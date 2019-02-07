Для укрепления рубля необходим выход рынка энергоносителей выше 63 долларов - Промсвязьбанк

"На валютной секции "Московской биржи", несмотря на внешний негатив, рубль смог укрепиться. И если доллар удержал позиции в районе 65,9 рубля, практически не изменившись относительно уровней закрытия среды, то евро к окончанию основной сессии потерял 0,2%, отступив ниже 74,8 рубля. В рамках сегодняшней сессии "быки" в американской валюте пытались преодолеть верхнюю границу диапазона 65,5-66 рублей, однако сил на закрепление выше у них не хватило, несмотря на откат на рынке энергоносителей. Более того, закрепление Brent выше 62 долларов - позитивный фактор для стабильности национальной валюты. Однако для укрепления рубля необходим выход рынка энергоносителей выше 63 долларов. Это будет способствовать покупкам в российской валюте и движению пары USD/RUB к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 65 рублей", - полагает специалист Промсвязьбанка Богдан Зварич.