневный срок опустилась на 4 б.п. и 8 февраля составила 7,88% годовых. При этом ставки MosPrime Rate на срок 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев не изменились по отношению к предыдущему дню, оставив 8,23%, 8,62% и 8,69% годовых, соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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