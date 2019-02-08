Нефть дрейфует вниз в преддверии публикации еженедельного отчета о запасах - Saxo Bank

После неудачной попытки двинуться вверх WTI и Brent остаются в жестких рамках. WTI наткнулась на сопротивление на уровне 55,5 долл. США за баррель, что представляет собой откат на 38,2% в рамках коррекции Фибоначчи после распродаж в октябре-декабре, констатирует главный стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансен. Этот уровень спровоцировал достаточно объемные продажи с целью избежания прорыва вверх к ближайшей потенциальной отметке 59,6 долл. США за баррель. В последние недели фундаментальные показатели предложения продолжали поддерживать цену, но на этом фоне рынок по-прежнему обеспокоен тем, каким образом невыразительные фундаментальные показатели в макроэкономике могут повлиять (а могут и не повлиять) на спрос.

"При том что потенциал роста представляется максимальным, рынок, возможно, все еще беспокоится о том, что неудачные длинные позиции могут уйти после провальной попытки пробиться выше, - указывает эксперт. - Многое было сказано и написано о формировании на графиках "головы и плеч"; неудача в актуализации этого тренда свидетельствует о риске несрабатывания технических торговых моделей, когда на них сосредотачивается слишком много внимания непосредственно перед прорывом. Ключевым уровнем поддержки остается 50 долл. США за баррель. Группа стран ОПЕК+ по договоренности прошлого года сокращает добычу с целью поддержки цены после ее падения более чем на 40% в течение последнего квартала прошлого года. Некоторая неопределенность в связи с Россией сейчас ликвидировалась, и ОПЕК во главе с Саудовской Аравией начала действовать - по данным Bloomberg, сокращение добычи за последние два месяца составило 2,1 млн баррелей в день".

К этому, по мнению эксперта, следует добавить политический кризис в Венесуэле и важнейший вопрос о будущем президента Николаса Мадуро: "Даже русские пришли к выводу, что Мадуро теряет поддержку после стольких лет экономической неэффективности. Санкции США против PDVESA, государственной нефтяной компании и жизненной артерии режима Мадуро, могут ускорить процесс изменений, а краткосрочный эффект ощущается в виде спада продаж, особенно американским нефтеперерабатывающим заводам, которым запрещено направлять выручку обратно в Каракас. Несмотря на эти благоприятные для нефти события, на рынке по-прежнему царит ступор, и внимание перемещается на Еженедельный отчет по нефти Управления энергетической информации США. Обзоры, проводившиеся до публикации недавнего отчета, соответствуют прогнозам Американского института нефти в части роста сырой нефти и бензина. При этом ожидается, что запасы продуктов перегонки снизятся в силу сезонных факторов".