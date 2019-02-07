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Главная / Мнения аналитиков / Ожидаем негативного закрытия индекса МосБиржи с понижением в диапазоне от 0,4% до 1,5% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
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07 февраля 2019 года 16:37
Ожидаем негативного закрытия индекса МосБиржи с понижением в диапазоне от 0,4% до 1,5% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
"В настоящее время индекс МосБиржи сумел "нащупать" достаточно прочную поддержку в районе 2520 пунктов. Состояние внешнего фона пока не столь негативно, чтобы стимулировать дальнейшие агрессивные продажи в российских акциях. До конца торгового дня локальному рынку еще предстоит отыграть публикацию еженедельной статистики по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США. В целом же мы ожидаем негативного закрытия индекса МосБиржи с понижением в диапазоне от 0,4% до 1,5% по итогам дня", - отмечает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.
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07 февраля 2019 года 20:12
Падение рынка акций РФ в четверг стало максимальным с начала года, но индексы удержали круглые рубежи
Москва. 7 февраля. Рынок акций РФ в четверг ощутимо просел на фоне общемировой коррекции, откат индексов МосБиржи и РТС стал максимальным с начала года, однако индикаторы смогли удержать важные психологические рубежи 2500 и 1200 пунктов соответственно; в лидерах снижения выступили бумаги "РусАла", АФК "Система" и Сбербанка. читать дальше
.07 февраля 2019 года 20:10
Москва. 7 февраля. Доллар США лишь слегка подрастает, а евро снижается на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль смог выйти в небольшой плюс по отношению к бивалютной корзине, несмотря на падающую нефть. читать дальше
.07 февраля 2019 года 19:04
Москва. 7 февраля. Российские еврооблигации в четверг демонстрируют плавное ценовое снижение на фоне охлаждения у глобальных инвесторов "аппетита к риску" и отсутствия новых драйверов для дальнейшего повышения. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) подрастают в цене, что в итоге ведет к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.07 февраля 2019 года 19:00
"На валютной секции "Московской биржи", несмотря на внешний негатив, рубль смог укрепиться. И если доллар удержал позиции в районе 65,9 рубля, практически не изменившись относительно уровней закрытия среды, то евро к окончанию основной сессии потерял 0,2%, отступив ниже 74,8 рубля. В рамках... читать дальше
.07 февраля 2019 года 18:46
По фондовым индексам можно говорить о перспективе продолжения краткосрочного снижения - ИК "Велес Капитал"
"Индексы МосБиржи и РТС к концу торгов ускорили падение, опустившись ниже ближайших поддержек (2515 и 1200 пунктов). Целями краткосрочной коррекции индексов могут стать средние полосы Боллинджера дневных графиков (2485 и 1180 пунктов). На этот раз можно говорить о перспективе продолжения... читать дальше
.07 февраля 2019 года 18:33
"Ключевым событием завтрашнего дня станет заседание Банка России. Впервые за последние два года инфляция ускорилась в годовом выражении до 5%, однако такая динамика стала результатом влияния ожидаемых факторов (повышение ставки НДС и части тарифов на коммунальные услуги, а также ослабление рубля в... читать дальше
.07 февраля 2019 года 18:11
"Российский рынок акций начал снижение и вероятность его перерастания в более сильную коррекцию нарастает. Основной новостной негатив пришел сегодня из Европы, где Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны в текущем году с 1,9% до 1,3% из-за неопределенности достижения компромисса в... читать дальше
.07 февраля 2019 года 17:19
Для новых импульсов к росту фондовому рынку нужны стимулы в виде комментариев по торговым переговорам США и Китая - УК "Райффайзен Капитал"
"В четверг, 7 февраля, российский фондовый рынок вслед за европейскими площадками погрузился в "красную зону": индекс МосБиржи сегодня дешевеет на 0,9%, в то время как РТС теряет 1,3% за счет ослабления курса рубля на 0,3%. Поскольку встреча представителей Китая и США для обсуждения торговых... читать дальше
.07 февраля 2019 года 16:06
"Российский рынок акций завершит день в "минусе", ибо замедление европейской экономики непосредственно касается российских активов, поскольку Европа - это крупнейший торговый партнёр РФ. Рубль также может задержаться выше отметки 66 за доллар, поскольку на рынках растёт убеждённость в замедлении... читать дальше
.07 февраля 2019 года 15:41
При усилении негативных настроений на внешних площадках индекс МосБиржи может протестировать 2500 пунктов - ИК "ФИНАМ"
"Сегодня на российском рынке усилились коррекционные настроения. Так, рублевый индикатор МосБиржи снижался на 0,59%. Фьючерс на индекс РТС падал на 0,87%. На данном этапе основная поддержка в инструменте находится на уровне 120000 пунктов, сопротивление расположено на 122000 пунктов. При усилении... читать дальше
.07 февраля 2019 года 15:41
Москва. 7 февраля. Доллар США умеренно подрастает, а евро слегка снижается на "Московской бирже" в четверг днем; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне падающей нефти. читать дальше
.07 февраля 2019 года 15:20
"Единая валюта развивает "медвежий" импульс, уверенно снижаясь с начала этой недели. EUR/USD сползла к 2-недельным минимумам в районе отметки 1,1324 и теперь "угрожает" уровню 1,13. В четверг пара ускорила обвал на новой порции негатива с экономического фронта региона. Новым предлогом для... читать дальше
.07 февраля 2019 года 14:57
Нефтяной рынок покоится на удобной подушке из большого объема предложения, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Запасы сырья в США находятся выше средних уровней и продолжают увеличиваться, хотя и более низкими темпами. Очень низкая маржа переработки в Сингапуре... читать дальше
.07 февраля 2019 года 14:33
"Инфляция по итогам января разогналась до 5%, но это пока полностью совпадает с умеренными ожиданиями ЦБ, который предполагал рост показателя до 5-5,5% в начале года. Более того, есть ещё небольшой люфт, который предполагает бездействие регулятора. Если бы рост цен в январе оказался существенно... читать дальше
.07 февраля 2019 года 14:02
Индекс Мосбиржи торгуется на исторических максимумах, и без веских драйверов роста высоки риски локальной коррекции, отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Покупатели ищут поддержки извне, оглядываюсь на нефтяные котировки и движения зарубежных площадок. При этом в целом... читать дальше
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