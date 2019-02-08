Ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 65.7-66.5 - "Нордеа Банк"

"Снизившиеся вчера нефтяные котировки и возросшая вероятность негативного сценария в американо-китайских переговорах оказывали давление на российскую валюту, - отмечают эксперты "Нордеа Банка". - Накануне глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что США и КНР пока далеки от заключения торгового перемирия, а президент Трамп, отвечая вчера на вопросы журналистов, сказал, что его встреча с президентом КНР пока не назначена. На этом фоне аппетит инвесторов к рисковым активам продолжил снижаться, оказывая негативное влияние на динамику рубля и остальных валют развивающихся стран. Сегодня российская валюта продолжит испытывать на себе умеренное давление на фоне отмеченных выше факторов. В 13:30 мск Банк России озвучит итоги первого в текущем году заседания Совета директоров по вопросам денежно-кредитной политики. Ранее мы отмечали, что ожидаем сохранения ключевой ставки на неизменном уровне (7.75%) по итогам этого заседания. Рубль нейтрально отреагирует на решение ЦБ. Ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 65.7-66.5".