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07 февраля 2019 года 20:10

Рубль к вечеру четверга смог отыграть дневные потери вопреки падающей нефти

Москва. 7 февраля. Доллар США лишь слегка подрастает, а евро снижается на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль смог выйти в небольшой плюс по отношению к бивалютной корзине, несмотря на падающую нефть.

Курс доллара США в 19:00 МСК составил 65,905 руб./$1, что всего на 3,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 74,82 руб./EUR1, опустившись на 8,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,8 копейки - до 69,917 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", умеренное снижение рубля к доллару, отмечавшееся в четверг днем, вечером сменилось восстановительным ростом, хотя внешние факторы остались негативными для российской нацвалюты. Так, мировые фондовые рынки демонстрируют 7 февраля заметное снижение; цены на нефть также падают, поскольку инвесторы опасаются возможного торможения темпов роста мировой экономики, что негативно скажется на спросе на энергоресурсы. Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 1,66% - до $61,65 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже понизилась к этому времени на 2,6% - до $52,6 за баррель.

"В течение последних двух торговых дней практически все валюты развивающихся стран, в том числе и российский рубль, находятся под локальным давлением, что обусловлено общемировым снижением у глобальных инвесторов "аппетита к риску". При этом доллар США сегодня днем пробивал отметку 66 руб./$1, но ближе к вечеру рубль смог восстановиться. Влияние на динамику нацвалюты сейчас в основном оказывают внешние общемировые факторы, в то время как внутренние истории не оказывают какого-то выраженного влияния. Торговая активность на внутреннем валютном рынке в целом невысокая. Завтра состоится первое в этом году заседание Банка России, на котором, как ожидается, ключевая ставка будет сохранена на текущем уровне, поэтому какого-то значимого влияния на рубль от данного события ожидать не стоит", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

"В четверг днем доллар на торгах "Московской биржи" поднимался выше 66 руб./$1, но удержаться на этом высоком уровне не смог. Последний раз на российском рынке американская валюта торговалась выше 66 руб./$1 более недели назад - перед двухдневным заседанием ФРС. После заседания американского регулятора на прошлой неделе доллар накрыла волна распродаж на глобальных площадках, однако ему достаточно быстро удалось восстановить позиции на Forex, вернувшись на уровни, предшествовавшие заседанию ФРС. В целом за последнюю неделю индекс USD укрепился уже почти на 1% и сегодня торгуется на двухнедельных максимумах. На российском рынке восстановление доллара за последнюю неделю происходило схожими темпами. Вместе с тем к утру сегодняшнего дня в банковскую систему вернулось более половины рублевых средств с депозитов ЦБ, поэтому не исключено, что в ближайшее время доллар продолжит восстанавливать свои позиции на внутреннем рынке", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По словам эксперта "Международного финансового центра" Владимира Рожанковского, "доллар сегодня превышал верхнюю границу своего торгового канала на уровне 66 руб./$1. Участники рынка почему-то ждут от завтрашних заявлений ЦБ существенного смягчения монетарной риторики - видимо, вслед за ФРС США. Какие-то конкретные основания для этого вроде бы отсутствуют - как и какие-либо другие значимые факторы ослабления рубля. После вчерашней публикации статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США, "черное золото" сорта Brent скачкообразно переместилось на довольно высокий уровень $62,3-62,4 за баррель, хотя выше не пошло ввиду снижения рисков политического переворота в Венесуэле после того, как стало известно, что Италия поддержала действующего президента Мадуро".

В свою очередь аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) отмечают, что "рубль двигается в тандеме с другими валютами развивающихся стран и продолжает снижаться сегодня вместе с нефтью и рисковыми активами. Главное событие этой недели для российского рынка - заседание Центрального банка, по итогам которого мы не ожидаем каких-либо сюрпризов, и соответственно, реакции в рубле или доходностях облигаций. В целом в ближайшее время вообще не ожидается существенных движений в рубле, так как первый квартал сезонно сильный с точки зрения текущего счета, что в сочетании с хорошим спросом инвесторов на рисковые активы поддерживает рубль, а действие бюджетного правила и докупка валюты Центробанком ограничивают потенциал его укрепления. При этом в среднесрочной перспективе сохраняются риски ужесточения санкций, увеличения оттока капитала и возрастающего давления покупок валюты на рынке".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 8 февраля на 35,13 копейки, до 66,0199 руб./$1, и поднял курс евро на 19,53 копейки, до 74,9656 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в четверг на 30,59 копейки по отношению к предыдущему дню и составил 66,0102 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 26,39 копейки к уровню среды, поднявшись до 66,0148 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 865,387 млн, из которых $728,245 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 137,142 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос по отношению к среде на 9,6 копейки, до 74,892 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 0,66 копейки и составил 74,8706 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR653,987 млн, из которых EUR248,016 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR405,971 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) в четверг слегка снизились по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) кредиты либо не изменились, либо немного подросли в цене. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,81% годовых, а на семидневный срок опустилась на 1 б.п. и 7 февраля составила 7,92% годовых. При этом ставки MosPrime Rate на срок 1 месяц и 6 месяцев не изменились по отношению к предыдущему дню, оставив 8,23% годовых и 8,69% годовых, соответственно, а процентная ставка на срок 3 месяца поднялась на 2 б.п. - до 8,62% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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