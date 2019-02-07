Рубль умеренно снижается к доллару на дневных торгах четверга на фоне падающей нефти

Москва. 7 февраля. Доллар США умеренно подрастает, а евро слегка снижается на "Московской бирже" в четверг днем; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне падающей нефти.

Курс доллара США в 15:00 МСК составил 66,095 руб./$1, что на 22,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 74,855 руб./EUR1, опустившись на 4,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 10,2 копейки - до 70,04 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 8 февраля на 35,13 копейки, до 66,0199 руб./$1, и поднял курс евро на 19,53 копейки, до 74,9656 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное снижение курса рубля к доллару в ходе дневных торгов четверга связано, прежде всего, с падением нефтяных цен, поскольку инвесторы опасаются возможного торможения темпов роста мировой экономики, что негативно скажется на спросе на энергоресурсы. Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,6% - до $62,31 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже понизилась к этому времени на 0,93% - до $53,51 за баррель.

"В четверг утром доллар на торгах "Московской биржи" поднялся выше 66 руб./$1 и в середине дня пытается удержать занятые позиции. Последний раз на российском рынке американская валюта торговалась выше 66 руб./$1 более недели назад - перед двухдневным заседанием ФРС. После заседания американского регулятора на прошлой неделе доллар накрыла волна распродаж на глобальных площадках, однако ему достаточно быстро удалось восстановить позиции на Forex, вернувшись на уровни, предшествовавшие заседанию ФРС. В целом за последнюю неделю индекс USD укрепился уже почти на 1% и сегодня торгуется на двухнедельных максимумах. На российском рынке восстановление доллара за последнюю неделю происходило схожими темпами. Вместе с тем к утру сегодняшнего дня в банковскую систему вернулось более половины рублевых средств с депозитов ЦБ, поэтому не исключено, что в ближайшее время доллар продолжит восстанавливать свои позиции на внутреннем рынке", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По словам эксперта "Международного финансового центра" Владимира Рожанковского, "доллар сегодня слегка превысил верхнюю границу своего торгового канала на уровне 66 руб./$1. Участники рынка почему-то ждут от завтрашних заявлений ЦБ существенного смягчения монетарной риторики - видимо, вслед за ФРС США. Какие-то конкретные основания для этого вроде бы отсутствуют - как и какие-либо другие значимые факторы ослабления рубля. После вчерашней публикации статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США, "черное золото" сорта Brent скачкообразно переместилось на довольно высокий уровень $62,3-62,4 за баррель, хотя выше не пошло ввиду снижения рисков политического переворота в Венесуэле после того, как стало известно, что Италия поддержала действующего президента Мадуро".

В свою очередь аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) отмечают, что "рубль двигается в тандеме с другими валютами развивающихся стран и продолжает снижаться сегодня вместе с нефтью и рисковыми активами. Главное событие этой недели для российского рынка - заседание Центрального банка, по итогам которого мы не ожидаем каких-либо сюрпризов и, соответственно, реакции в рубле или доходностях облигаций. В целом в ближайшее время вообще не ожидается существенных движений в рубле, так как первый квартал сезонно сильный с точки зрения текущего счета, что в сочетании с хорошим спросом инвесторов на рисковые активы поддерживает рубль, а действие бюджетного правила и докупка валюты Центробанком ограничивают потенциал его укрепления. При этом в среднесрочной перспективе сохраняются риски ужесточения санкций, увеличения оттока капитала и возрастающего давления покупок валюты на рынке".

Ставки на рынке рублевых краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) в четверг слегка снизились по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) кредиты либо не изменились, либо немного подросли в цене. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,81% годовых, а на семидневный срок опустилась на 1 б.п. и 6 февраля составила 7,92% годовых. При этом ставки MosPrime Rate на срок 1 месяц и 6 месяцев не изменились по отношению к предыдущему дню, оставив 8,23% годовых и 8,69% годовых, соответственно, а процентная ставка на срок 3 месяца поднялась на 2 б.п. - до 8,62% годовых.