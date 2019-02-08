Рубль слегка снижается к доллару и евро в пятницу днем на фоне охлаждения инвесторов к рисковым активам

Москва. 8 февраля. Доллар США и евро слегка подрастают на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль немного снижается к бивалютной корзине на фоне охлаждения инвесторов к рисковым активам из-за неопределенности с торговыми переговорами между США и Китаем.

Курс доллара США в 15:00 МСК составил 66,04 руб./$1, что на 12,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 74,88 руб./EUR1, поднявшись на 10 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 11,8 копейки - до 70,216 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 9-11 февраля на 4,29 копейки, до 66,0628 руб./$1, и опустил курс евро на 7,02 копейки, до 74,8954 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное снижение валютного курса рубля к доллару и евро в ходе дневных торгов пятницы связано, прежде всего, с падением интереса глобальных инвесторов к активам и валютам emerging markets из-за новой волны обеспокоенности относительно торговых переговоров между США и Китаем. Главный советник президента США Дональда Дрампа по экономике Ларри Кадлоу заявил в интервью Fox Business, что до заключения сделки между Вашингтоном и Пекином по-прежнему остается долгий путь. Кроме того, CNBC сообщила, что встреча Д.Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином вряд ли произойдет до 1 марта, но США даже после наступления дедлайна, скорее всего, сохранят импортные пошлины на уровне 10%, а не повысят их до 25%, как было запланировано.

Кроме того, определенное давление на курс нацвалюты оказывает нестабильная динамика нефтяных цен, которые завершают неделю в минусе на опасениях замедления роста глобальной экономики. Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подешевели на 0,05% - до $61,6 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже снизилась к этому времени на 0,7% - до $52,27 за баррель.

Участники нефтяного рынка негативно восприняли новость о том, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин не встретятся до 1 марта, когда истекает срок заморозки повышения пошлин на импорт китайских товаров в США. Это повышает вероятность того, что стороны не смогут прийти к соглашению в установленный срок, и пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд будут увеличены с текущих 10% до 25%. Кроме того, накануне Европейская комиссия и Банк Англии ухудшили прогнозы роста экономики еврозоны и Великобритании соответственно. Британский ЦБ теперь ожидает подъема ВВП страны на 1,7% в текущем году вместо ожидавшихся ранее 1,2%. Еврокомиссия снизила оценку роста экономики валютного блока до 1,3% с ожидавшихся в ноябре 1,9%.

Вместе с тем реакция валютного рынка на решение ЦБ РФ о сохранении ключевой ставки на уровне 7,75% годовых оказалась нейтральной, так как все было в рамках ожиданий и без сюрпризов со стороны регулятора. "Годовая инфляция в январе 2019 года соответствовала нижней границе ожиданий Банка России. Инфляционные ожидания населения и предприятий несколько выросли. Вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в январе был умеренным. В полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить не ранее апреля текущего года. Также сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий и динамики цен на отдельные продовольственные товары. Баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, особенно на краткосрочном горизонте", - говорилось в сообщении регулятора.

Банк России будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая достаточность повышения ставки в сентябре и декабре 2018 года для возврата годовой инфляции к цели в 4% в 2020 году, с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также рисков со стороны внешних условий и реакции на них рынков, отметил ЦБ.

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Тимура Нигматуллина, на этот раз регулятор не давал более-менее прозрачного сигнала по решению. По всей видимости, для этого не было необходимости из-за отсутствия сильного расхождения рыночных ожиданий с планами ЦБ. Согласно Reuters, сохранения ставки на уровне 7,75% годовых ждали все опрошенные экономисты. Февральское заседание регулятора не является опорным. В рамках его не планировалось конференции главы ЦБ и обновления макроэкономических прогнозов. Исторически при отсутствии существенных внешних или внутренних шоков Банк России воздерживался от решений по ставке в рамках подобных проходных заседаний и от принятия решения по ставке вне заседаний. Сейчас экономика и финансовый рынок России не находятся под влиянием какого бы то ни было острого внешнего или внутреннего негатива. На фоне отмены санкций против компаний Олега Дерипаски и объективно слабого влияния повышения НДС на инфляцию и инфляционные ожидания излишнее охлаждение экономики было бы контрпродуктивным.

"В рамках следующего заседания ЦБ РФ от 22 марта ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 7,75% годовых. Согласно базовому прогнозу, текущая ставка ЦБ сохранится в первой половине 2019 года. Далее начнется цикл снижения: в III квартале до 7,5% годовых, а к концу IV квартала может снизиться до 7,25% годовых. На валютном рынке баланс курсообразующих факторов говорит в пользу укрепления рубля ближе к отметке 65 руб./$1 в среднесрочной перспективе. Несмотря на ужесточение бюджетного правила, котировки рубля поддержит снижение геополитических рисков, а ожидаемое нами снижение ключевой ставки со второй половины 2019 года поддержит спрос на рубли в рамках операций carry trades", - полагает Т.Нигматуллин.

В свою очередь аналитик компании "Фридом Финанс" Анастасия Соснова также отмечает, что решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых не стало неожиданным для рынка. В стоимости рубля на внутреннем валютном рынке это решение уже было учтено, поэтому реакция отечественной валюты на итоги заседания ЦБ РФ оказалась слабой. В пользу сохранения ставки говорили спокойная внешняя конъюнктура, низкая волатильность на нефтяном и валютном рынках, а также, что и отметил регулятор в своем пресс-релизе, слабое ускорение инфляции из-за повышения НДС. В итоговом пресс-релизе ЦБ РФ указывает на смещение рисков в сторону проинфляционных, особенно на краткосрочном горизонте, поэтому намеревается оценить полноценное влияние повышения НДС на инфляцию не раньше апреля текущего года.

"Рубль в пятницу незначительно снижается к доллару и евро. Внешний фон для отечественной валюты умеренно негативный: инвесторы уходят в безопасные активы из-за тревог относительно будущего мировой экономики и неопределенности вокруг переговоров Пекина и Вашингтона. "Черное золото" к концу недели подешевело под влиянием пессимистичных экономических прогнозов. В то же время продолжение противостояния власти и оппозиции в Венесуэле и принятие американских санкций против Боливарианской республики препятствуют снижению котировок ниже отметки $60 за баррель Brent. Ожидаемый торговый диапазон для рубля в паре с долларом на ближайшую неделю составляет 65,15-67,15 руб./$1", - указывает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

Ставки на рынке рублевых краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) слегка снизились по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) кредиты не изменились в цене. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,80% годовых, а на семидневный срок опустилась на 4 б.п. и 8 февраля составила 7,88% годовых. При этом ставки MosPrime Rate на срок 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев не изменились по отношению к предыдущему дню, оставив 8,23%, 8,62% и 8,69% годовых, соответственно.