Рубль довольно уверенно завершает очередную торговую неделю - Аналитика Онлайн

"Курс доллара на Московской бирже держится в районе отметки 66 рублей 5 копеек, евро торгуется на отметки 74 рубля 90 копеек. Индекс ММВБ упал до 2505 пунктов, а котировки нефти марки Brent держаться чуть ниже 62 долларов за баррель. Курс Биткоина по данным портала CoinMarketCap опустился до $3400. Ситуация на российском валютном рынке достаточно стабильная несмотря на сегодняшние новости от ЦБ. Всплеск активности мы не наблюдали. Рубль довольно уверенно завершает очередную торговую неделю. Наши прогнозы остаются без изменений. Напомним, что ранее мы говорили о необходимости покупки валюты в диапазоне от 65 до 66 рублей, с прицелом в среднесрочной перспективе на диапазон 67 - 68. При этом в текущем году мы ожидаем всплесков волатильности и достижения отметки в 70 рублей", - комментирует ситуацию руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.