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07 февраля 2019 года 10:45
Фьючерсы на Brent постепенно подрастают в рамках "бокового" коридора - БКС
"В среду нефтяные котировки немного подросли на фоне на фоне позитивной статистики по запасам в США. При этом фьючерсы на американский сорт WTI продолжают выглядеть хуже своего североморского конкурента, в результате чего спред между сортами расширился еще на $0,3 за баррель. Фьючерсы на Brent постепенно подрастают в рамках "бокового" коридора с верхней границей на $63 за баррель и могут пробить указанный уровень в случае появления новой позитивной для рынка информации. При таком сценарии ориентирами могут выступить отметки $65 и $69 за баррель", - отмечает аналитик "БКС Брокер" Игорь Галактионов.
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07 февраля 2019 года 13:08
По мере укрепления американской валюты волатильность рублевых пар (включая евро/рубль) может возрастать - FxPro
" Усиление американской валюты с начала февраля на глобальном рынке все отчетливей проявляется в движении рубля. На старте торгов в четверг USD/RUB уже пересекла отметку 66: с утра пара прибавила 20 копеек после укрепления на 25 копеек по итогам предыдущей сессии. EUR/RUB, в свою очередь, пробует... читать дальше
.07 февраля 2019 года 12:45
По мнению экспертов БКС Глобал Маркетс, угроза санкций не сказалась на кредитном профиле UC Rusal. В 2018 г. UC Rusal смог улучшить операционные результаты и снизить чистую долговую нагрузку до 3.1x (на 9M18). Объемы реализации компании сократились лишь во 2К18, однако в 3К18 показатель... читать дальше
.07 февраля 2019 года 12:10
"Текущий достаточно комфортный уровень рублевой ликвидности в системе ограничил потенциальные продажи валюты для участия в размещениях на долговом рынке. Сегодня давление на рубль сохранится на фоне отмеченных факторов, при этом в паре с евро рубль будет чувствовать себя более комфортно.... читать дальше
.07 февраля 2019 года 11:48
Рынок акций РФ снижается вслед за миром, откат индекса МосБиржи сдерживается ослаблением рубля, вырос Магнит на отчете
Москва. 7 февраля. Рынок акций РФ утром в четверг просел вслед за коррекцией мировых площадок, откат индекса МосБиржи сдерживается ослаблением рубля; выросли бумаги "Магнита" после сильного квартального отчета, реакция бумаг "Магнитогорского металлургического комбината" и "Новолипецкого металлургического комбината" и Сбербанка на отчеты компаний оказалась в целом нейтральной. читать дальше
.07 февраля 2019 года 11:40
"Нефтяные котировки снижаются в ходе утренних торгов после роста по результатам вчерашней торговой сессии. Положительную динамику нефтяных цен накануне поддержали данные Минэнерго США об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в Штатах. Согласно статистике энергетического ведомства, запасы сырой... читать дальше
.07 февраля 2019 года 11:35
При неблагоприятных обстоятельствах рубль легко может потерять завоеванные позиции и откатиться на 2-3 процента - Оргбанк
" В отсутствие затишья на геополитических фронтах и значимых экономических новостей с мировых рынков рубль на время сбросил с себя оковы униженного и оскорбленного и приобрел уверенность. Российская валюта закрепилась ниже 66 рублей за доллар и ниже 75 рублей за евро. Этому также способствовали... читать дальше
.07 февраля 2019 года 11:08
"Цены на нефть марки Brent находились под давлением ухудшения общерыночных настроений, но смогли остаться выше 62 долл./барр при поддержке недельных данных Минэнерго США, согласно которым запасы сырой нефти выросли лишь на 1,3 млн барр., что ниже ожиданий, при росте загрузки НПЗ (+0,6%),... читать дальше
.07 февраля 2019 года 10:58
"Продолжающийся рост доллара усилил давление на ЕМ валюты, которые в среду преимущественно снижались. Рубль ослаб на умеренные 0.4%, оставаясь довольно стабильным в течение дня. Основные колебания вновь определялись волатильностью цен на нефть, хотя с вечера рубль все же слабел, что видно из роста... читать дальше
.07 февраля 2019 года 10:22
Москва. 7 февраля. Доллар США и евро плавно подрастают на "Московской бирже" в четверг утром, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне развернувшихся вниз мировых цен на нефть. читать дальше
.07 февраля 2019 года 10:17
"Рубль провёл среду в ослаблении, хотя его "вины" в этом не было. Резервный банк Австралии отказался от формулировок скорого повышения ставки, признав рост рисков её понижения из-за замедления экономики. Соответственно, на глобальном рынке давили на сырьевые валюты, а сам AUD терял до 1,5% против... читать дальше
.07 февраля 2019 года 10:02
"Сегодня внешний фон складывается негативным: в 0,3-процентном "минусе" американские фьючерсы, на столько же снижается нефть. Пока нет оснований полагать, что коррекция рынка акций будет глубокой и длительной. Время для масштабных распродаж еще не наступило, но сокращать среднесрочные "лонги" мы... читать дальше
.07 февраля 2019 года 10:00
Перед открытием российского фондового рынка в четверг, ситуация, на взгляд экспертов, не располагает к покупкам. Отыграв ухудшение внешнего фона, рынок акций перейдет к консолидации, полагают аналитики. читать дальше
.07 февраля 2019 года 09:53
о мнению аналитиков ИК "Атон", в четверг отечественный рынок акций начнет торговую сессию небольшим снижением. читать дальше
.07 февраля 2019 года 09:48
"Вчерашний аукцион Минфина по размещению ОФЗ показал наличие сильного спроса на рублевые обязательства государства. Завтра же ЦБ примет решение по ставке, но с вероятностью выше 90% она будет оставлена неизменной. Интерес будут представлять лишь последующие комментарии регулятора относительно... читать дальше
.07 февраля 2019 года 09:45
Американские фондовые индексы завершили торги в среду небольшим снижением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно на торгах в четверг. Нефть эталонных марок демонстрирует умеренное снижение в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
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