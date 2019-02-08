Рубль продолжает демонстрировать устойчивость на фоне дешевеющей нефти - Банк "Санкт-Петербург"

"Рубль продолжает показывать свою устойчивость на фоне дешевеющей нефти, но при этом, естественно, остается скоррелированным с другими валютами развивающихся стран и рисковыми активами. Мы не ожидаем ярко выраженной реакции на итоги заседания ЦБ РФ сегодня. В целом в ближайшее время мы вообще не ожидаем существенных движений в рубле, так как первый квартал сезонно сильный с точки зрения текущего счета, что в сочетании с хорошим спросом инвесторов на рисковые активы поддерживает

рубль, а действие бюджетного правила и докупка валюты Центральным Банком ограничивают потенциал его укрепления. При этом в долгосрочной перспективе сохраняются риски ужесточения санкций, увеличения оттока капитала и возрастающего давления покупок валюты на рынке. Поэтому мы сохраняем свой умеренно негативный взгляд на USD/RUB в перспективе нескольких месяцев", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".