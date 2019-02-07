Цены на нефть будут зависеть от развития ситуации в Венесуэле и Иране - Julius Baer

Нефтяной рынок покоится на удобной подушке из большого объема предложения, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Запасы сырья в США находятся выше средних уровней и продолжают увеличиваться, хотя и более низкими темпами. Очень низкая маржа переработки в Сингапуре также указывает на большие запасы в азиатском регионе. Тем не менее, риски переизбытка предложения во многом ушли с рынка, и котировки "черного золота" показали некоторый рост на фоне улучшения перспектив мировой экономики с начала года.

Со стороны предложения присутствует ряд факторов, которые не поддаются точному прогнозированию. Нефтедобывающие страны сокращают производство в соответствии с договоренностями, но ситуация вокруг Ирана и Венесуэлы остается неопределенной. Обе страны находятся под американскими санкциями, но ситуация в них различается. Ключевыми потребителями венесуэльской нефти были предприятия в США, которые теперь закупают сырье в Канаде и Мексике. Перебои с поставками из южноамериканской страны пока не выглядят критичными для американского и мирового рынков. На фоне происходящих событий и поддержки со стороны Вашингтона смена власти в Каракасе кажется очень вероятной и может произойти уже в ближайшем будущем, полагает эксперт Julius Baer.

Тем временем, Иран выпал из новостной повестки, хотя исключения из санкционного режима являются временными. Уроки 2018 года заключаются в том, что риски инфляции топливных цен сдерживают геополитические амбиции, а политика стран ОПЕК+ может компенсировать потерю иранской нефти.

"Ситуация в Венесуэле и Иране остается главным непредсказуемым фактором, который может привести как к росту, так и к падению котировок. Коридор цен на нефть продолжает, с одной стороны, зависеть от топливной инфляции, которая сдерживает рост спроса в развивающихся странах при котировках выше 70 долл. США за баррель. С другой стороны, при ценах ниже 50 долл. США за баррель прекращаются инвестиции в сланцевую добычу, что приводит к сокращению предложения. Эти факторы остаются достаточно значимыми для рынка, так что мы занимаем нейтральный взгляд на сектор", - резюмирует Норберт Рюкер.