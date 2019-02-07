При неблагоприятных обстоятельствах рубль легко может потерять завоеванные позиции и откатиться на 2-3 процента - Оргбанк

" В отсутствие затишья на геополитических фронтах и значимых экономических новостей с мировых рынков рубль на время сбросил с себя оковы униженного и оскорбленного и приобрел уверенность. Российская валюта закрепилась ниже 66 рублей за доллар и ниже 75 рублей за евро. Этому также способствовали высокие цены на нефть и возобновившиеся с новым энтузиазмом операции "carry trade". Так, на вчерашних аукционах спрос на 7-летние ОФЗ превысил предложение более чем в два раза! В то же время 15-летние ОФЗ пользовались умеренным спросом, что может указывать о неуверенности игроков на более отдаленные перспективы. Этим настроениям подвержены и участники торгов на российском валютном рынке. Довольно высока вероятность ухудшения геополитического фона по многим направлениям, включая последствия выхода США из договора РСМД и зеркального ответа России на это и непредсказуемость развития событий в Венесуэле. Да, перспективы улучшения мировой экономики выглядят туманно. На этом фоне при неблагоприятных обстоятельствах рубль легко может потерять завоеванные позиции и откатиться на 2-3 процента", - отмечает шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям Александр Королев.