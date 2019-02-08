Рынок акций РФ завершил пятницу консолидацией выше 2500п по индексу МосБиржи, упали бумаги МТС на новостях

Москва. 8 февраля. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу консолидацией при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, реакция на сохранение неизменной ставки ЦБ РФ оказалась нейтральной; индекс МосБиржи удержался выше рубежа 2500 пунктов, а индекс РТС - на пороге 1200 пунктов, при этом упали акции "Мобильных телесистем" после известий, что компания рассматривает целесообразность ухода с NYSE.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2502,82 пункта (-0,3%, минимум дня - 2495 пунктов), индекс РТС - 1199,65 пункта (-0,04%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,8%.

Доллар просел до 65,73 рубля (-0,18 рубля), хотя утром курс поднимался до 66,15 руб./$1.

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,8-1%, доллар вырос на 0,23 рубля.

ЦБ РФ на заседании в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, также регулятор не стал менять свои прогнозы на 2019 год по росту ВВП (в интервале 1,2-1,7%) и инфляции (в интервале 5,0-5,5%).

Кроме того, Банк России неожиданно существенно смягчил сигнал о будущей направленности ДКП. По сути, регулятор допустил, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики, стартовавший в сентябре прошлого года, может закончиться "задним числом".

Подешевели в пятницу акции "Мобильных телесистем" (-2,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%).

Компания МТС сообщила в пятницу, что планирует обновить структуру листинга своих акций на фондовых биржах, для чего проведет оценку целесообразности листинга в США и рассмотрит возможность сделать "Московскую биржу" основной площадкой для торговли ценными бумагами. В частности, "планируется оценить, отвечает ли листинг в США, с учетом высоких затрат на его поддержание, интересам акционеров или более предпочтительным может быть листинг на других площадках".

Выросли бумаги "РусАла" (MOEX: RUALR) (+2,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Мосбиржи" (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%).

Поддержку акциям "РусАла" оказал вышедший производственный отчет: в 2018 году компания увеличила производство первичного алюминия на 1,3%, до 3,753 млн тонн, в четвертом квартале "РусАл" выпустил 943 тыс. тонн алюминия, что на 0,4% выше уровня предыдущего периода.

Продажи первичного алюминия и сплавов в 2018 году упали на 7,2% (до 3,671 млн тонн), в четвертом квартале продажи алюминия снизились на 16,2% (до 877 тыс. тонн). "РусАл" считает, что цена алюминия имеет потенциал для роста на фоне дефицита и ожиданий улучшения спроса.

В пятницу в Азии преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 упал на 2%, Китай не работает) вслед за США на опасениях по поводу прогресса в переговорах США и Китая по торговым вопросам, а также ожидаемого замедления темпов роста мировой экономики.

Главный советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кадлоу заявил в интервью Fox Business, что до заключения сделки между Вашингтоном и Пекином по-прежнему остается долгий путь. Кроме того, CNBC сообщила, что встреча Д.Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином вряд ли произойдет до 1 марта, но США даже после наступления дедлайна, скорее всего, сохранят импортные пошлины на уровне 10%, а не повысят их до 25%, как было запланировано.

Европейская комиссия (ЕК) в четверг ухудшила оценку роста ВВП еврозоны на 2019 год до 1,3% с ожидавшихся в ноябре 1,9% на фоне неопределенности в отношении процесса выхода Великобритании из Евросоюза и замедления темпов роста экономики Китая. Прогноз на 2020 год был понижен до 1,6% с 1,7%.

В Европе после локальной коррекции индексы возобновили снижение (FTSE, CAC40, DAX теряют 0,2-1,2%), минусует Америка (индекс S&P 500 просел на 0,7%).

На следующей неделе переговоры США-КНР продолжатся в Пекине, куда отправятся министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

Между тем, на нефтяном рынке цены вечером вновь пошли вверх. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $61,94 за баррель (+0,5% и -1,7% накануне), мартовская цена WTI - $52,8 за баррель (+0,3% и -2,5% в четверг).

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, мировые рынки просели на ожиданиях замедления экономического роста в Европе, отмены американо-китайского саммита и целого ряда других негативных факторов. Инвесторов очень встревожила информация о том, что лидеры США и КНР отказались от планов встретиться до начала марта. Как известно, к 1 марта Вашингтон и Пекин собирались подписать новое торговое соглашение, поэтому сейчас участники рынка опасаются дальнейшей эскалации торговой войны между двумя странами. Также сохраняют актуальность риски, связанные с перспективой новой приостановки финансирования федеральных структур в США (возможно, уже в конце будущей недели), и такой фактор, как отсутствие подвижек в ходе переговоров по выходу Великобритании из ЕС.

По словам операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова, ЦБ РФ сохранил ставку неизменной, учтя сдержанный рост инфляции. Дополнительным аргументом в пользу такого решения стала позиция ФРС США, которая решила взять паузу в цикле ужесточения монетарной политики.

Между тем, внешний фон для российских активов остается умеренно негативным, инвесторы уходят в безопасные активы из-за тревог относительно будущего мировой экономики и неопределенности вокруг переговоров Пекина и Вашингтона. Нефть подешевела на неделе под влиянием пессимистичных экономических прогнозов, однако продолжение противостояния власти и оппозиции в Венесуэле и принятие американских санкций против Боливарианской Республики препятствуют снижению котировок Brent ниже отметки $60 за баррель, считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций отыграл внешний негатив, однако для коррекции в конце торгов сил у "быков" не нашлось.

Бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%) оказались под давлением из-за новостей о подготовке резолюции в американском Сенате против "Северного потока-2". Однако в пятницу агентство Bloomberg сообщило, что дипломаты 28 стран ЕС приняли решение рассмотреть компромиссное франко-германское предложение по газовой директиве, которое, в частности, смягчает пункты, гипотетически способные помешать реализации "Северного потока-2". Акции "РУСАЛа" выросли на новостях, что производство алюминия у компании увеличилось на 1,3% в 2018 году при росте средней цены реализации на 7,3%, хотя бизнесу явно мешали американские санкции. Впрочем, реализация объемов упала на 7,2%, то есть особой выгоды от роста цен компания не получила. Под давлением были бумаги производителей золота Polymetal (MOEX: POLY) и "Полюса", поскольку желтый металл попал под волну фиксации прибыли.

ЦБ РФ, как и ожидалось, не стал менять ключевую ставку. В пресс-релизе отмечается, что "годовая инфляция в январе 2019г соответствовала нижней границе ожиданий Банка России". Вклад повышения НДС в инфляцию был умеренным, хотя инфляционные ожидания населения и бизнеса повысились. ЦБ подчеркивает, что в полной мере оценить влияние фактора повышения НДС можно будет не ранее апреля, а риски все еще смещены в сторону проинфляционных. Тем не менее, прогнозы по ВВП и инфляции были сохранены на прежних уровнях, а в I полугодии 2020 года ЦБ ожидает возвращения инфляции к целевому уровню 4%, отмечает аналитик.

Свежие заявления из США дали понять, что американская тарифная политика сохранится еще какое-то время, поскольку встреча Д.Трампа и Си Цзиньпиня не планируется в конце февраля. Нефть подросла после появления новостей из Ливии, где национальная нефтяная компания призвала конфликтующие стороны избегать конфронтации в районе месторождения Эль Шарара. В среду, 6 февраля, восточное правительство Ливии объявило о взятии месторождения под контроль. Однако инженеры компании сообщают, что власти контролируют лишь насосную станцию. Из позитива также можно отметить, что добыча в Саудовской Аравии сократилась на 400 тыс. б/с в январе (до 10,24 млн б/с).

Ранее рост мировых индексов базировался на надеждах, что уже в начале марта торговые отношения между Вашингтоном и Пекином прояснятся. Однако теперь переговорный процесс может затянуться, а Д.Трамп пока не планирует встречу с лидером КНР. Соответственно, негативное влияние тарифной войны может продлиться до конца текущего квартала. Кроме того, появились слухи о том, что Д.Трамп намерен подписать исполнительный приказ, запрещающий использование китайского оборудования в беспроводных сетях США с целью обеспечения безопасности. Подобный шаг может осложнить очередной раунд переговоров, который запланирован на следующую неделю. В целом, внешнего негатива было достаточно, чтобы индекс МосБиржи не стоял выше 2500 пунктов, но это бы означало, что снятие перекупленности может перерасти в более глубокую коррекцию, считает А.Кочетков.

Как отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, распродажи в сегменте рисковых активов не перешли в панику, инвесторы немного успокоились, а при улучшении внешнего фоне есть шансы на новые попытки подъема к максимумам. Рубль также относительно стабилен и ожидаемо не отреагировал на решение ЦБ РФ не повышать ставку. На внешних рынках пессимизм связан с обострением угрозы продолжения торговой войны между США и Китаем. На следующей неделе состоятся очередные переговоры двух стран, на которые инвесторы возлагают большие надежды, но и иллюзий по поводу сделки не питают. С этого фронта в предстоящие дни могут усилиться понижательные риски, тогда как признаки прогресса по итогам переговоров могут слегка ослабить волнения рынков.

Также все большее внимание привлекает к себе история с противостоянием между США и ОПЕК - накануне судебный комитет Сената США одобрил законопроект против картеля, так называемый законопроект NOPEC. Если в конечном итоге он перейдет в статус закона, то может повлечь ответную реакцию со стороны производителей группы. Это только добавит хлопот и переживаний мировым инвесторам и, соответственно, рисковым активам, полагает Г.Николаев.

По словам старшего аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, если встреча лидеров США и Китая не состоится в феврале, это не несет существенных поводов для беспокойства, поскольку визит американской делегации торговых представителей в Пекин на следующей неделе остается на повестке дня, а диалог глав государств может состояться уже в марте, то есть после срока окончания торгового перемирия. Однако информация о том, что Д.Трамп намерен подписать указ о запрете использования китайского телекоммуникационного оборудования в беспроводных сетях США до конца месяца, уже создает риски, поскольку повышает градус напряженности диалога между странами. Дальнейшая динамика фондовых рынков будет зависеть от результатов поездки американской торговой делегации в Пекин, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу лидерами отката выступили акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-16,4%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-15,4%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-14,4%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-14,2%).

Выросли акции ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (+17,4%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+13,4%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+12,9%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+4,8%), ОАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+4,8%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 29,568 млрд рублей (из них 10,896 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).