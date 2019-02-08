Сегодня давление на евробонды развивающихся стран может сохраниться - Промсвязьбанк

"На рынке евробондов в четверг наблюдалось классическое "бегство в качество" - при снижении доходности UST’10 на 4 б.п. – до 2,66% годовых и росте доходностей еврооблигаций развивающихся стран. Так, доходность 10-летних госбумаг России выросла на 1 б.п. – до 4,72% годовых, ЮАР – выросла на 9 б.п. – до 5,24% годовых, Турции – на 9 б.п. – до 6,85% годовых, Бразилии – на 2 б.п. - до 5,51%; Мексики на 2 б.п. – до 4,39% годовых. Основными причинами снижения аппетита к риску на рынках выступают опасения относительно перспектив американской и европейской экономики при продолжающемся сокращении баланса ФРС, а также отсутствие внятных результатов по торговыми переговорам между США и КНР. Кроме того, через неделю истекает отсрочка по "shutdown", и инвесторы ждут более активных действий для предотвращения очередной приостановки работы правительства США. Сегодня давление на евробонды развивающихся стран может сохраниться", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.