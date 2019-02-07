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07 февраля 2019 года 19:04

Евробонды РФ в четверг слегка снижаются в цене на фоне охлаждения "аппетита к риску"

Москва. 7 февраля. Российские еврооблигации в четверг демонстрируют плавное ценовое снижение на фоне охлаждения у глобальных инвесторов "аппетита к риску" и отсутствия новых драйверов для дальнейшего повышения. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) подрастают в цене, что в итоге ведет к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 6 февраля на 14 базисных пунктов и составила 110,84% от номинала, что соответствует доходности 3,8% годовых (рост на 4 базисных пункта).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла на 8 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню, составив 98,77% от номинала. Их доходность снизилась на 3 пункта и составила 2,46% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 7 пунктов и составил 134 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились на 34 базисных пункта по отношению к 6 февраля и составили 110,19% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 5,14% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 21 базисный пункт - до 106,84% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта и составила 5,12% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 10 базисных пунктов - до 101,38% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 4,525% годовых), с погашением в 2023 году - на 7 базисных пунктов, до 103,53% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 4,025% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 18 базисных пунктов - до 98,17% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта и составила 5,375% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 16 базисных пунктов, до 97,58% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 4,6% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации торгуются немного ниже уровней закрытия среды, но снижение в целом небольшое. Поддержку отечественным евробондам в последние дни оказывала публикующаяся в России относительно хорошая макроэкономическая статистика. В частности, опубликованные накануне данные об инфляции за январь оказались несколько скромнее прогнозных показателей, что дает Банку России все основания для сохранения ключевой ставки на текущем уровне. При этом данные по росту ВВП России за 2018 год оказались лучше прогнозов, что в целом формирует позитивный взгляд на российские активы", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

"Вместе с тем с начала года российские еврооблигации, как и все долговые бумаги развивающихся стран, уже показали неплохой ценовой рост, и для дальнейшего повышения пока нет драйверов. Так, с одной стороны, сохраняется неопределенность относительно торговых переговоров между США и Китаем, а с другой стороны - остаются и санкционные риски", - отметил Д.Монастыршин.


Опубликовано: /Финмаркет/
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