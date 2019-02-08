Курс рубля "плывет по течению" - БКС

"Курс рубля завершает неделю, находясь под умеренным давлением. Сохранение ключевой ставки без изменений оказывает нейтральное влияние на рублевый актив. Факторы давления на рубль в очередной раз складываются в плоскости рыночных настроений. По заявлениям Трампа, встреча с главной КНР может не состояться в феврале. Такие сигналы воспринимаются инвесторами весьма болезненно - "дедлайн" по торговой сделке (1 марта) все ближе, а конкретики в действиях по достижению компромисса между сторонами все еще нет. Негативное воздействие на "риск-аппетиты" участников рынка оказывает и пересмотр прогнозов Еврокомиссии по росту экономики еврозоны на 2019 год в сторону их понижения - прогноз роста ВВП пересмотрен с 1,9% до 1,3%, прогноз по инфляции понижен с 1,8% до 1,4%. Заметим, что толерантность инвесторов к покупке риска сейчас вряд ли испытывает драматическое снижение, однако подавленность данного аспекта транслируется в ослабление большинства групп рисковых актив, включая рубль и нефть, и укрепление защитных активов в виде UST, доходности по которым сейчас опустились к отметкам 2,65%. По итогам сегодняшнего заседания ЦБ, ключевая ставка остается на уровне 7,75%. На наш взгляд, умеренная жесткость в риторике регулятора сохраняется. Заметим, что в своем пресс-релизе Банк России обращает внимание рынка на тот факт, что дальнейшие шаги по ставке будут приниматься с учетом уже реализованных повышений в сентябре и декабре прошлого года. Данный аспект риторики можно трактовать как желание регулятора обезопасить рынок от "перезаложенности" на дальнейшее ужесточение монетарных условий в РФ. Однако мы полагаем, что возможность повышения ставки в этом году пока что рано исключать из рассматриваемых сценариев. С одной стороны, говоря об "оглядке" на повышение ставок в сентябре и декабре 2018 года, ЦБ может сигнализировать о том, что текущих повышенных уровней ставок может быть достаточно для возвращения инфляции к таргету в перспективе 2020 года. В отношении прочих факторов риска ЦБ, на наш взгляд, продолжит руководствоваться тезисом о том, что монетарная политика будет ужесточаться соразмерно активизации рисков стабильности финансовых рынков. Так как основные риски, в том числе геополитические, в начале 2019 года остаются для РФ полностью актуальными, мы не исключаем возможностей реализации дальнейших шагов по повышению ставки. В результате ожидаем, что в перспективе следующей недели курс рубля будет двигаться в общем тренде с валютами сектора ЕМ в диапазоне 65,5-66,8", - комментирует ситуацию главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.