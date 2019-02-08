.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Спрос на бонды ЕМ за неделю оказался рекордным с июля 2016г и поддержал интерес к активам РФ - БКС
.
08 февраля 2019 года 10:21
Спрос на бонды ЕМ за неделю оказался рекордным с июля 2016г и поддержал интерес к активам РФ - БКС
(добавлен текст после 2-го абзаца) Спрос на бонды развивающихся рынков (ЕМ) за неделю с 31 января по 6 февраля 2019 года оказался рекордным с июля 2016 года, приток капитала в акции ЕМ тоже был на достойном уровне, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Все это поддержало интерес к активам РФ. Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 31 января по 6 февраля составил порядка $370 млн против притока $240 млн неделей ранее, по данным EPFR Global. Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период был максимальным с апреля 2018 года и составил порядка $190 млн против притока $160 млн неделей ранее (три недели непрерывного притока). Между тем фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали небольшой - хотя и рекордный с середины октября 2017 года - приток капитала на уровне $30 млн против незначительного оттока по итогам предыдущей недели. По итогам недели, завершившейся 6 февраля, в облигации РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) пришли рекордные за последние два года $180 млн, неделей ранее приток составил $80 млн. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, был зафиксирован небольшой отток капитала, который не прекращается уже пятую неделю. "Признаков перегрева на рынке акций ЕМ нет, чего нельзя сказать об облигациях", - пишет стратег. Как отмечается в обзоре, на прошлой неделе приток капитала в фонды облигаций GEM (глобальные фонды, инвестирующие в ЕМ) достиг почти $4 млрд, что стало максимумом с июля 2016 года и вторым лучшим результатом за весь период наблюдений EPFR Global. "В прошедший месяц мягкая позиция ФРС стала мощным драйвером для долговых рынков развивающихся стран. Однако облигации получили слишком много денег за слишком короткий срок, и некоторые инвесторы в скором времени могут начать беспокоиться по поводу оставшегося потенциала роста", - обращает внимание В.Смольянинов. По мнению эксперта, активы развивающихся рынков, включая Россию, начали год на мажорной ноте, в связи с чем некоторая коррекция на данном этапе может быть оправданной. "В то же время мы сохраняем тактически позитивный взгляд", - пишет он.
.
08 февраля 2019 года 19:51
Рынок акций РФ на неделе обновил максимум по индексу МосБиржи, после чего скорректировался из-за фиксации прибыли игроками по итогам январского ралли, откат спровоцировало снижение мировых площадок из-за опасений по поводу прогресса в торговых переговорах США и Китая. Индекс МосБиржи после роста на неделе выше 2550 пунктов скатился к рубежу 2500 пунктов, а индекс РТС опустился ниже 1200 пунктов за счет ослабления рубля. читать дальше
.08 февраля 2019 года 19:45
Москва. 8 февраля. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль перешел от плавного снижения к росту по отношению бивалютной корзине на фоне возобновившегося повышения нефтяных цен. читать дальше
.08 февраля 2019 года 19:21
Рынок акций РФ завершил пятницу консолидацией выше 2500п по индексу МосБиржи, упали бумаги МТС на новостях
Москва. 8 февраля. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу консолидацией при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, реакция на сохранение неизменной ставки ЦБ РФ оказалась нейтральной; индекс МосБиржи удержался выше рубежа 2500 пунктов, а индекс РТС - на пороге 1200 пунктов, при этом упали акции "Мобильных телесистем" после известий, что компания рассматривает целесообразность ухода с NYSE. читать дальше
.08 февраля 2019 года 19:18
Цены евробондов РФ по итогам недели изменились незначительно на фоне противоречивых внешних факторов
Москва. 8 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели изменились незначительно на фоне противоречивых сигналов, поступавших с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного подросли в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов в доходности базовых активов. читать дальше
.08 февраля 2019 года 19:02
"В пятницу российский фондовый рынок продолжил коррекционную динамику на негативном внешнем фоне. Вновь основным поводом к продажам стала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли до 1,2%, а в США после первого часа торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на... читать дальше
.08 февраля 2019 года 18:46
Первая реакция российской валюты на итоги заседания Банка России была нейтральной, но затем рубль перешел к планомерному росту - БКС
"В пятницу рубль начал сессию на отрицательной территории, реагируя на неблагоприятную обстановку, сложившуюся на мировых рынках к нашему открытию. Однако довольно быстро российская валюта перешла к восстановлению, усилив рост во второй половине торгов. Позитивной динамике рубля способствовал... читать дальше
.08 февраля 2019 года 18:10
"Курс доллара на Московской бирже держится в районе отметки 66 рублей 5 копеек, евро торгуется на отметки 74 рубля 90 копеек. Индекс ММВБ упал до 2505 пунктов, а котировки нефти марки Brent держаться чуть ниже 62 долларов за баррель. Курс Биткоина по данным портала CoinMarketCap опустился до... читать дальше
.08 февраля 2019 года 17:25
После неудачной попытки двинуться вверх WTI и Brent остаются в жестких рамках. WTI наткнулась на сопротивление на уровне 55,5 долл. США за баррель, что представляет собой откат на 38,2% в рамках коррекции Фибоначчи после распродаж в октябре-декабре, констатирует главный стратег по сырьевым рынкам... читать дальше
.08 февраля 2019 года 16:51
"В четверг (7 февраля) НЛМК и ММК представили финансовые результаты за 4-й квартал и по итогам 2018 г. Таким образом, все основные российские сталелитейные компании опубликовали финансовую отчетность (данные "Северстали" вышли 5 февраля). В целом результаты можно назвать нейтральными. Основной... читать дальше
.08 февраля 2019 года 16:31
Главным вопросом для российского рынка будет удержание отметки 2500 пунктов по индексу МосБиржи - "Открытие Брокер"
"Внешний фон стал причиной снижения российского рынка в первой половине дня. К "экватору" торгов потери были почти ликвидированы, но сил для роста у рынка пока нет. Единственным позитивом стало то, что рублёвый индикатор смог вернуться выше отметки 2500 пунктов. Активность была довольно низкой. К... читать дальше
.08 февраля 2019 года 16:08
Вероятность еще одного ужесточения процентной политики ЦБ оценивается нами как крайне незначительная - ИК "Велес Капитал"
"8 февраля Банк России принял решение сохранить ключевую ставку уровне 7,75% годовых, что не стало сюрпризом для участников рынка. При этом регулятор убрал из пресс-релиза упоминание о том, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки. Ускорение инфляции в начале 2019... читать дальше
.08 февраля 2019 года 15:41
"Банк России ожидаемо оставил параметры монетарной политики без изменений - рубль ожидаемо не отреагировал на итоги заседания регулятора. Центробанк сохранил ставку на уровне 7,75%, отметил, что годовая инфляция в январе соответствовала нижней границе его ожиданий, а вклад повышения НДС в годовые... читать дальше
.08 февраля 2019 года 15:25
Рубль слегка снижается к доллару и евро в пятницу днем на фоне охлаждения инвесторов к рисковым активам
Москва. 8 февраля. Доллар США и евро слегка подрастают на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль немного снижается к бивалютной корзине на фоне охлаждения инвесторов к рисковым активам из-за неопределенности с торговыми переговорами между США и Китаем. читать дальше
.08 февраля 2019 года 15:12
"Курс рубля завершает неделю, находясь под умеренным давлением. Сохранение ключевой ставки без изменений оказывает нейтральное влияние на рублевый актив. Факторы давления на рубль в очередной раз складываются в плоскости рыночных настроений. По заявлениям Трампа, встреча с главной КНР может не... читать дальше
.08 февраля 2019 года 14:44
Котировки природного газа снижаются на американском и европейском рынках на фоне высоких объемов добычи - Julius Baer
Морозная погода в большей части Северной Америки на прошлой неделе привела к рекордному потреблению природного газа, который активно используется для отопления домов, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. В то же время число танкеров с СПГ, отправлявшихся по... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.