Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 8 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы снизились в четверг из-за новой волны обеспокоенности относительно торговых переговоров между США и КНР, а также ожидаемого замедления темпов роста мировой экономики. Кроме того, ряд крупных компаний опубликовали разочаровавшую инвесторов квартальную отчетность или дали слабые прогнозы. Главный советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кадлоу заявил в интервью Fox Business, что до заключения сделки между Вашингтоном и Пекином по-прежнему остается долгий путь. Кроме того, CNBC сообщила, что встреча Д.Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином вряд ли произойдет до 1 марта, но США даже после наступления дедлайна, скорее всего, сохранят импортные пошлины на уровне 10%, а не повысят их до 25%, как было запланировано.

Европейская комиссия (ЕК) в четверг ухудшила оценку роста ВВП еврозоны на 2019 год до 1,3% с ожидавшихся в ноябре 1,9% на фоне неопределенности в отношении процесса выхода Великобритании из Евросоюза и замедления темпов роста экономики Китая. Прогноз на 2020 год был понижен до 1,6% с 1,7%. Помимо этого, Банк Англии объявил об усилении рисков и ущерба для британской экономики, связанных с выходом страны из Евросоюза (Brexit). В результате прогноз роста ВВП Великобритании на 2019 год ухудшен с 1,7% до 1,2% из-за Brexit, торможения мировой экономики и неопределенности по всему миру. Таким образом, рост экономики в этом году может стать минимальным с 2009 года, когда в стране наблюдалась рецессия. В 2020 году ожидается подъем на 1,5%, а не на 1,7%, как говорилось в ноябрьском докладе, в 2021 году рост ускорится до 1,9%, говорится в сообщении британского ЦБ.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют резкое снижение в ходе торгов в пятницу на опасениях по поводу прогресса в переговорах США и Китая по торговым вопросам. Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка упал на 1,1%, рекордными темпами с 4 января. Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,95%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,3%. Южнокорейский индикатор Kospi снизился на 1,1%, индийский BSE Sensex - на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,4%. Новозеландский NZX 50 увеличился на 0,5%.

Биржи материкового Китая в пятницу остаются закрытыми в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Торги на них возобновятся лишь на следующей неделе.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в пятницу и завершают неделю максимальным падением с начала года на опасениях по поводу роста мировой экономики. Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск подешевели на 0,62% - до $61,25 за баррель. На торгах в четверг их цена снизилась на 1,69% и составляла на закрытие $61,63 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,74% - до $52,25 за баррель. На предыдущих торгах WTI упала на 2,54%, до $52,64 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла более чем в 1,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 13,91 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,056 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 февраля снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,4 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 581,1 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть БО-09" (+0,24%), "Роснефть-001Р-04" (+0,21%) и "РЖД-001P-01R" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-02R" (-0,3%), "Газпром БО-23" (-0,28%) и "Роснефть-002Р-04" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ставка 1-го купона трехлетних облигаций РН-банка серии БО-001Р-04 объемом 5 млрд рублей установлена на уровне 9,15% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 9,36% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 7 февраля. Техническое размещение запланировано на 14 февраля. В предыдущий раз кредитная организация выходила на первичный долговой рынок в ноябре 2018 года. Эмитент разместил трехлетние облигации на 5 млрд рублей по ставке 9,25% годовых.

ООО "Инвестиционная компания "Фридом финанс" планирует начать 14 февраля размещение облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Заем со сроком обращения 3 года будет размещен по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых, и зафиксирована на весь срок обращения, купоны полугодовые.

"ИКС 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) в рамках оферты выкупила 2 млн 909 тыс. 998 облигаций серии БО-07 по цене 100% от номинала. 7 февраля, в день исполнения оферты по выпуску, эмитент провел сбор заявок на вторичное размещение выпуска. Предлагаемый объем вторичного размещения составлял до 4 млрд 574,446 млн рублей по цене не менее 100% от номинала. Компания разместила 7-летний выпуск объемом 5 млрд рублей в августе 2016 года по ставке 9,75% годовых. Ставки купонов до следующей оферты через 3 года, включая текущий купон, установлены на уровне 8,55% годовых.

ООО "Финанс-авиа" ("дочка" авиакомпании "ЮТэйр" (MOEX: UTAR)) выплатила в полном объеме 6-й купон облигаций 1-й серии в размере 186,996 млн рублей. Она перевела 7 февраля на счета инвесторов оставшиеся 67,965 млн рублей, 4 февраля компания частично расплатилась с инвесторами и перевела на их счета 119,032 млн рублей. Компания 31 января допустила техдефолт по облигациям 1-й серии. При этом по выпуску второй серии она выплатила 7-й купонный доход в размере 458,9 тыс. рублей. В качестве причины неисполнения обязательств компания указала "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере". По условиям выпуска 1-й серии, инвесторы могли потребовать досрочного погашения облигаций через 10 рабочих дней после техдефолта. "Финанс-авиа" разместила выпуски облигаций 1-й и 2-й серии сроком на 5 и 10 лет в рамках реструктуризации в 2015 году по закрытой подписке в пользу "Ютэйр-финанс", которая до дефолта 2015 года сама выступала в роли эмитента облигаций авиаперевозчика.