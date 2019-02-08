На текущей неделе наблюдается устойчивая тенденция к расширению спреда между бенчмарками Brent и WTI - БКС

"Нефтяные котировки в четверг снизились на фоне усиления опасений относительно перспектив роста мировой экономики. Этому способствовали заявления президента США Дональда Трампа о том, что он не планирует встречаться с председателем КНР Си Цзиньпином до 1 марта - конца перемирия в торговой войне между США и Китаем. На фоне отсутствия заявлений о конкретных договоренностях между странами по итогам прошедших раундов переговоров рынок опасается, что сделка может быть не заключена. В таком случае Трамп обещал в очередной раз поднять тарифы на китайский импорт. Следующий раунд переговоров запланирован на следующей неделе в Пекине. На текущей неделе наблюдается устойчивая тенденция к расширению спреда между бенчмарками Brent и WTI. После минимума около $7,1 сегодня он составляет почти $9 в пользу Brent. Такой тренд объясняется сохранением в Штатах высокого уровня добычи, а также вероятным ростом поставок в США из Венесуэлы в случае победы оппозиции во внутриполитическом конфликте. Другим негативным фактором для нефтяных цен в четверг оставался курс доллара США. Индекс DXY укрепился шестой день подряд, в результате чего товары, номинированные в валюте США, оказались под давлением. В рамках широкого восходящего тренда потенциал роста DXY еще сохраняется, так что данный фактор может остаться актуальным для рынка нефти в краткосрочном горизонте. По информации источников Reuters, крупнейший нефтедобытчик ОПЕК Саудовская Аравия в январе снизила добычу на 400 000 баррелей в сутки (б/с). Королевство добывало 10,24 млн б/с, что на 70 000 больше, чем ее обязательство по сокращению в рамках сделки ОПЕК+. Этот фактор оказал умеренный позитивное влияние на нефтяные котировки и удержал их от более глубокого снижения. Тем не менее, активность Саудовской Аравии была ожидаема. Больший интерес для участников рынка имеет исполнение сделки другими странами. Сегодня в 21:00 мск Baker Hughes опубликует очередную еженедельную статистику по буровой активности в США. С утра фьючерсы на Brent торгуются с понижением на 0,76% к уровню закрытия предыдущей сессии", - комментирует ситуацию аналитик "БКС Брокер" Игорь Галактионов.