Новая волна обеспокоенности относительно торговых переговоров между США и КНР

Американские фондовые индексы снизились в четверг. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют резкое снижение в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в пятницу.

Американские фондовые индексы снизились в четверг из-за новой волны обеспокоенности относительно торговых переговоров между США и КНР, а также ожидаемого замедления темпов роста мировой экономики, сообщает MarketWatch.

Кроме того, ряд крупных компаний опубликовали разочаровавшую инвесторов квартальную отчетность или дали слабые прогнозы.

Главный советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кадлоу заявил в интервью Fox Business, что до заключения сделки между Вашингтоном и Пекином по-прежнему остается долгий путь.

Кроме того, CNBC сообщила, что встреча Д.Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином вряд ли произойдет до 1 марта, но США даже после наступления дедлайна, скорее всего, сохранят импортные пошлины на уровне 10%, а не повысят их до 25%, как было запланировано.

Европейская комиссия (ЕК) в четверг ухудшила оценку роста ВВП еврозоны на 2019 год до 1,3% с ожидавшихся в ноябре 1,9% на фоне неопределенности в отношении процесса выхода Великобритании из Евросоюза и замедления темпов роста экономики Китая. Прогноз на 2020 год был понижен до 1,6% с 1,7%.

Помимо этого, Банк Англии объявил об усилении рисков и ущерба для британской экономики, связанных с выходом страны из Евросоюза (Brexit). В результате прогноз роста ВВП Великобритании на 2019 год ухудшен с 1,7% до 1,2% из-за Brexit, торможения мировой экономики и неопределенности по всему миру. Таким образом, рост экономики в этом году может стать минимальным с 2009 года, когда в стране наблюдалась рецессия.

В 2020 году ожидается подъем на 1,5%, а не на 1,7%, как говорилось в ноябрьском докладе, в 2021 году рост ускорится до 1,9%, говорится в сообщении британского ЦБ.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл днем ранее дал позитивную оценку ситуации в американской экономике в ходе встречи с учителями в штаб-квартире ЦБ в Вашингтоне. "Экономика США сейчас находится в хорошем состоянии, - сказал он. - В настоящее время безработица низкая, инфляция близка к 2%, и это хорошая ситуация".

Тем временем бывший председатель ФРС Джанет Йеллен в интервью CNBC допустила, что следующим действием может стать снижение процентной ставки, если замедление темпов роста мировой экономики начнет сказываться на США.

"Конечно же, это возможно, - отметила Дж.Йеллен, в настоящее время работающая в Брукингском институте в Вашингтоне. - Если глобальный рост существенно ослабнет и это отразится на США, где финансовые условия стали более жесткими, и мы увидим замедление роста американской экономики, вполне вероятно, что следующим шагом станет снижение ставки".

Котировки акций Fiat Chrysler по итогам торгов рухнули на 12,3%. Итало-американский автомобилестроительный концерн зафиксировал рост чистой прибыли в четвертом квартале на 60% благодаря повышению выручки и единовременным доходам от продажи активов. Однако прогноз на 2019 год оказался существенно слабее ожиданий рынка.

Цена бумаг Twitter опустилась на 9,8%. Владелец сети микроблогов увеличил прибыль и выручку сильнее прогнозов рынка в октябре-декабре. Тем не менее, компания дала прогноз выручки на текущий квартал ниже консенсус-прогноза.

SunTrust Banks Inc. объявил о слиянии с конкурирующим BB&T Corp. путем обмена акций. Сделка объемом $66 млрд станет крупнейшим слиянием в мировом банковском секторе за последнее десятилетие. На этой новости акции SunTrust взлетели на 10,2%, BB&T - на 4%.

Кроме того, рыночная стоимость Philip Morris International Inc. повысилась на 1,6%. Производитель табачных изделий получил в четвертом квартале прибыль и выручку выше ожиданий рынка, хотя объем поставок снизился.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 220,77 пункта (0,87%) - до 25169,53 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился за день на 25,56 пункта (0,94%), составив 2706,05 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов опустилось на 86,93 пункта (1,18%) - до 7288,35 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют резкое снижение в ходе торгов в пятницу на опасениях по поводу прогресса в переговорах США и Китая по торговым вопросам.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка упал на 1,1%, рекордными темпами с 4 января.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:42 мск уменьшились на 1,8%.

Гонконгский Hang Seng потерял 0,3%.

Южнокорейский индикатор Kospi снизился на 1,1%, индийский BSE Sensex - на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,4%. Новозеландский NZX 50 увеличился на 0,5%.

Биржи материкового Китая в пятницу остаются закрытыми в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Торги на них возобновятся лишь на следующей неделе.

Главным негативным фактором для азиатских фондовых рынков является новость о том, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин не встретятся до 1 марта, когда истекает срок заморозки повышения пошлин на импорт китайских товаров в США.

Тем не менее, CNBC со ссылкой на источники сообщает, что лидеры двух стран могут встретиться вскоре после 2 марта, при этом Вашингтон даже после наступления дедлайна, скорее всего, сохранит импортные пошлины на уровне 10%, а не повысят их до 25%, как было запланировано.

На следующей неделе переговоры продолжатся в Пекине, куда отправятся министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

"Неопределенность в отношении подписания торгового соглашения способствует сохранению опасений по поводу успеха переговоров", - отмечает аналитик IG Group Цзиньги Пан.

Китайский интернет-гигант Tencent потерял 0,6% рыночной стоимости, нефтегазовая компания CNOOC - 2,6%, производитель лекарственных препаратов CSPC Pharmaceutical - 2,2%.

Тем временем в сегменте высокотехнологичных компаний наблюдается подъем. Акции AAC Technologies дорожают на 2,8%, Sunny Optical - на 3,4%.

Котировки акций японского производителя электроники Sony увеличились на 4,3% на новости о том, что компания планирует запустить программу выкупа акций на сумму 100 млрд иен ($911 млн).

Стоимость акций японских автопроизводителей Toyota Motor и Honda опускаются на 1,8% и 2,2% соответственно. Бумаги Nikon рухнули на 12%.

Цена бумаг Samsung снизилась на 2,7%, другого южнокорейского производителя микрочипов SK Hynix - на 3,9%.

Акции австралийских нефтедобывающих компаний дешевеют на фоне снижения цен на нефть Капитализация Santos опустилась на 1,7%, Woodside Petroleum - на 2,3% Beach Energy - на 2,3%.

Капитализация индийского автопроизводителя Tata Motors рухнула на 17% из-за слабой отчетности. В частности, компания сообщила о получении убытка в четвертом квартале в размере 270 млрд рупий ($3,8 млрд). Этот показатель стал худшим в истории не только Tata, но и всех индийских компаний в целом.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в пятницу и завершают неделю максимальным падением с начала года на опасениях по поводу роста мировой экономики.

Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 мск подешевели на $0,44 (0,71%) - до $61,19 за баррель. На торгах в четверг их цена снизилась на $1,06 (1,69%) и составляла на закрытие $61,63 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,44 (0,84%) - до $52,20 за баррель. На предыдущих торгах WTI упала на $1,37 (2,54%), до $52,64 за баррель.

С начала недели стоимость Brent упала на 2,5%, WTI - на 5,5%.

В четверг Банк Англии по итогам очередного заседания ухудшил оценку роста ВВП страны на 2019 год с 1,7% до 1,2% из-за Brexit, торможения мировой экономики и неопределенности по всему миру. Таким образом, рост британской экономики в этом году будет минимальным с 2009 года.

В 2020 году ожидается подъем на 1,5%, а не на 1,7%, как говорилось в ноябрьском докладе, в 2021 году рост ускорится до 1,9%.

Ранее Еврокомиссия ухудшила оценку роста ВВП еврозоны на 2019 год до 1,3% с ожидавшихся в ноябре 1,9%, на 2020 год - до 1,6% с 1,7%. Наиболее резко был ухудшен прогноз для ВВП Италии - до всего 0,2% в 2019 году против ожидавшихся ранее 1,2%. Если прогноз оправдается, темпы роста итальянской экономики станут минимальными за пять лет.

Кроме того, CNBC сообщила, что встреча Д.Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином вряд ли произойдет до 1 марта, но США даже после наступления дедлайна, скорее всего, сохранят импортные пошлины на уровне 10%, а не повысят их до 25%, как было запланировано.

"Растущий пессимизм в отношении торговой войны способствует снижению рынков акций и нефти, - полагает сырьевой аналитик в Rakuten Securities Сатору Ёсида. - В настоящий момент потребление нефти не сокращается, однако ухудшение макроэкономических показателей сигнализирует о том, что в будущем спрос может уменьшиться".

Тем временем канадская нефть дешевеет на фоне временного прекращения работы двух крупных нефтепроводов на время расследования возможной утечки нефти в штате Миссури. Также компания TransCanada объявила о наступлении форс-мажора на нефтепроводе Keystone.