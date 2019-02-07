Фьючерсы на Brent постепенно подрастают в рамках "бокового" коридора - БКС

"В среду нефтяные котировки немного подросли на фоне на фоне позитивной статистики по запасам в США. При этом фьючерсы на американский сорт WTI продолжают выглядеть хуже своего североморского конкурента, в результате чего спред между сортами расширился еще на $0,3 за баррель. Фьючерсы на Brent постепенно подрастают в рамках "бокового" коридора с верхней границей на $63 за баррель и могут пробить указанный уровень в случае появления новой позитивной для рынка информации. При таком сценарии ориентирами могут выступить отметки $65 и $69 за баррель", - отмечает аналитик "БКС Брокер" Игорь Галактионов.