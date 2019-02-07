Рынок акций РФ снижается вслед за миром, откат индекса МосБиржи сдерживается ослаблением рубля, вырос Магнит на отчете

Москва. 7 февраля. Рынок акций РФ утром в четверг просел вслед за коррекцией мировых площадок, откат индекса МосБиржи сдерживается ослаблением рубля; выросли бумаги "Магнита" после сильного квартального отчета, реакция бумаг "Магнитогорского металлургического комбината" и "Новолипецкого металлургического комбината" и Сбербанка на отчеты компаний оказалась в целом нейтральной.

Москва. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром в четверг просел вслед за коррекцией мировых площадок, откат индекса МосБиржи сдерживается ослаблением рубля; выросли бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) после сильного квартального отчета, реакция бумаг "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) и "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) и Сбербанка (MOEX: SBER) на отчеты компаний оказалась в целом нейтральной.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2535,4 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1208,08 пункта (-0,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) просели в пределах 1,4%.

Доллар вырос до 66,14 рубля (+0,27 рубля).

Снизился рублевый курс акций "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -0,5% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,5%), Сбербанка (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,3%).

Группа ММК (флагманский актив - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат") в IV квартале 2018 года получила EBITDA по МСФО в размере $537 млн, что на 20% ниже аналогичного показателя кварталом ранее, сообщила компания. Результат практически совпал с консенсус-прогнозом "Интерфакса" ($535 млн).

Квартальная чистая прибыль ММК упала на 39% - до $245 млн. На показатель повлияли разовые факторы, в частности, обесценение сегмента "Сталь" (Турция) на $258 млн и восстановление резерва под обесценение, созданного в 2013 году, по сегменту "Сталь" (Россия) на $256 млн. Чистая прибыль компании за 2018 год составила $1,32 млрд, увеличившись на 11% год к году.

EBITDA НЛМК в IV квартале упала на 17%, до $847 млн, что оказалось ниже прогноза, EBITDA за 2018 год выросла на 35%, до $3,6 млрд.

Сбербанк России в январе 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,9% - до 73,7 млрд рублей.

Подорожали акции "Магнита" (+2,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,5%).

Согласно отчету ритейлера за IV квартал по МСФО, чистая прибыль выросла на 7,1% в годовом выражении - до 8,429 млрд рублей. Результат "Магнита" оказался несколько выше консенсус-прогноза "Интерфакса" (8,111 млрд рублей).

Выручка компании в октябре-декабре увеличилась на 9,7%, до 331,641 млрд рублей. Темп роста оказался значительно лучше ожиданий аналитиков (8%) и выше, чем в III квартале (8,4%).

В США в среду индексы умеренно снизились, трейдеры оценивали заявления президента США Дональда Трампа, сделанные днем ранее в ходе выступления в Конгрессе, а также корпоративную отчетность.

Д.Трамп, выступивший с речью в Конгрессе во вторник, вновь заявил о необходимости решения вопроса о границе с Мексикой. Инвесторы продолжают внимательно следить за этой ситуацией, поскольку отсутствие компромисса по финансированию строительства стены на границе с Мексикой стало причиной недавней приостановки работы федерального правительства США на 35 дней. Д.Трамп и Конгресс 26 января достигли договоренностей, позволивших временно возобновить работу правительства - до 15 февраля. Предполагается, что к этому времени вопрос о строительстве стены будет решен.

Американский президент заявил, что лидеры США и КНР работают над новым торговым соглашением, при этом оно "должно включать реальные структурные изменения, которые положат конец несправедливым торговым практикам, сократят хронический торговый дефицит США и защитят рабочие места в американской экономике".

Производительность труда в промышленном секторе США в октябре-декабре выросла на 1,36% по сравнению с 1,1% в третьем квартале, сообщило Минтруда. Полный отчет о производительности труда и стоимости рабочей силы в стране за минувший квартал выйдет позднее в этом месяце.

В четверг в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 снизился на 0,6%, рынки Гонконга, Китая и Тайваня закрыты в связи с праздником), минусуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,1-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Нефть в четверг возобновила снижение после роста накануне вечером на статистике Минэнерго США (запасы нефти выросли за неделю на 1,263 млн баррелей при прогнозах роста на 1,85 млн баррелей); однако уровень цен Brent все еще на $0,26 выше, чем при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $62,2 за баррель (-0,8% и +1,5% в среду), мартовская цена WTI - $53,62 за баррель (-0,5% и +0,7% накануне).

Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн баррелей в сутки (б/с) по итогам четвертой недели подряд.

Негативным фактором для нефтяного рынка в четверг является продолжающееся укрепление доллара США, что делает менее выгодными инвестиции в сырьевые товары.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, ухудшение внешнего фона оказало давление на российский рынок акций, однако пока нет оснований полагать, что коррекция будет глубокой и длительной. Время для масштабных распродаж еще не наступило, но рекомендуется продолжать сокращать среднесрочные "длинные" позиции. Рисковым инвесторам можно попробовать использовать просадку для спекулятивных покупок. Рынок пока находится в восходящем тренде и легко пойдет вверх, как только внешний фон "позеленеет", хотя среднесрочные портфели формировать уже поздно.

По словам эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, инвесторы не спешат распродавать акции, хотя коррекция вполне уместна и оправданна, учитывая перекупленность и нестабильные настроения инвесторов на зарубежных площадках, которые снова ухудшились.

Нефть Brent накануне смогла подрасти, получив поддержку на уровне $61 за баррель. Однако восстановление выглядело неустойчивым и слишком скромным, чтобы рассчитывать на развитие импульса. В подтверждение этому утром в четверг котировки вернулись к снижению, хотя и умеренному. Так что позитива с этого фронта российским активам пока вряд ли стоит ждать. Учитывая такую картину и в основном негативный внешний фон, в течение дня возможны попытки дальнейшего отката рынка акций РФ от максимумов, но без признаков паники или массовой ликвидации "длинных" позиций - инвесторы еще верят в силы "быков", считает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, активность покупателей на мировых рынках акций немного сократилась на фоне разнонаправленной реакции на корпоративную отчетность и отсутствия прогресса в поиске компромисса между республиканцами и демократами в США, необходимого, чтобы избежать повторной приостановки работы правительства 15 февраля.

Индекс РТС утром в четверг просел, но данные технического анализа по-прежнему указывают на возможность заметного движения вверх в случае подтверждения закрепления выше уровня 1200 пунктов по индексу.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, в США накануне вышли данные по торговому дефициту США за ноябрь, который впервые за 6 месяцев благодаря низким ценам на нефть, росту внутреннего производства и сокращению импорта продовольственных товаров показал снижение на 11,5% (до $49,3 млрд). В частности, торговый дефицит с Китаем снизился с $43,1 млрд в октябре до $37,9 млрд в ноябре. Как известно, значительный торговый дефицит с КНР стал поводом для начала торгового противостояния между странами в прошлом году. В среду подтвердилась информация об очередной встрече между представителями США и Китая в Пекине на следующей неделе, поэтому можно рассчитывать на то, что в случае позитивных результатов рынки получат недостающий импульс к дальнейшему росту.

Важным событием четверга станет выступление премьера Великобритании Терезы Мэй в Европарламенте. Премьер будет отчаянно пытаться изменить условия согласованной в ноябре сделки по Brexit. Впрочем, вряд ли в текущей ситуации есть какие-либо шансы на позитивной исход. Лидеры ЕС сейчас в первую очередь озабочены экономической ситуацией внутри блока. Еврокомиссия представит в четверг обновленные экономические прогнозы: спад экономик может оказаться глубже, чем ожидалось, что уже находит отражение в статистике.

Для российского рынка акций в среднесрочной перспективе задачей "быков" является повторное тестирование отметки 2550 пунктов по индексу МосБиржи. Однако в четверг факторов для роста на фоне слабой динамики мировых площадок и высокой волатильности нефтяных котировок немного, поэтому вероятно повторение прежнего сценария: небольшая коррекция в начале торгов, которая в случае позитивных новостей в течение дня может быть отыграна.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (-6,6% и -9,6% "префы"), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-5,5%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-3,6%).

Подорожали бумаги ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+39,9%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+39,8%), ОАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+10,3%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+10,1%), АО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+7,8%), "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (+3%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+2,9%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 5,238 млрд рублей (из них 1,547 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).