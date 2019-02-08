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08 февраля 2019 года 11:45

Рынок акций РФ утром просел вслед за миром, индекс МосБиржи смог отыграть 2500п за счет роста РусАла и ослабления рубля

Москва. 8 февраля. Рынок акций РФ утром в пятницу просел вслед за упавшими мировыми площадками из-за опасений по поводу торговых переговоров США и Китая; индекс МосБиржи после провала на старте торгов смог отыграть рубеж 2500 пунктов за счет роста бумаг "РусАла" и ослабления рубля.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2504,33 пункта (-0,2%, минимум дня - 2495,8 пункта), индекс РТС - 1194,48 пункта (-0,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1%.

Доллар вырос до 66,04 рубля (+0,13 рубля).

Подешевели акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,6% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%).

Выросли бумаги "РусАла" (+4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,3%), "Мосбиржи" (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%).

Поддержку акциям "РусАла" оказал вышедший производственный отчет: в 2018 году компания увеличила производство первичного алюминия на 1,3%, до 3,753 млн тонн, в четвертом квартале "РусАл" выпустил 943 тыс. тонн алюминия, что на 0,4% выше уровня предыдущего периода.

Продажи первичного алюминия и сплавов в 2018 году упали на 7,2% (до 3,671 млн тонн), в четвертом квартале продажи алюминия снизились на 16,2% (до 877 тыс. тонн). "РусАл" считает, что цена алюминия имеет потенциал для роста на фоне дефицита и ожиданий улучшения спроса.

В США накануне индексы снизились из-за новой волны обеспокоенности относительно торговых переговоров между США и КНР, а также ожидаемого замедления темпов роста мировой экономики, сообщает MarketWatch. Кроме того, ряд крупных компаний опубликовали разочаровавшую инвесторов квартальную отчетность или дали слабые прогнозы.

Главный советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кадлоу заявил в интервью Fox Business, что до заключения сделки между Вашингтоном и Пекином по-прежнему остается долгий путь. Кроме того, CNBC сообщила, что встреча Д.Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином вряд ли произойдет до 1 марта, но США даже после наступления дедлайна, скорее всего, сохранят импортные пошлины на уровне 10%, а не повысят их до 25%, как было запланировано.

Европейская комиссия (ЕК) в четверг ухудшила оценку роста ВВП еврозоны на 2019 год до 1,3% с ожидавшихся в ноябре 1,9% на фоне неопределенности в отношении процесса выхода Великобритании из Евросоюза и замедления темпов роста экономики Китая. Прогноз на 2020 год был понижен до 1,6% с 1,7%.

Помимо этого, Банк Англии объявил об усилении рисков и ущерба для британской экономики, связанных с выходом страны из Евросоюза (Brexit). В результате прогноз роста ВВП Великобритании на 2019 год ухудшен с 1,7% до 1,2% из-за Brexit, торможения мировой экономики и неопределенности по всему миру. Таким образом, рост экономики в этом году может стать минимальным с 2009 года, когда в стране наблюдалась рецессия. В 2020 году ожидается подъем на 1,5%, а не на 1,7%, как говорилось в ноябрьском докладе, в 2021 году рост ускорится до 1,9%, говорится в сообщении британского ЦБ.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл днем ранее дал позитивную оценку ситуации в американской экономике в ходе встречи с учителями в штаб-квартире ЦБ в Вашингтоне. "Экономика США сейчас находится в хорошем состоянии, - сказал он. - В настоящее время безработица низкая, инфляция близка к 2%, и это хорошая ситуация".

Тем временем бывший председатель ФРС Джанет Йеллен в интервью CNBC допустила, что следующим действием может стать снижение процентной ставки, если замедление темпов роста мировой экономики начнет сказываться на США.

В пятницу в Азии также преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 упал на 2%, Китай не работает), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%) на опасениях по поводу прогресса в переговорах США и Китая по торговым вопросам, однако в Европе наметилась стабилизация (DAX просел на 0,2%, а FTSE и CAC 40 топчутся на месте).

На следующей неделе переговоры США-КНР продолжатся в Пекине, куда отправятся министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

Нефть утром в пятницу также дешевеет и завершает неделю максимальным падением с начала года на опасениях по поводу роста мировой экономики; уровень цен Brent на $1 ниже, чем при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $61,36 за баррель (-0,4% и -1,7% накануне), мартовская цена WTI - $52,28 за баррель (-0,7% и -2,5% в четверг).

С начала недели стоимость Brent упала на 2,5%, WTI - на 5,5%.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, поводом для начала продаж на рынках акций стала информация, что встреча президента США Д.Трампа и главы КНР Си Цзиньпина вряд ли состоится до 1 марта, то есть даты, которую Д.Трамп обозначил как финальную для подписания соглашения по взаимной торговле. Это говорит о том, что стороны так и не решили противоречия, и скорее всего, соглашение подписано не будет. Для индекса МосБиржи поддержкой выступают уровни 2480 и 2450 пунктов, для акций Сбербанка - 204 и 193 рубля.

По оценкам аналитиков Нордеа банка, на фоне снижения аппетита к риску присутствует повышенный спрос на защитные активы (растет доллар и снижаются доходности американских казначейских облигаций). Кроме того, Еврокомиссия существенно ухудшила свои прогнозы относительно перспектив экономического роста еврозоны в 2019 году: текущий прогноз предполагает рост на 1,3% по сравнению с 1,9% в предыдущем прогнозе. Основной негативный вклад в пересмотр внесли ухудшения ожиданий относительно перспектив экономик Италии и Германии.

Цены на нефть также снижаются на фоне негативных сигналов о ходе торговых переговоров США и КНР. Накануне Д.Трамп сообщил, что встреча с Си Цзиньпином, которая планировалась на конец февраля, может не состояться. В итоге рынки вновь возвращаются к более пессимистичным ожиданиям в отношении перспектив глобального экономического роста, что понижает оценки спроса на энергоносители. Краткосрочным ориентиром для нефти Brent остается коридор $60-63 за баррель.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, с позиций технического анализа, закрепление индекса РТС выше или ниже пограничного уровня 1200 пунктов может определить направление дальнейшего среднесрочного движения. В 13:30 МСК ожидается объявление решения ЦБ РФ по ключевой процентной ставке - базовым сценарием считается сохранение ставки без изменений (7,75% годовых), но комментарий ЦБ может повлиять на обстановку на рынке, считает аналитик.

По мнению аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, наличие потенциала для фиксации прибыли (с начала года мировые рынки продемонстрировали заметное восстановление, например, индекс S&P 500 вырос на 9%) способствует коррекционному снижению на фоне сигналов о том, что ожидаемая встреча лидеров США и Китая может не состояться до конца месяца (срок "временного перемирия" между сторонами заканчивается 1 марта, после чего при отсутствии полноценного соглашения США обещали увеличить импортные пошлины).

К неопределенности относительно торговых противоречий США-Китай добавляются также и риски нового возобновления "шатдауна" в Штатах. Конгрессу и президенту США необходимо прийти к соглашению до следующей пятницы (15 февраля), и на текущий момент не хватает оснований считать, что стороны принципиально сблизили позиции относительно выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Текущее движение рынка акций следует воспринимать как техническую коррекцию (инвесторам есть что фиксировать после успешного начала года). При сохранении слабого риск-аппетита на глобальных рынках индекс МосБиржи может протестировать район 2490-2500 пунктов, но в базовом сценарии, скорее всего, индекс сможет удержаться выше этих отметок, полагает аналитик.

По словам аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаила Мащенко, в условиях общемировой напряженности по поводу судьбы торгового соглашения США-КНР рынку нефти не сильно помогли сообщения о намерении Саудовской Аравии с марта повысить цены на свою нефть для стран Средиземноморья. Фундаментально картина в сырьевом сегменте не поменялась - каких-то явных факторов в пользу распродаж нет. В основном, это страхи и неопределенность. Но этого достаточно, чтобы держать трейдеров в напряжении и препятствовать восстановлению котировок, которые завершают уходящую неделю на отрицательной территории. В краткосрочной перспективе сохраняется угроза возвращения Brent под отметку $61 за баррель, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-10,1%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-4,4%), "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-3,3%), АО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-2,6%).

Подорожали бумаги ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+29,8%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+12%), ОАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+9,7%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+3,6%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (+2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 6,142 млрд рублей (из них 2,777 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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