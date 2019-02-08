Спрос на бонды ЕМ за неделю оказался рекордным с июля 2016 г. и поддержал интерес к активам РФ - БКС

Спрос на бонды развивающихся рынков (ЕМ) за неделю с 31 января по 6 февраля 2019 года оказался рекордным с июля 2016 года, приток капитала в акции ЕМ тоже был на достойном уровне, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Все это поддержало интерес к активам РФ.