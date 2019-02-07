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07 февраля 2019 года 14:02
Рынок акций РФ продолжает ждать поддержки извне - БКС
Индекс Мосбиржи торгуется на исторических максимумах, и без веских драйверов роста высоки риски локальной коррекции, отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Покупатели ищут поддержки извне, оглядываюсь на нефтяные котировки и движения зарубежных площадок. При этом в целом настроения скорее "бычьи", а падение с высокой вероятностью носит кратковременный и не глубокий характер. Внутри индекса динамика по-прежнему разнонаправленная. Уверенно прибавляют акции Магнита. Опубликованная отчетность превзошла ожидания (в частности, по росту выручки), стимулировав интерес к бумаге, которая торгуется на уровнях 2011-2012 годов и в 3 раза дешевле своего исторического максимума. После недавнего восхождения корректируются Русал и EN+. Опубликованная Сбербанком отчетность за январь не вдохновила инвесторов, динамика акций на уровне остального рынка. Сегодня по МСФО отчитываются металлурги НЛМК и ММК. Нефти марки Brent вчера удалось подрасти примерно на 1%. Стимулом стали данные по запасам нефти в США от Информационного Агентства энергетики (EIA). За прошлую неделю запасы подросли на 1,3 млн баррелей при ожиданиях в 2,2 млн. Сегодня часть данного роста растеряна, Brent незначительно снижается. Уже около месяца Brent торгуется в районе текущих уровней, а развития движения наверх так не хватает для российских индексов, для поддержания рыночной капитализации наших нефтяников. "Сегодня продолжат поступать важные макроэкономические данные: выйдут первичные обращения за пособиями по безработице в США, а Банк Англии примет решение по ключевой ставке. Завтра такое же решение будет принимать Банк России. Опубликованные вчера Росстатом цифры по инфляции показали, что невысокий потребительский спрос в целом сбалансировал эффект от повышения НДС и тарифов, а также удорожания бензина. Таким образом, ожидается сохранение ставки на прежнем уровне. Текущая торговая сессия на российском рынке акций также пройдет разнонаправленно. Будут выкупать отдельные корпоративные истории, при этом для общего импульса к росту инвесторы ожидают движений по нефти и зарубежным площадкам. Тем не менее, до конца недели сохраняется вероятность очередного штурма исторических максимумов и закрепления немного выше 2550 пунктов по индексу МосБиржи", - заключает эксперт БКС.
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07 февраля 2019 года 20:12
Падение рынка акций РФ в четверг стало максимальным с начала года, но индексы удержали круглые рубежи
Москва. 7 февраля. Рынок акций РФ в четверг ощутимо просел на фоне общемировой коррекции, откат индексов МосБиржи и РТС стал максимальным с начала года, однако индикаторы смогли удержать важные психологические рубежи 2500 и 1200 пунктов соответственно; в лидерах снижения выступили бумаги "РусАла", АФК "Система" и Сбербанка. читать дальше
.07 февраля 2019 года 20:10
Москва. 7 февраля. Доллар США лишь слегка подрастает, а евро снижается на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль смог выйти в небольшой плюс по отношению к бивалютной корзине, несмотря на падающую нефть. читать дальше
.07 февраля 2019 года 19:04
Москва. 7 февраля. Российские еврооблигации в четверг демонстрируют плавное ценовое снижение на фоне охлаждения у глобальных инвесторов "аппетита к риску" и отсутствия новых драйверов для дальнейшего повышения. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) подрастают в цене, что в итоге ведет к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.07 февраля 2019 года 19:00
"На валютной секции "Московской биржи", несмотря на внешний негатив, рубль смог укрепиться. И если доллар удержал позиции в районе 65,9 рубля, практически не изменившись относительно уровней закрытия среды, то евро к окончанию основной сессии потерял 0,2%, отступив ниже 74,8 рубля. В рамках... читать дальше
.07 февраля 2019 года 18:46
По фондовым индексам можно говорить о перспективе продолжения краткосрочного снижения - ИК "Велес Капитал"
"Индексы МосБиржи и РТС к концу торгов ускорили падение, опустившись ниже ближайших поддержек (2515 и 1200 пунктов). Целями краткосрочной коррекции индексов могут стать средние полосы Боллинджера дневных графиков (2485 и 1180 пунктов). На этот раз можно говорить о перспективе продолжения... читать дальше
.07 февраля 2019 года 18:33
"Ключевым событием завтрашнего дня станет заседание Банка России. Впервые за последние два года инфляция ускорилась в годовом выражении до 5%, однако такая динамика стала результатом влияния ожидаемых факторов (повышение ставки НДС и части тарифов на коммунальные услуги, а также ослабление рубля в... читать дальше
.07 февраля 2019 года 18:11
"Российский рынок акций начал снижение и вероятность его перерастания в более сильную коррекцию нарастает. Основной новостной негатив пришел сегодня из Европы, где Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны в текущем году с 1,9% до 1,3% из-за неопределенности достижения компромисса в... читать дальше
.07 февраля 2019 года 17:19
Для новых импульсов к росту фондовому рынку нужны стимулы в виде комментариев по торговым переговорам США и Китая - УК "Райффайзен Капитал"
"В четверг, 7 февраля, российский фондовый рынок вслед за европейскими площадками погрузился в "красную зону": индекс МосБиржи сегодня дешевеет на 0,9%, в то время как РТС теряет 1,3% за счет ослабления курса рубля на 0,3%. Поскольку встреча представителей Китая и США для обсуждения торговых... читать дальше
.07 февраля 2019 года 16:37
Ожидаем негативного закрытия индекса МосБиржи с понижением в диапазоне от 0,4% до 1,5% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
"В настоящее время индекс МосБиржи сумел "нащупать" достаточно прочную поддержку в районе 2520 пунктов. Состояние внешнего фона пока не столь негативно, чтобы стимулировать дальнейшие агрессивные продажи в российских акциях. До конца торгового дня локальному рынку еще предстоит отыграть публикацию... читать дальше
.07 февраля 2019 года 16:06
"Российский рынок акций завершит день в "минусе", ибо замедление европейской экономики непосредственно касается российских активов, поскольку Европа - это крупнейший торговый партнёр РФ. Рубль также может задержаться выше отметки 66 за доллар, поскольку на рынках растёт убеждённость в замедлении... читать дальше
.07 февраля 2019 года 15:41
При усилении негативных настроений на внешних площадках индекс МосБиржи может протестировать 2500 пунктов - ИК "ФИНАМ"
"Сегодня на российском рынке усилились коррекционные настроения. Так, рублевый индикатор МосБиржи снижался на 0,59%. Фьючерс на индекс РТС падал на 0,87%. На данном этапе основная поддержка в инструменте находится на уровне 120000 пунктов, сопротивление расположено на 122000 пунктов. При усилении... читать дальше
.07 февраля 2019 года 15:41
Москва. 7 февраля. Доллар США умеренно подрастает, а евро слегка снижается на "Московской бирже" в четверг днем; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне падающей нефти. читать дальше
.07 февраля 2019 года 15:20
"Единая валюта развивает "медвежий" импульс, уверенно снижаясь с начала этой недели. EUR/USD сползла к 2-недельным минимумам в районе отметки 1,1324 и теперь "угрожает" уровню 1,13. В четверг пара ускорила обвал на новой порции негатива с экономического фронта региона. Новым предлогом для... читать дальше
.07 февраля 2019 года 14:57
Нефтяной рынок покоится на удобной подушке из большого объема предложения, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Запасы сырья в США находятся выше средних уровней и продолжают увеличиваться, хотя и более низкими темпами. Очень низкая маржа переработки в Сингапуре... читать дальше
.07 февраля 2019 года 14:33
"Инфляция по итогам января разогналась до 5%, но это пока полностью совпадает с умеренными ожиданиями ЦБ, который предполагал рост показателя до 5-5,5% в начале года. Более того, есть ещё небольшой люфт, который предполагает бездействие регулятора. Если бы рост цен в январе оказался существенно... читать дальше
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