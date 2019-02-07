По фондовым индексам можно говорить о перспективе продолжения краткосрочного снижения - ИК "Велес Капитал"

"Индексы МосБиржи и РТС к концу торгов ускорили падение, опустившись ниже ближайших поддержек (2515 и 1200 пунктов). Целями краткосрочной коррекции индексов могут стать средние полосы Боллинджера дневных графиков (2485 и 1180 пунктов). На этот раз можно говорить о перспективе продолжения краткосрочного снижения. Рубль вечером ослаб против доллара и был стабилен к евро. Пара доллар/рубль поднялась к 66, где расположена средняя полоса Боллинджера дневного графика, следуя за динамикой американской валюты на мировом рынке. Закрепление выше откроет дорогу к 66,60 руб. Пара евро/рубль консолидировалась ниже сопротивления 75,20, преодоление которого откроет дорогу к 75,70 руб. Российский фондовый рынок завершает день на пессимистичной ноте, на этот раз вступив в фазу полноценной нисходящей коррекции и обладая потенциалом краткосрочного снижения. Настроения на мировых площадках, где вновь вспомнили об опасности замедления экономики, способствуют фиксации прибыли. Повлиять на динамику рубля в пятницу может заседание ЦБ РФ, который, как ожидается, сохранит процентную ставку на 7,75% - умеренно негативно для российской валюты", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.