.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Новая волна обеспокоенности относительно торговых переговоров между США и КНР
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в январе ускорилась до 1%
В январе цены в РФ выросли на 1% после инфляции в 0,8% месяцем ранее, сообщил Росстат. Динамика показателя оказалась меньше прогнозов большинства аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,1%
 
ЦБ ждет возвращения инфляции к отметке 4% в первой половине 2020 года
Банк России сохранил прогноз инфляции на 2019 год на уровне 5,0-5,5%, ждет ее возвращения к отметке 4% в первой половине 2020 года, говорится в пресс-релизе регулятора по итогам совета директоров. "По прогнозу Банка России, под действием повышения...
 
Эксперты предупреждают о рисках очередного скачка цен на бензин
Российские нефтяники, по данным центрального диспетчерского управления ТЭК (подведомственно Минэнерго), в январе отправили на экспорт 332,7 тыс. т высокооктанового бензина экологического пятого класса. Рост по сравнению с аналогичным показателем...
 
Цифровой профиль гражданина опробуют на кредитах
Концепция цифрового профиля гражданина в целом одобрена правительством и рабочей группой по нормативному регулированию при АНО "Цифровая экономика". Разработкой концепции занимались Минкомсвязь и Банк России совместно с "Ростелекомом". Запуск...
 
08 февраля 2019 года 09:33

Новая волна обеспокоенности относительно торговых переговоров между США и КНР

Американские фондовые индексы снизились в четверг. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют резкое снижение в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в пятницу.

Американские фондовые индексы снизились в четверг из-за новой волны обеспокоенности относительно торговых переговоров между США и КНР, а также ожидаемого замедления темпов роста мировой экономики, сообщает MarketWatch.

Кроме того, ряд крупных компаний опубликовали разочаровавшую инвесторов квартальную отчетность или дали слабые прогнозы.

Главный советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кадлоу заявил в интервью Fox Business, что до заключения сделки между Вашингтоном и Пекином по-прежнему остается долгий путь.

Кроме того, CNBC сообщила, что встреча Д.Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином вряд ли произойдет до 1 марта, но США даже после наступления дедлайна, скорее всего, сохранят импортные пошлины на уровне 10%, а не повысят их до 25%, как было запланировано.

Европейская комиссия (ЕК) в четверг ухудшила оценку роста ВВП еврозоны на 2019 год до 1,3% с ожидавшихся в ноябре 1,9% на фоне неопределенности в отношении процесса выхода Великобритании из Евросоюза и замедления темпов роста экономики Китая. Прогноз на 2020 год был понижен до 1,6% с 1,7%.

Помимо этого, Банк Англии объявил об усилении рисков и ущерба для британской экономики, связанных с выходом страны из Евросоюза (Brexit). В результате прогноз роста ВВП Великобритании на 2019 год ухудшен с 1,7% до 1,2% из-за Brexit, торможения мировой экономики и неопределенности по всему миру. Таким образом, рост экономики в этом году может стать минимальным с 2009 года, когда в стране наблюдалась рецессия.

В 2020 году ожидается подъем на 1,5%, а не на 1,7%, как говорилось в ноябрьском докладе, в 2021 году рост ускорится до 1,9%, говорится в сообщении британского ЦБ.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл днем ранее дал позитивную оценку ситуации в американской экономике в ходе встречи с учителями в штаб-квартире ЦБ в Вашингтоне. "Экономика США сейчас находится в хорошем состоянии, - сказал он. - В настоящее время безработица низкая, инфляция близка к 2%, и это хорошая ситуация".

Тем временем бывший председатель ФРС Джанет Йеллен в интервью CNBC допустила, что следующим действием может стать снижение процентной ставки, если замедление темпов роста мировой экономики начнет сказываться на США.

"Конечно же, это возможно, - отметила Дж.Йеллен, в настоящее время работающая в Брукингском институте в Вашингтоне. - Если глобальный рост существенно ослабнет и это отразится на США, где финансовые условия стали более жесткими, и мы увидим замедление роста американской экономики, вполне вероятно, что следующим шагом станет снижение ставки".

Котировки акций Fiat Chrysler по итогам торгов рухнули на 12,3%. Итало-американский автомобилестроительный концерн зафиксировал рост чистой прибыли в четвертом квартале на 60% благодаря повышению выручки и единовременным доходам от продажи активов. Однако прогноз на 2019 год оказался существенно слабее ожиданий рынка.

Цена бумаг Twitter опустилась на 9,8%. Владелец сети микроблогов увеличил прибыль и выручку сильнее прогнозов рынка в октябре-декабре. Тем не менее, компания дала прогноз выручки на текущий квартал ниже консенсус-прогноза.

SunTrust Banks Inc. объявил о слиянии с конкурирующим BB&T Corp. путем обмена акций. Сделка объемом $66 млрд станет крупнейшим слиянием в мировом банковском секторе за последнее десятилетие. На этой новости акции SunTrust взлетели на 10,2%, BB&T - на 4%.

Кроме того, рыночная стоимость Philip Morris International Inc. повысилась на 1,6%. Производитель табачных изделий получил в четвертом квартале прибыль и выручку выше ожиданий рынка, хотя объем поставок снизился.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 220,77 пункта (0,87%) - до 25169,53 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился за день на 25,56 пункта (0,94%), составив 2706,05 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов опустилось на 86,93 пункта (1,18%) - до 7288,35 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют резкое снижение в ходе торгов в пятницу на опасениях по поводу прогресса в переговорах США и Китая по торговым вопросам.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка упал на 1,1%, рекордными темпами с 4 января.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:42 мск уменьшились на 1,8%.

Гонконгский Hang Seng потерял 0,3%.

Южнокорейский индикатор Kospi снизился на 1,1%, индийский BSE Sensex - на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,4%. Новозеландский NZX 50 увеличился на 0,5%.

Биржи материкового Китая в пятницу остаются закрытыми в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Торги на них возобновятся лишь на следующей неделе.

Главным негативным фактором для азиатских фондовых рынков является новость о том, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин не встретятся до 1 марта, когда истекает срок заморозки повышения пошлин на импорт китайских товаров в США.

Тем не менее, CNBC со ссылкой на источники сообщает, что лидеры двух стран могут встретиться вскоре после 2 марта, при этом Вашингтон даже после наступления дедлайна, скорее всего, сохранит импортные пошлины на уровне 10%, а не повысят их до 25%, как было запланировано.

На следующей неделе переговоры продолжатся в Пекине, куда отправятся министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

"Неопределенность в отношении подписания торгового соглашения способствует сохранению опасений по поводу успеха переговоров", - отмечает аналитик IG Group Цзиньги Пан.

Китайский интернет-гигант Tencent потерял 0,6% рыночной стоимости, нефтегазовая компания CNOOC - 2,6%, производитель лекарственных препаратов CSPC Pharmaceutical - 2,2%.

Тем временем в сегменте высокотехнологичных компаний наблюдается подъем. Акции AAC Technologies дорожают на 2,8%, Sunny Optical - на 3,4%.

Котировки акций японского производителя электроники Sony увеличились на 4,3% на новости о том, что компания планирует запустить программу выкупа акций на сумму 100 млрд иен ($911 млн).

Стоимость акций японских автопроизводителей Toyota Motor и Honda опускаются на 1,8% и 2,2% соответственно. Бумаги Nikon рухнули на 12%.

Цена бумаг Samsung снизилась на 2,7%, другого южнокорейского производителя микрочипов SK Hynix - на 3,9%.

Акции австралийских нефтедобывающих компаний дешевеют на фоне снижения цен на нефть Капитализация Santos опустилась на 1,7%, Woodside Petroleum - на 2,3% Beach Energy - на 2,3%.

Капитализация индийского автопроизводителя Tata Motors рухнула на 17% из-за слабой отчетности. В частности, компания сообщила о получении убытка в четвертом квартале в размере 270 млрд рупий ($3,8 млрд). Этот показатель стал худшим в истории не только Tata, но и всех индийских компаний в целом.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в пятницу и завершают неделю максимальным падением с начала года на опасениях по поводу роста мировой экономики.

Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 мск подешевели на $0,44 (0,71%) - до $61,19 за баррель. На торгах в четверг их цена снизилась на $1,06 (1,69%) и составляла на закрытие $61,63 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,44 (0,84%) - до $52,20 за баррель. На предыдущих торгах WTI упала на $1,37 (2,54%), до $52,64 за баррель.

С начала недели стоимость Brent упала на 2,5%, WTI - на 5,5%.

В четверг Банк Англии по итогам очередного заседания ухудшил оценку роста ВВП страны на 2019 год с 1,7% до 1,2% из-за Brexit, торможения мировой экономики и неопределенности по всему миру. Таким образом, рост британской экономики в этом году будет минимальным с 2009 года.

В 2020 году ожидается подъем на 1,5%, а не на 1,7%, как говорилось в ноябрьском докладе, в 2021 году рост ускорится до 1,9%.

Ранее Еврокомиссия ухудшила оценку роста ВВП еврозоны на 2019 год до 1,3% с ожидавшихся в ноябре 1,9%, на 2020 год - до 1,6% с 1,7%. Наиболее резко был ухудшен прогноз для ВВП Италии - до всего 0,2% в 2019 году против ожидавшихся ранее 1,2%. Если прогноз оправдается, темпы роста итальянской экономики станут минимальными за пять лет.

Кроме того, CNBC сообщила, что встреча Д.Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином вряд ли произойдет до 1 марта, но США даже после наступления дедлайна, скорее всего, сохранят импортные пошлины на уровне 10%, а не повысят их до 25%, как было запланировано.

"Растущий пессимизм в отношении торговой войны способствует снижению рынков акций и нефти, - полагает сырьевой аналитик в Rakuten Securities Сатору Ёсида. - В настоящий момент потребление нефти не сокращается, однако ухудшение макроэкономических показателей сигнализирует о том, что в будущем спрос может уменьшиться".

Тем временем канадская нефть дешевеет на фоне временного прекращения работы двух крупных нефтепроводов на время расследования возможной утечки нефти в штате Миссури. Также компания TransCanada объявила о наступлении форс-мажора на нефтепроводе Keystone.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
08 февраля 2019 года 19:51
Рынок акций РФ на неделе скорректировался с новых максимумов индекса МосБиржи вслед за миром
Рынок акций РФ на неделе обновил максимум по индексу МосБиржи, после чего скорректировался из-за фиксации прибыли игроками по итогам январского ралли, откат спровоцировало снижение мировых площадок из-за опасений по поводу прогресса в торговых переговорах США и Китая. Индекс МосБиржи после роста на неделе выше 2550 пунктов скатился к рубежу 2500 пунктов, а индекс РТС опустился ниже 1200 пунктов за счет ослабления рубля.    читать дальше
.
08 февраля 2019 года 19:45
Рубль перешел от снижения к росту в пятницу вечером благодаря растущей нефти
Москва. 8 февраля. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль перешел от плавного снижения к росту по отношению бивалютной корзине на фоне возобновившегося повышения нефтяных цен.    читать дальше
.
08 февраля 2019 года 19:21
Рынок акций РФ завершил пятницу консолидацией выше 2500п по индексу МосБиржи, упали бумаги МТС на новостях
Москва. 8 февраля. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу консолидацией при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, реакция на сохранение неизменной ставки ЦБ РФ оказалась нейтральной; индекс МосБиржи удержался выше рубежа 2500 пунктов, а индекс РТС - на пороге 1200 пунктов, при этом упали акции "Мобильных телесистем" после известий, что компания рассматривает целесообразность ухода с NYSE.    читать дальше
.
08 февраля 2019 года 19:18
Цены евробондов РФ по итогам недели изменились незначительно на фоне противоречивых внешних факторов
Москва. 8 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели изменились незначительно на фоне противоречивых сигналов, поступавших с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного подросли в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов в доходности базовых активов.    читать дальше
.
08 февраля 2019 года 19:02
На следующей неделе борьба за отметку 2500 пунктов индекса МосБиржи продолжится - Промсвязьбанк
"В пятницу российский фондовый рынок продолжил коррекционную динамику на негативном внешнем фоне. Вновь основным поводом к продажам стала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли до 1,2%, а в США после первого часа торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на...    читать дальше
.
08 февраля 2019 года 18:46
Первая реакция российской валюты на итоги заседания Банка России была нейтральной, но затем рубль перешел к планомерному росту - БКС
"В пятницу рубль начал сессию на отрицательной территории, реагируя на неблагоприятную обстановку, сложившуюся на мировых рынках к нашему открытию. Однако довольно быстро российская валюта перешла к восстановлению, усилив рост во второй половине торгов. Позитивной динамике рубля способствовал...    читать дальше
.
08 февраля 2019 года 18:10
Рубль довольно уверенно завершает очередную торговую неделю - Аналитика Онлайн
"Курс доллара на Московской бирже держится в районе отметки 66 рублей 5 копеек, евро торгуется на отметки 74 рубля 90 копеек. Индекс ММВБ упал до 2505 пунктов, а котировки нефти марки Brent держаться чуть ниже 62 долларов за баррель. Курс Биткоина по данным портала CoinMarketCap опустился до...    читать дальше
.
08 февраля 2019 года 17:25
Нефть дрейфует вниз в преддверии публикации еженедельного отчета о запасах - Saxo Bank
После неудачной попытки двинуться вверх WTI и Brent остаются в жестких рамках. WTI наткнулась на сопротивление на уровне 55,5 долл. США за баррель, что представляет собой откат на 38,2% в рамках коррекции Фибоначчи после распродаж в октябре-декабре, констатирует главный стратег по сырьевым рынкам...    читать дальше
.
08 февраля 2019 года 16:51
Российский металлургический сектор: неплохие результаты, невнятные перспективы - Промсвязьбанк
"В четверг (7 февраля) НЛМК и ММК представили финансовые результаты за 4-й квартал и по итогам 2018 г. Таким образом, все основные российские сталелитейные компании опубликовали финансовую отчетность (данные "Северстали" вышли 5 февраля). В целом результаты можно назвать нейтральными. Основной...    читать дальше
.
08 февраля 2019 года 16:31
Главным вопросом для российского рынка будет удержание отметки 2500 пунктов по индексу МосБиржи - "Открытие Брокер"
"Внешний фон стал причиной снижения российского рынка в первой половине дня. К "экватору" торгов потери были почти ликвидированы, но сил для роста у рынка пока нет. Единственным позитивом стало то, что рублёвый индикатор смог вернуться выше отметки 2500 пунктов. Активность была довольно низкой. К...    читать дальше
.
08 февраля 2019 года 16:08
Вероятность еще одного ужесточения процентной политики ЦБ оценивается нами как крайне незначительная - ИК "Велес Капитал"
"8 февраля Банк России принял решение сохранить ключевую ставку уровне 7,75% годовых, что не стало сюрпризом для участников рынка. При этом регулятор убрал из пресс-релиза упоминание о том, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки. Ускорение инфляции в начале 2019...    читать дальше
.
08 февраля 2019 года 15:41
В краткосрочной перспективе не ожидается резких колебаний курса рубля - eToro
"Банк России ожидаемо оставил параметры монетарной политики без изменений - рубль ожидаемо не отреагировал на итоги заседания регулятора. Центробанк сохранил ставку на уровне 7,75%, отметил, что годовая инфляция в январе соответствовала нижней границе его ожиданий, а вклад повышения НДС в годовые...    читать дальше
.
08 февраля 2019 года 15:25
Рубль слегка снижается к доллару и евро в пятницу днем на фоне охлаждения инвесторов к рисковым активам
Москва. 8 февраля. Доллар США и евро слегка подрастают на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль немного снижается к бивалютной корзине на фоне охлаждения инвесторов к рисковым активам из-за неопределенности с торговыми переговорами между США и Китаем.    читать дальше
.
08 февраля 2019 года 15:12
Курс рубля "плывет по течению" - БКС
"Курс рубля завершает неделю, находясь под умеренным давлением. Сохранение ключевой ставки без изменений оказывает нейтральное влияние на рублевый актив. Факторы давления на рубль в очередной раз складываются в плоскости рыночных настроений. По заявлениям Трампа, встреча с главной КНР может не...    читать дальше
.
08 февраля 2019 года 14:44
Котировки природного газа снижаются на американском и европейском рынках на фоне высоких объемов добычи - Julius Baer
Морозная погода в большей части Северной Америки на прошлой неделе привела к рекордному потреблению природного газа, который активно используется для отопления домов, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. В то же время число танкеров с СПГ, отправлявшихся по...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.