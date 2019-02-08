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Главная / Мнения аналитиков / Sberbank CIB поднял рейтинг ADR МТС и "префов" Ростелекома до "покупать" после переоценки сектора
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08 февраля 2019 года 12:27
Sberbank CIB поднял рейтинг ADR МТС и "префов" Ростелекома до "покупать" после переоценки сектора
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, пересмотрел прогнозные цены бумаг телекоммуникационных компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) и привилегированных акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) рекомендация была повышена до "покупать". В то же время для обыкновенных акций "Ростелекома" аналитики подтвердили рекомендацию "держать", а для американских депозитарных акций (ADS) VEON - "покупать". Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США): Прогнозная цена МТС - 10 (текущая цена - 8,29), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Ростелеком (для обыкновенных акций, цены в рублях) - 78,34 (текущая цена - 72,35), рекомендация - держать; Прогнозная цена Ростелеком (для привилегированных акций, цены в рублях) - 78,34 (текущая цена - 60,6), рекомендация - покупать; Прогнозная цена VEON - 3,32 (текущая цена - 2,54), рекомендация - покупать.
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Компании упоминаемые в новости: Ростелеком, МТС, VEON
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08 февраля 2019 года 19:51
Рынок акций РФ на неделе обновил максимум по индексу МосБиржи, после чего скорректировался из-за фиксации прибыли игроками по итогам январского ралли, откат спровоцировало снижение мировых площадок из-за опасений по поводу прогресса в торговых переговорах США и Китая. Индекс МосБиржи после роста на неделе выше 2550 пунктов скатился к рубежу 2500 пунктов, а индекс РТС опустился ниже 1200 пунктов за счет ослабления рубля. читать дальше
.08 февраля 2019 года 19:45
Москва. 8 февраля. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль перешел от плавного снижения к росту по отношению бивалютной корзине на фоне возобновившегося повышения нефтяных цен. читать дальше
.08 февраля 2019 года 19:21
Рынок акций РФ завершил пятницу консолидацией выше 2500п по индексу МосБиржи, упали бумаги МТС на новостях
Москва. 8 февраля. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу консолидацией при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, реакция на сохранение неизменной ставки ЦБ РФ оказалась нейтральной; индекс МосБиржи удержался выше рубежа 2500 пунктов, а индекс РТС - на пороге 1200 пунктов, при этом упали акции "Мобильных телесистем" после известий, что компания рассматривает целесообразность ухода с NYSE. читать дальше
.08 февраля 2019 года 19:18
Цены евробондов РФ по итогам недели изменились незначительно на фоне противоречивых внешних факторов
Москва. 8 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели изменились незначительно на фоне противоречивых сигналов, поступавших с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного подросли в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов в доходности базовых активов. читать дальше
.08 февраля 2019 года 19:02
"В пятницу российский фондовый рынок продолжил коррекционную динамику на негативном внешнем фоне. Вновь основным поводом к продажам стала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли до 1,2%, а в США после первого часа торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на... читать дальше
.08 февраля 2019 года 18:46
Первая реакция российской валюты на итоги заседания Банка России была нейтральной, но затем рубль перешел к планомерному росту - БКС
"В пятницу рубль начал сессию на отрицательной территории, реагируя на неблагоприятную обстановку, сложившуюся на мировых рынках к нашему открытию. Однако довольно быстро российская валюта перешла к восстановлению, усилив рост во второй половине торгов. Позитивной динамике рубля способствовал... читать дальше
.08 февраля 2019 года 18:10
"Курс доллара на Московской бирже держится в районе отметки 66 рублей 5 копеек, евро торгуется на отметки 74 рубля 90 копеек. Индекс ММВБ упал до 2505 пунктов, а котировки нефти марки Brent держаться чуть ниже 62 долларов за баррель. Курс Биткоина по данным портала CoinMarketCap опустился до... читать дальше
.08 февраля 2019 года 17:25
После неудачной попытки двинуться вверх WTI и Brent остаются в жестких рамках. WTI наткнулась на сопротивление на уровне 55,5 долл. США за баррель, что представляет собой откат на 38,2% в рамках коррекции Фибоначчи после распродаж в октябре-декабре, констатирует главный стратег по сырьевым рынкам... читать дальше
.08 февраля 2019 года 16:51
"В четверг (7 февраля) НЛМК и ММК представили финансовые результаты за 4-й квартал и по итогам 2018 г. Таким образом, все основные российские сталелитейные компании опубликовали финансовую отчетность (данные "Северстали" вышли 5 февраля). В целом результаты можно назвать нейтральными. Основной... читать дальше
.08 февраля 2019 года 16:31
Главным вопросом для российского рынка будет удержание отметки 2500 пунктов по индексу МосБиржи - "Открытие Брокер"
"Внешний фон стал причиной снижения российского рынка в первой половине дня. К "экватору" торгов потери были почти ликвидированы, но сил для роста у рынка пока нет. Единственным позитивом стало то, что рублёвый индикатор смог вернуться выше отметки 2500 пунктов. Активность была довольно низкой. К... читать дальше
.08 февраля 2019 года 16:08
Вероятность еще одного ужесточения процентной политики ЦБ оценивается нами как крайне незначительная - ИК "Велес Капитал"
"8 февраля Банк России принял решение сохранить ключевую ставку уровне 7,75% годовых, что не стало сюрпризом для участников рынка. При этом регулятор убрал из пресс-релиза упоминание о том, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки. Ускорение инфляции в начале 2019... читать дальше
.08 февраля 2019 года 15:41
"Банк России ожидаемо оставил параметры монетарной политики без изменений - рубль ожидаемо не отреагировал на итоги заседания регулятора. Центробанк сохранил ставку на уровне 7,75%, отметил, что годовая инфляция в январе соответствовала нижней границе его ожиданий, а вклад повышения НДС в годовые... читать дальше
.08 февраля 2019 года 15:25
Рубль слегка снижается к доллару и евро в пятницу днем на фоне охлаждения инвесторов к рисковым активам
Москва. 8 февраля. Доллар США и евро слегка подрастают на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль немного снижается к бивалютной корзине на фоне охлаждения инвесторов к рисковым активам из-за неопределенности с торговыми переговорами между США и Китаем. читать дальше
.08 февраля 2019 года 15:12
"Курс рубля завершает неделю, находясь под умеренным давлением. Сохранение ключевой ставки без изменений оказывает нейтральное влияние на рублевый актив. Факторы давления на рубль в очередной раз складываются в плоскости рыночных настроений. По заявлениям Трампа, встреча с главной КНР может не... читать дальше
.08 февраля 2019 года 14:44
Котировки природного газа снижаются на американском и европейском рынках на фоне высоких объемов добычи - Julius Baer
Морозная погода в большей части Северной Америки на прошлой неделе привела к рекордному потреблению природного газа, который активно используется для отопления домов, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. В то же время число танкеров с СПГ, отправлявшихся по... читать дальше
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