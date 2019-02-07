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Мнения аналитиков
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07 февраля 2019 года 10:17
У рубля вновь появляется повод для ослабления - "Открытие Брокер"
"Рубль провёл среду в ослаблении, хотя его "вины" в этом не было. Резервный банк Австралии отказался от формулировок скорого повышения ставки, признав рост рисков её понижения из-за замедления экономики. Соответственно, на глобальном рынке давили на сырьевые валюты, а сам AUD терял до 1,5% против валюты США. Аукционы ОФЗ прошли весьма успешно. На первом из них Минфин предложил ОФЗ-ПД выпуска 26226 с погашением в октябре 2026 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу. Удалось реализовать весь выпуск при спросе 54,995 млрд рублей и средневзвешенной доходности 8,09%. На втором аукционе инвесторам предлагались ОФЗ-ПД выпуска 26225 с погашением в мае 2034 года в объёме 15 млрд рублей по номиналу. Удалось разместить весь предложенный объём при спросе немногим выше 15,5 млрд рублей и средневзвешенной доходности 8,33%. Аукционы указывают на то, что участники торгов готовы приобретать облигации с текущей доходностью, поскольку прогнозы на резкий рост инфляции пока не оправдываются. Внешний фон неоднозначный. Работающие азиатские рынки указывают на возможный рост российских индексов на старте дня. Однако слабость сырьевых валют также говорит об ухудшении ожиданий относительно мировой экономики. То есть акции могут расти на ожиданиях более мягкой политики центральных банков, а вот у рубля вновь появляется повод для ослабления", - комментирует ситуацию ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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07 февраля 2019 года 13:08
По мере укрепления американской валюты волатильность рублевых пар (включая евро/рубль) может возрастать - FxPro
" Усиление американской валюты с начала февраля на глобальном рынке все отчетливей проявляется в движении рубля. На старте торгов в четверг USD/RUB уже пересекла отметку 66: с утра пара прибавила 20 копеек после укрепления на 25 копеек по итогам предыдущей сессии. EUR/RUB, в свою очередь, пробует... читать дальше
.07 февраля 2019 года 12:45
По мнению экспертов БКС Глобал Маркетс, угроза санкций не сказалась на кредитном профиле UC Rusal. В 2018 г. UC Rusal смог улучшить операционные результаты и снизить чистую долговую нагрузку до 3.1x (на 9M18). Объемы реализации компании сократились лишь во 2К18, однако в 3К18 показатель... читать дальше
.07 февраля 2019 года 12:10
"Текущий достаточно комфортный уровень рублевой ликвидности в системе ограничил потенциальные продажи валюты для участия в размещениях на долговом рынке. Сегодня давление на рубль сохранится на фоне отмеченных факторов, при этом в паре с евро рубль будет чувствовать себя более комфортно.... читать дальше
.07 февраля 2019 года 11:48
Рынок акций РФ снижается вслед за миром, откат индекса МосБиржи сдерживается ослаблением рубля, вырос Магнит на отчете
Москва. 7 февраля. Рынок акций РФ утром в четверг просел вслед за коррекцией мировых площадок, откат индекса МосБиржи сдерживается ослаблением рубля; выросли бумаги "Магнита" после сильного квартального отчета, реакция бумаг "Магнитогорского металлургического комбината" и "Новолипецкого металлургического комбината" и Сбербанка на отчеты компаний оказалась в целом нейтральной. читать дальше
.07 февраля 2019 года 11:40
"Нефтяные котировки снижаются в ходе утренних торгов после роста по результатам вчерашней торговой сессии. Положительную динамику нефтяных цен накануне поддержали данные Минэнерго США об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в Штатах. Согласно статистике энергетического ведомства, запасы сырой... читать дальше
.07 февраля 2019 года 11:35
При неблагоприятных обстоятельствах рубль легко может потерять завоеванные позиции и откатиться на 2-3 процента - Оргбанк
" В отсутствие затишья на геополитических фронтах и значимых экономических новостей с мировых рынков рубль на время сбросил с себя оковы униженного и оскорбленного и приобрел уверенность. Российская валюта закрепилась ниже 66 рублей за доллар и ниже 75 рублей за евро. Этому также способствовали... читать дальше
.07 февраля 2019 года 11:08
"Цены на нефть марки Brent находились под давлением ухудшения общерыночных настроений, но смогли остаться выше 62 долл./барр при поддержке недельных данных Минэнерго США, согласно которым запасы сырой нефти выросли лишь на 1,3 млн барр., что ниже ожиданий, при росте загрузки НПЗ (+0,6%),... читать дальше
.07 февраля 2019 года 10:58
"Продолжающийся рост доллара усилил давление на ЕМ валюты, которые в среду преимущественно снижались. Рубль ослаб на умеренные 0.4%, оставаясь довольно стабильным в течение дня. Основные колебания вновь определялись волатильностью цен на нефть, хотя с вечера рубль все же слабел, что видно из роста... читать дальше
.07 февраля 2019 года 10:45
"В среду нефтяные котировки немного подросли на фоне на фоне позитивной статистики по запасам в США. При этом фьючерсы на американский сорт WTI продолжают выглядеть хуже своего североморского конкурента, в результате чего спред между сортами расширился еще на $0,3 за баррель. Фьючерсы на Brent... читать дальше
.07 февраля 2019 года 10:22
Москва. 7 февраля. Доллар США и евро плавно подрастают на "Московской бирже" в четверг утром, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне развернувшихся вниз мировых цен на нефть. читать дальше
.07 февраля 2019 года 10:02
"Сегодня внешний фон складывается негативным: в 0,3-процентном "минусе" американские фьючерсы, на столько же снижается нефть. Пока нет оснований полагать, что коррекция рынка акций будет глубокой и длительной. Время для масштабных распродаж еще не наступило, но сокращать среднесрочные "лонги" мы... читать дальше
.07 февраля 2019 года 10:00
Перед открытием российского фондового рынка в четверг, ситуация, на взгляд экспертов, не располагает к покупкам. Отыграв ухудшение внешнего фона, рынок акций перейдет к консолидации, полагают аналитики. читать дальше
.07 февраля 2019 года 09:53
о мнению аналитиков ИК "Атон", в четверг отечественный рынок акций начнет торговую сессию небольшим снижением. читать дальше
.07 февраля 2019 года 09:48
"Вчерашний аукцион Минфина по размещению ОФЗ показал наличие сильного спроса на рублевые обязательства государства. Завтра же ЦБ примет решение по ставке, но с вероятностью выше 90% она будет оставлена неизменной. Интерес будут представлять лишь последующие комментарии регулятора относительно... читать дальше
.07 февраля 2019 года 09:45
Американские фондовые индексы завершили торги в среду небольшим снижением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно на торгах в четверг. Нефть эталонных марок демонстрирует умеренное снижение в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
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