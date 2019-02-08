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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Российский металлургический сектор: неплохие результаты, невнятные перспективы - Промсвязьбанк
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08 февраля 2019 года 16:51

Российский металлургический сектор: неплохие результаты, невнятные перспективы - Промсвязьбанк

"В четверг (7 февраля) НЛМК и ММК представили финансовые результаты за 4-й квартал и по итогам 2018 г. Таким образом, все основные российские сталелитейные компании опубликовали финансовую отчетность (данные "Северстали" вышли 5 февраля). В целом результаты можно назвать нейтральными. Основной тенденцией стал рост выручки и операционной рентабельности, долговая нагрузка по-прежнему остается низкой, свободный денежный поток в 4-м квартале просел, что скажется на дивидендных выплатах, которые выплачиваются поквартально, но высокий результат в предыдущие периоды и коррекция в стоимости акций компаний все же позволяют инвесторам рассчитывать на высокую доходность. В 2019 г. компаниям вряд ли удастся показать столь позитивные результаты: на сталелитейную отрасль негативное влияние оказывают торговые войны и протекционизм. Рост цен на сырье был вызван скорее временными факторами и природными катаклизмами. В 2019 г. ситуация может измениться. Это касается и цен на конечную продукцию, снижающихся со второй половины 2018 г." - отмечает специалист Промсвязьбанка Роман Антонов.

Опубликовано: /ОАО "Промсвязьбанк"/
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Компании упоминаемые в новости:    НЛМК,  Северсталь,  ММК


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