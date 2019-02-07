Падение рынка акций РФ в четверг стало максимальным с начала года, но индексы удержали круглые рубежи

Москва. 7 февраля. Рынок акций РФ в четверг ощутимо просел на фоне общемировой коррекции, откат индексов МосБиржи и РТС стал максимальным с начала года, однако индикаторы смогли удержать важные психологические рубежи 2500 и 1200 пунктов соответственно; в лидерах снижения выступили бумаги "РусАла", АФК "Система" и Сбербанка.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2509,89 пункта (-1,2%), индекс РТС - 1200,14 пункта (-1,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,6%.

Доллар вырос до 65,92 рубля (+0,05 рубля).

Снизился рублевый курс акций "РусАла" (-3,4%), АФК "Система" (-2,6%), Сбербанка (-2,6% и -2,2% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,6%), "Мосбиржи" (-1,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%).

Группа ММК (флагманский актив - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат") в четвертом квартале 2018 года получила EBITDA по МСФО в размере $537 млн, что на 20% ниже аналогичного показателя кварталом ранее, сообщила компания. Результат практически совпал с консенсус-прогнозом "Интерфакса" ($535 млн).

Квартальная чистая прибыль ММК упала на 39% - до $245 млн. На показатель повлияли разовые факторы, в частности, обесценение сегмента "Сталь" (Турция) на $258 млн и восстановление резерва под обесценение, созданного в 2013 году, по сегменту "Сталь" (Россия) на $256 млн. Чистая прибыль компании за 2018 год составила $1,32 млрд, увеличившись на 11% год к году.

EBITDA НЛМК (MOEX: NLMK) (акции просели на 0,9%) в четвертом квартале упала на 17%, до $847 млн, что оказалось ниже прогноза, EBITDA за 2018 год выросла на 35%, до $3,6 млрд.

Сбербанк России в январе 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,9% - до 73,7 млрд рублей.

Подорожали в четверг акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Магнита" (+0,1%, до 4029,5 рубля).

Согласно отчету ритейлера "Магнит" (MOEX: MGNT) за четвертый квартал по МСФО, его чистая прибыль выросла на 7,1% в годовом выражении - до 8,429 млрд рублей. Результат "Магнита" оказался несколько выше консенсус-прогноза "Интерфакса" (8,111 млрд рублей).

Выручка компании в октябре-декабре увеличилась на 9,7%, до 331,641 млрд рублей. Темп роста оказался значительно лучше ожиданий аналитиков (8%) и выше, чем в третьем квартале (8,4%).

В четверг в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 снизился на 0,6%, рынки Гонконга, Китая и Тайваня закрыты в связи с праздником), минусуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,4-2%) и Америка (индекс S&P 500 теряет 1%).

Президент США Дональд Трамп, выступивший с речью в Конгрессе во вторник, вновь заявил о необходимости решения вопроса о границе с Мексикой. Инвесторы продолжают внимательно следить за этой ситуацией, поскольку отсутствие компромисса по финансированию строительства стены на границе с Мексикой стало причиной недавней приостановки работы федерального правительства США на 35 дней. Д.Трамп и Конгресс 26 января достигли договоренностей, позволивших временно возобновить работу правительства - до 15 февраля. Предполагается, что к этому времени вопрос о строительстве стены будет решен.

Американский президент также заявил, что лидеры США и КНР работают над новым торговым соглашением, при этом оно "должно включать реальные структурные изменения, которые положат конец несправедливым торговым практикам, сократят хронический торговый дефицит США и защитят рабочие места в американской экономике".

Нефть в четверг снижается после роста накануне вечером на статистике Минэнерго США (запасы нефти выросли за неделю на 1,263 млн баррелей при прогнозах роста на 1,85 млн баррелей). Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $62,34 за баррель (-0,6% и +1,5% в среду), мартовская цена WTI - $53,33 за баррель (-1,3% и +0,7% накануне).

Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн баррелей в сутки (б/с) по итогам четвертой недели подряд.

Негативным фактором для нефтяного рынка в четверг является продолжающееся укрепление доллара США, что делает менее выгодными инвестиции в сырьевые товары.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, нефть пыталась расти на статистике Минэнерго, однако в четверг нефтяной рынок попал под давление продавцов на фоне общего пессимистичного настроя инвесторов, сформированного сообщениями о торговых переговорах США и Китая, а также о Brexit. Тот факт, что британский парламент отложил очередное голосование по Brexit, усиливает опасения, что Великобритания выйдет из ЕС по "жесткому" сценарию или же сроки переговоров придется продлить.

По словам старшего аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, поскольку встреча представителей Китая и США для обсуждения торговых вопросов состоится только на следующей неделе, то рынок акций РФ в моменте столкнулся с недостатком драйверов для продолжения ралли и инвесторы перешли к продажам.

Добавили негатива и пессимистичные заявления представителей Еврокомиссии о том, что Brexit и замедление экономики Китая могут ухудшить перспективы роста ВВП еврозоны, которые и без того слабы. Противоположные по смыслу комментарии заместителя председателя ФРС Рэндалла Куорлза о том, что экономика США, напротив, в отличной форме (инфляция на уровне 2%, безработица низкая), также не обрадовали инвесторов, поскольку подобная риторика явно не предполагает снижения базовой ставки, намеки на которое некоторые инвесторы увидели в официальном релизе с январского заседания Федрезерва.

Нефть также дешевеет, несмотря на то, что данные отчета Минэнерго США по запасам за прошлую неделю оказались лучше ожиданий. Рынок не отреагировал и на новости о том, что поставки нефти из Венесуэлы в США с момента введения санкций сократились почти в 1,5 раза, до 345 тыс. б/с. Положительного влияния не оказали и сообщения о приостановке двух трубопроводов Канада-США, Keystone и Platte, из-за подозрения в разливе нефти. Нагрузка на трубопроводы выросла после того, как американские НПЗ переключились на импорт из Канады после запрета покупок у Венесуэлы.

Для новых импульсов к росту рынку акций РФ необходимы положительные стимулы, конкретно в виде комментариев по прогрессу торговых переговоров США с Китаем. До их появления можно ожидать сдержанной активности глобальных инвесторов, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в Европе давление на настроения инвесторов оказывает понижение Еврокомиссией прогнозов по росту экономики еврозоны и ряда стран Европы. В частности, теперь ожидается увеличение ВВП еврозоны в текущем году на 1,3% против предыдущего прогноза повышения на 1,9%. Основной причиной возможного замедления комиссия назвала мировую торговую напряженность.

На российском рынке акций нисходящая коррекция может принять более серьезный оборот при пробитии психологически важных поддержек (2500 и 1200 пунктов по индексам МосБиржи и РТС соответственно), в целом "быки" выглядят готовыми к дальнейшей фиксации прибыли, считает аналитик. Целями краткосрочной коррекции индексов могут стать средние полосы Боллинджера дневных графиков - 2485 и 1180 пунктов по индексам МосБиржи и РТС, считает аналитик.

Аналитик компании "Алор брокер" Евгений Корюхин также полагает, что коррекция на рынке акций может усугубиться. Основной новостной негатив пришел из Европы, где Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны в текущем году из-за неопределенности достижения компромисса в торговом споре между США и Китаем, а также с выходом Великобритании из ЕС. На этой новости германский DAX упал на 2%, в США индекс S&P 500 теряет 1%, так и не сумев закрепиться выше 200-дневной скользящей средней, что повышает вероятность его дальнейшего снижения.

От более сильного падения российский рынок удерживает все еще высокая нефть. Также пока стабилен и рубль, который колеблется в районе 66 руб./$1. Более серьезное движение в паре доллар-рубль может быть в пятницу после прояснения намерений Банка России по поводу проведения дальнейшей денежно-кредитной политики, считает эксперт.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич полагает, что индекс МосБиржи уже в пятницу сможет протестировать поддержку 2500 пунктов, но даже в случае ее пробоя говорить о развороте и начале полноценного снижения преждевременно. Негативный внешний фон может и дальше стимулировать фиксацию прибыли в длинных позициях, в результате чего рынок может закрепиться в диапазоне 2450-2500 пунктов.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, германское промышленное производство сократилось в декабре на 0,4% при ожиданиях роста на 0,7%. В Испании годовые темпы снижения производства достигли 6,2% в декабре при прогнозе сокращения на 2,3%. В качестве еще одного признака слабости мировой экономики можно обратить внимание на падение индекса цен на жилье в Великобритании от Halifax (падение в январе составило 2,9% после роста на 2,5% в декабре), Резервный банк Индии снизил ставку с 6,5% до 6,25%, ссылаясь на замедление темпов роста. Иными словами, свидетельства о проблемах в экономике начали появляться на регулярной основе, а не эпизодически. Поэтому надежды инвесторов на более мягкую политику центральных банков имеют под собой основания.

Вполне очевидно, что без позитивных новостей с переговоров США и КНР рынки могут вновь обнаружить себя в затяжном падении. Замедление европейской экономики непосредственно касается российских активов, поскольку Европа - это крупнейший торговый партнер РФ. Доллар может задержаться выше отметки 66 руб./$1, поскольку на рынках растет убежденность в замедлении глобального роста и смягчении политики центральных банков, считает А.Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (-17,8% и -31,1% "префы"), "префы" ПАО "Ижсталь" (MOEX: IGST) (-9,1%), акции ОАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (-8%), ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (-7,2%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-7,2%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-6,2%), бумаги ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-5,5%).

Подорожали бумаги ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+39,9%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+39,7%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+22,7%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+15,7%), АО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+12,6%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+4,5%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 38,005 млрд рублей (из них 14,795 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).