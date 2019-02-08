Банк России может неприятно удивить рубль - FxPro

"Российская валюта развивает снижение, ведомая тягой в безопасные активы, которая усилилась сейчас на глобальных фондовых площадках, - комментирует ситуацию на валютном рынке аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Однако стоит отметить, что рубль в целом избегает резких движений. USDRUB на старте торгов в пятницу поднялась на 15 копеек, до 66.05, сумев сохранить позиции по итогам четверга. EURRUB растет на 10 копеек до 74.88. При этом, доллар США с начала недели прибавил 1% к евро, а рублю - 0.8%, хотя очень часто российская валюта намного сильней евро отыгрывает настороженность рынков. Нефть также в настоящий момент нельзя рассматривать в качестве союзника рубля, так как она потеряла 2.4% с начала недели. Как мы и предупреждали, трейдеры ждут комментариев ЦБР по монетарной политике".

Ранее Банк России говорил о готовности повышать ставку, чтобы сдержать инфляцию и поддержать рубль. Однако оказалось, что инфляция ускоряется (пока) слабей прогнозов. Российская валюта при этом заметно выросла, вернувшись к тем уровням, которые были до декабрьского заседания. И это при возобновлении покупок валюты для Минфина, включая отложенные покупки.

"Еще более важным моментом, на наш взгляд, является сдвиг риторики мировых центральных банков, - указывает эксперт FxPro. - Сохранив решительный настрой на дальнейшее ужесточение политики, Банк России попросту будет выбиваться из "общего хора", лейтмотивом которого с конца прошлого года стало смягчение политики. Тем не менее, складывается впечатление, что рынки не ждут от ЦБ радикальных перемен. Поэтому отказ от обещания далее повышать ставку позже в этом году может стать неприятным сюрпризом.

По сути, рубль может лишиться своего пуленепробиваемого покрытия, которое защищает его от снижения в последние дни".