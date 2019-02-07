Пока нет оснований полагать, что коррекция рынка акций будет глубокой и длительной - Алор Брокер

"Сегодня внешний фон складывается негативным: в 0,3-процентном "минусе" американские фьючерсы, на столько же снижается нефть. Пока нет оснований полагать, что коррекция рынка акций будет глубокой и длительной. Время для масштабных распродаж еще не наступило, но сокращать среднесрочные "лонги" мы уже советуем третий день. Рисковым инвесторам можно попробовать использовать просадку для спекулятивных покупок. Рынок пока находится в восходящем тренде и легко пойдет вверх, как только внешний фон "позеленеет". Однако среднесрочные портфели формировать уже поздно", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.