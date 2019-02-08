Утренние прогнозы: индексы понизятся

В пятницу утром аналитики ждут негативного старта фондовых торгов в связи с ухудшением внешнего фона.

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами. Участники торгов на западных площадках, по всей вероятности, осознали, что встреча лидеров США и КНР, на которой могут быть решены торговые разногласия, вряд ли состоится до 1 марта, когда вступят в действие новые пошлины на ввоз китайских товаров в США. Ухудшение прогнозов в отношение европейской экономики также способствует снижению "спроса на риск". С позиций технического анализа, индекс РТС вернулся к уровню 1200 пунктов, закрепление выше или ниже которого может определить направление дальнейшего среднесрочного движения".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Начатое накануне падение ключевых мировых фондовых индексов, вызванное снижением прогнозов роста ВВП стран ЕС, в пятницу имеет все шансы на продолжение. Продолжающиеся попытки Великобритании изменить формулировки ряда положений условий Brexit не проводят к какому-либо прогрессу в переговорном процессе. Ближайшими уровнями поддержки по индексу МосБиржи, на наш взгляд, выступят уровни 2497 и 2486 пунктов, по индексу РТС поддержка расположена на 1192 и 1181 пунктах".

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Российский фондовый рынок вчера продемонстрировал заметную коррекцию - индекс МосБиржи потерял 1,2% и вернулся к нижней границе диапазона 2500-2550 пунктов. Текущее движение мы пока также склонны воспринимать в первую очередь как техническую коррекцию (инвесторам есть, что фиксировать после успешного начала года). При сохранении слабого "риск-аппетита" на глобальных рынках сегодня индекс МосБиржи может протестировать район 2490-2500 пунктов, но в базовом сценарии пока ожидаем, что индекс сможет удержаться выше этих отметок".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Все говорит в пользу того, что индекс МосБиржи откроется полупроцентным снижением и "гэпом" преодолеет отметку 2500 пунктов. Поддержки расположены на отметках 2480 и 2450 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением около 0,4-0,5%, вблизи отметки 2500 пунктов. В качестве поддержек выступят уровни 2490, 2480 пунктов. Ближайшими сопротивлениями станут отметки 2510, 2520 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации около ближайшего "круглого" уровня 2500 пунктов в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения. Дополнительным стимулом для временной стабилизации рынка станет ожидание решения ЦБ РФ по уровню ключевой ставки (13:30 мск)".