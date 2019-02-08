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08 февраля 2019 года 19:18

Цены евробондов РФ по итогам недели изменились незначительно на фоне противоречивых внешних факторов

Москва. 8 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели изменились незначительно на фоне противоречивых сигналов, поступавших с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного подросли в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов в доходности базовых активов.

Неделя для сектора отечественных евробондов началась с легкой отрицательной коррекции на фоне общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску". После резкого ценового роста, произошедшего в конце января на результатах первого в этом году заседания Федрезерва США, мировые инвесторы частично стали фиксировать прибыль, что и привело к снижению цен долговых бумаг. По итогам январского заседания ФРС было объявлено, что в 2019 году американский регулятор будет проводить более "мягкую" политику по ставкам, чем планировалось ранее. Участники рынка теперь закладывают ожидания, что ставка Федрезерва в 2019 году останется без изменений. Но все эти позитивные новости были отыграны 30-31 января, после чего активность покупателей в секторе долговых бумаг emerging markets заметно снизилась.

Во вторник игроки на повышение в рисковых активах вновь активизировались, что привело к умеренному росту цен российских еврооблигаций. Вместе с тем произошедший в начале февраля рост базовых процентных ставок в США в определенной степени сдерживал активность покупателей.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов 5 февраля, в том числе благодаря хорошей финансовой отчетности американских компаний, и достигли максимума за два месяца. Трейдеры сохраняли оптимизм в ожидании выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе. Уже после закрытия торгов во вторник Д.Трамп выступил с традиционным ежегодным обращением к Конгрессу. Ожидания бизнеса в отношении дополнительных стимулов не оправдались, однако инвесторы вздохнули с облегчением, поскольку президент не использовал это выступление для введения чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Кроме того, Д.Трамп заявил о необходимости заключить новое торговое соглашение с Китаем.

В середине недели плавное повышение цен суверенных еврооблигаций России продолжилось, причем наибольшим спросом пользовались наиболее "длинные" бумаги, в то время как интерес к "коротким" и среднесрочным выпускам был более сдержанным.

Позитивным фактором для мировых рынков капитала в среду стали слухи, которые чуть позже были официально подтверждены, о том, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин на следующей неделе отправятся в Пекин, чтобы принять участие в новом раунде торговых переговоров. При этом американский президент заявил об "огромном уважении" к председателю КНР Си Цзиньпину, отметив, что лидеры двух стран работают над новым торговым соглашением. Д.Трамп подчеркнул, что соглашение "должно включать реальные структурные изменения, которые положат конец несправедливым торговым практикам, сократят хронический торговый дефицит США и защитят рабочие места в американской экономике".

Вместе с тем уже в четверг инициатива на рынке отечественных евробондов плавно перешла к игрокам на понижение на фоне отсутствия новых драйверов для роста и общемирового ухудшения отношения инвесторов к рисковым активам. Мировые рынки капитала упали из-за новой волны обеспокоенности относительно торговых переговоров между США и КНР, а также ожидаемого замедления темпов роста мировой экономики. Главный советник президента США Д.Дрампа по экономике Ларри Кадлоу заявил в интервью Fox Business, что до заключения сделки между Вашингтоном и Пекином по-прежнему остается долгий путь. Кроме того, CNBC сообщила, что встреча Д.Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином вряд ли произойдет до 1 марта, но США даже после наступления дедлайна, скорее всего, сохранят импортные пошлины на уровне 10%, а не повысят их до 25%, как было запланировано.

В последний рабочий день недели на рынке отечественных евробондов инициатива вновь была на стороне продавцов, что в итоге увело часть бумаг, в основном среднесрочного сегмента, в "красную" зону по итогам недели; при этом "длинные" выпуски остались в небольшом плюсе.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,24% и составила 110,99% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 3 пункта и 8 февраля составил 133 базисных пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене на 0,3% (их доходность снизилась на 2 пункта - до 5,15% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,23% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 3 пункта и составил 240 базисных пунктов), с погашением в 2020 году - на 0,09%.

Вместе с тем десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году потерял в цене 0,01%, подешевев до 97,48% от номинала (его доходность практически не изменилась и составила 4,615% годовых), евробонды с погашением в 2026 году подешевели на 0,16%, с погашением в 2023 году - на 0,25% (спред к US Treasuries расширился на 9 пунктов и составил 160 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 0,32%, до 97,87% от номинала (их доходность выросла на 2,5 пункта и составила 5,4% годовых).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, вновь не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне прогнозируемой нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, что вызовет снижение интереса инвесторов к рисковым активам, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

По мнению аналитиков, после довольно активного роста, наблюдавшегося в течение первого месяца 2019 года, ситуация на мировых рынках капитала может немного успокоиться, так как все основные позитивные факторы, в том числе смягчение риторики ФРС США относительно дальнейшей денежно-кредитной политики, уже были отыграны рынком. Вместе с тем, риски, связанные с возможной новой приостановкой работы американского правительства из-за разногласий между президентом США и американскими законодателями по вопросу утверждения бюджета на 2019 год, а также неопределенность в торговых переговорах между США и Китаем, сохраняются.


Опубликовано: /Финмаркет/
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