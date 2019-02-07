Рынок акций РФ продолжает ждать поддержки извне - БКС

Индекс Мосбиржи торгуется на исторических максимумах, и без веских драйверов роста высоки риски локальной коррекции, отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Покупатели ищут поддержки извне, оглядываюсь на нефтяные котировки и движения зарубежных площадок. При этом в целом настроения скорее "бычьи", а падение с высокой вероятностью носит кратковременный и не глубокий характер. Внутри индекса динамика по-прежнему разнонаправленная. Уверенно прибавляют акции Магнита. Опубликованная отчетность превзошла ожидания (в частности, по росту выручки), стимулировав интерес к бумаге, которая торгуется на уровнях 2011-2012 годов и в 3 раза дешевле своего исторического максимума. После недавнего восхождения корректируются Русал и EN+. Опубликованная Сбербанком отчетность за январь не вдохновила инвесторов, динамика акций на уровне остального рынка. Сегодня по МСФО отчитываются металлурги НЛМК и ММК.

Нефти марки Brent вчера удалось подрасти примерно на 1%. Стимулом стали данные по запасам нефти в США от Информационного Агентства энергетики (EIA). За прошлую неделю запасы подросли на 1,3 млн баррелей при ожиданиях в 2,2 млн. Сегодня часть данного роста растеряна, Brent незначительно снижается. Уже около месяца Brent торгуется в районе текущих уровней, а развития движения наверх так не хватает для российских индексов, для поддержания рыночной капитализации наших нефтяников.

"Сегодня продолжат поступать важные макроэкономические данные: выйдут первичные обращения за пособиями по безработице в США, а Банк Англии примет решение по ключевой ставке. Завтра такое же решение будет принимать Банк России. Опубликованные вчера Росстатом цифры по инфляции показали, что невысокий потребительский спрос в целом сбалансировал эффект от повышения НДС и тарифов, а также удорожания бензина. Таким образом, ожидается сохранение ставки на прежнем уровне. Текущая торговая сессия на российском рынке акций также пройдет разнонаправленно. Будут выкупать отдельные корпоративные истории, при этом для общего импульса к росту инвесторы ожидают движений по нефти и зарубежным площадкам. Тем не менее, до конца недели сохраняется вероятность очередного штурма исторических максимумов и закрепления немного выше 2550 пунктов по индексу МосБиржи", - заключает эксперт БКС.