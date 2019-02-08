Спрос на бонды ЕМ за неделю оказался рекордным с июля 2016г и поддержал интерес к активам РФ - БКС

(добавлен текст после 2-го абзаца)

Спрос на бонды развивающихся рынков (ЕМ) за неделю с 31 января по 6 февраля 2019 года оказался рекордным с июля 2016 года, приток капитала в акции ЕМ тоже был на достойном уровне, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Все это поддержало интерес к активам РФ.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 31 января по 6 февраля составил порядка $370 млн против притока $240 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период был максимальным с апреля 2018 года и составил порядка $190 млн против притока $160 млн неделей ранее (три недели непрерывного притока). Между тем фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали небольшой - хотя и рекордный с середины октября 2017 года - приток капитала на уровне $30 млн против незначительного оттока по итогам предыдущей недели.

По итогам недели, завершившейся 6 февраля, в облигации РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) пришли рекордные за последние два года $180 млн, неделей ранее приток составил $80 млн. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, был зафиксирован небольшой отток капитала, который не прекращается уже пятую неделю.

"Признаков перегрева на рынке акций ЕМ нет, чего нельзя сказать об облигациях", - пишет стратег.

Как отмечается в обзоре, на прошлой неделе приток капитала в фонды облигаций GEM (глобальные фонды, инвестирующие в ЕМ) достиг почти $4 млрд, что стало максимумом с июля 2016 года и вторым лучшим результатом за весь период наблюдений EPFR Global. "В прошедший месяц мягкая позиция ФРС стала мощным драйвером для долговых рынков развивающихся стран. Однако облигации получили слишком много денег за слишком короткий срок, и некоторые инвесторы в скором времени могут начать беспокоиться по поводу оставшегося потенциала роста", - обращает внимание В.Смольянинов.

По мнению эксперта, активы развивающихся рынков, включая Россию, начали год на мажорной ноте, в связи с чем некоторая коррекция на данном этапе может быть оправданной. "В то же время мы сохраняем тактически позитивный взгляд", - пишет он.