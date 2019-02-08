В преддверии заседания ЦБ рубль будет устойчивым - БКС

Доллару вчера удалось развить инициативу в паре с российской валютой, напоминает аналитик "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. - "Американец" воспользовался сильной позицией на мировом валютном рынке и локальным бегством из рисковых активов, и забрался выше отметки 66 впервые в феврале. Цены на нефть вчера неплохо просели, котировки Brent опускались ниже $61 за баррель. Это соответствовало общему настроению продавать риск, дополнительно давило на рубль. Тем не менее, российская валюта вечером сумела воспользоваться отскоком на рынках, и сократила потери до минимума. Рубль даже вышел в плюс в паре со слабым, из-за плохой экономической статистики, евро. Рубль сегодня может получить поддержку от итогов заседания ЦБ по ставке. Очевидно, что показатель останется неизменным, а тон пресс-релиза может быть более оптимистичным, чем в декабре, на фоне роста инфляции слабее прогноза".

Пара USD/RUB пробила верхнюю границу нисходящего среднесрочного канала и ушла выше горизонтальной поддержки 60. Однако после небольшого отскока на рынках, долларовые медведи вернули давление, и пара вернулась под уровень. А на дневном графике образовалась фигура, напоминающая падающую звезду, указывает эксперт.

"Индекс доллара вчера вернулся к максимумам года, то стало результатом 6-ти дневного ралли. Однако позиции "американца" уже не так сильны. Японская йена начала расти в паре с долларом из-за усиливающихся распродаж рисковых активов. Фунт развернулся вверх на спекуляциях по поводу Brexit. Евро продолжает устойчивое снижение на фоне негативных экономических данных по Еврозоне, которые вчера усилили общее падение мировых рынков. Валюты развивающихся рынков тоже преимущественно теряли в цене. Индекс RGBI вчера обновил локальные максимумы. Аукционы Минфина прошли успешно, 35 млрд руб. удалось разместить без премии к рынку. Примечательно, что высокий спрос нашли новые 7-ми летние бумаги; это говорит о том, что средний+ участок кривой по-прежнему интересен инвесторам. В бумагах такой длины обычно повышенная доля нерезидентов", - заключает аналитик "БКС Брокер".