Утренние прогнозы: ухудшение внешнего фона отразится на динамике отечественных акций

Перед открытием российского фондового рынка в четверг, ситуация, на взгляд экспертов, не располагает к покупкам. Отыграв ухудшение внешнего фона, рынок акций перейдет к консолидации, полагают аналитики.

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Активность покупателей на мировых рынках акций немного сократилась на фоне разнонаправленной реакции на корпоративную отчетность и отсутствия прогресса в поиске компромисса между республиканцами и демократами в США, необходимого, чтобы избежать повторной приостановки работы правительства 15 февраля. Некоторое ухудшение внешнего фона может негативно отразиться на динамике индекса РТС в начале торгов, но данные технического анализа по-прежнему указывают на возможность заметного движения вверх в случае подтверждения закрепления выше уровня 1200 пунктов по индексу. На валютном рынке в начале торгов возможна коррекция вверх с выходом к уровню 66 по паре доллар-рубль на фоне некоторого снижения спроса на развивающихся рынках".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Перед открытием российского фондового рынка в четверг, ситуация, на наш взгляд, не располагает к покупкам. Снижение фьючерсов на ведущие фондовые индексы и отсутствие драйверов на рост цен на энергоносители окажут давление на отечественные фондовые индексы. Ближайшими уровнями поддержки, на наш взгляд, выступают уровни 2335 и 2327 пунктов по индексу МосБиржи и 1209 и 1191 пункт по индексу РТС".

"Промсвязьбанк" (Роман Антонов): "В среднесрочной перспективе хотелось бы снова увидеть тестирование отметки в 2550 пунктов по индексу МосБиржи. Сегодня же факторов для роста на фоне слабой динамики мировых площадок и высокой волатильности нефтяных котировок немного, поэтому вероятно повторение сценария вчерашнего дня: небольшая коррекция в начале торгов в пределах 0,3-0,4%, которая в случае позитивных новостей в течение дня может быть отыграна".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сегодня внешний фон складывается негативным: в 0,3-процентном "минусе" американские фьючерсы, на столько же снижается нефть. Пока нет оснований полагать, что коррекция рынка акций будет глубокой и длительной. Время для масштабных распродаж еще не наступило, но сокращать среднесрочные "лонги" мы уже советуем третий день. Рисковым инвесторам можно попробовать использовать просадку для спекулятивных покупок. Рынок пока находится в восходящем тренде и легко пойдет вверх, как только внешний фон "позеленеет". Однако среднесрочные портфели формировать уже поздно".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением около 0,2-0,4%, в районе 2530-2535 пунктов. В качестве значимых поддержек выступят уровни 2520, 2510 пунктов. Ближайшими сопротивлениями станут отметки 2540, 2550 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых внешних сигналов. С технической точки зрения, локальный рынок акций имеет потенциал для дальнейшего углубления коррекционного спада".