Полагаем, что регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 7,75% годовых - ИК "Велес Капитал"

"Ключевым событием завтрашнего дня станет заседание Банка России. Впервые за последние два года инфляция ускорилась в годовом выражении до 5%, однако такая динамика стала результатом влияния ожидаемых факторов (повышение ставки НДС и части тарифов на коммунальные услуги, а также ослабление рубля в конце прошлого года). Рост цен соответствует прогнозам ЦБ, поэтому пока регулятор не менял свой диапазон по инфляции на конец 2019 г. - 5,0-5,5%. Конъюнктура финансовых рынков с момента предыдущего заседания ЦБ стабилизировалась; на геополитическом фронте с начала 2019 г. наблюдается определенное затишье, что на ряду с ростом котировок нефти и валют на рынках EM способствовало укреплению рубля с начала года. Мы полагаем, что в подобных условиях регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, хотя в целом вероятность еще одного повышения ставки на ближайших заседаниях останется в силе. По всей видимости, в пресс-релизе ЦБ также не преподнесет сюрпризов, поэтому итоги заседания окажутся нейтральными для внутреннего валютного рынка", - указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.