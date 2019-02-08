Роснефть: ограниченный потенциал роста сохраняется - ITI Capital

"За 2018 г. Роснефть увеличила добычу нефти на 2,1% благодаря смягчению ограничений в рамках соглашения ОПЕК+ и активной разработке действующих и новых проектов. Добыча газа при этом снижается (-1,7% в 2018 г.). В 2019 г. компания планирует нарастить добычу нефти на 3-4,5% в зависимости от условий соглашения ОПЕК+ в первом полугодии 2019 г., что представляется весьма амбициозной целью. Тем не менее, ее достижение возможно за счет увеличения добычи на новых месторождениях (в том числе четырех запущенных в 4К18). На основании опубликованной отчетности финальный дивиденд за 2018 г., по нашим расчетам, составит, 11,32 руб. на акцию (что предполагает полугодовую дивидендную доходность 2,7%). С учетом промежуточных дивидендов за 1П19 дивидендная доходность акций Роснефти в текущем году может составить 6-6,5%. Мы оцениваем потенциал роста акций Роснефти до конца года в 10-12% от текущего уровня, а дивидендная доходность может составить 6-6,5%. Ожидаемое увеличение добычи и сохранение устойчивых финансовых показателей в 2019 г. создают предпосылки для увеличения котировок до 460 руб. Риски для повышения котировок, на наш взгляд, связаны с медленным сокращением долга и дальнейшей отсрочкой программы выкупа акций (buy-back)", - отмечают эксперты ITI Capital.