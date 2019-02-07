Brent торгуется у $62,45 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги в среду небольшим снижением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно на торгах в четверг. Нефть эталонных марок демонстрирует умеренное снижение в ходе азиатских торгов в четверг.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду небольшим снижением, трейдеры оценивали заявления президента США Дональда Трампа, сделанные днем ранее в ходе выступления в Конгрессе, а также корпоративную отчетность.

Д.Трамп, выступивший с речью в Конгрессе во вторник, вновь заявил о необходимости решения вопроса о границе с Мексикой.

Инвесторы продолжают внимательно следить за этой ситуацией, поскольку отсутствие компромисса по финансированию строительства стены на границе с Мексикой стало причиной недавней приостановки работы федерального правительства США на 35 дней. Д.Трамп и Конгресс 26 января достигли договоренностей, позволивших временно возобновить работу правительства - до 15 февраля. Предполагается, что к этому времени вопрос о строительстве стены будет решен.

В своем выступлении Д.Трамп также говорил о необходимости снижения цен на рецептурные препараты и коснулся темы модернизации инфраструктуры.

Американский президент заявил об "огромном уважении" к председателю КНР Си Цзиньпину, отметив, что лидеры двух стран работают над новым торговым соглашением. При этом Д.Трамп подчеркнул, что соглашение "должно включать реальные структурные изменения, которые положат конец несправедливым торговым практикам, сократят хронический торговый дефицит США и защитят рабочие места в американской экономике".

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что он и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер на следующей неделе отправятся в Пекин для участия в новом раунде торговых переговоров.

Статданные по американской экономике, обнародованные в среду, указали на снижение дефицита внешнеторгового баланса США. Дефицит уменьшился в ноябре на 11,5% и составил $49,3 млрд по сравнению с пересмотренным показателем в $55,7 млрд в предыдущий месяц, свидетельствуют данные министерства торговли страны. В октябре отрицательное сальдо было максимальным с октября 2008 года. Аналитики в среднем ожидали уменьшения в ноябре до $54 млрд с ранее объявленного октябрьского уровня в $55,5 млрд.

Кроме того, Минтруда обнародовал данные о производительности труда в США в четвертом квартале прошлого года. Отчет, однако, оказался неполным из-за отсутствия ряда важных индикаторов в связи с недавней приостановкой работы федерального правительства.

Производительность труда в промышленном секторе США в октябре-декабре выросла на 1,36% по сравнению с 1,1% в третьем квартале, сообщило Минтруда. Полный отчет о производительности труда и стоимости рабочей силы в стране за минувший квартал выйдет позднее в этом месяце.

Капитализация General Motors увеличилась на 1,6% по итогам торгов в среду. Прибыль и выручка крупнейшего автопроизводителя США в четвертом квартале, а также прогноз на 2019 год, оказались лучше ожиданий рынка.

Бумаги Snap Inc. подорожали на 22%. Владелец приложения Snapchat зафиксировал рекордную выручку в четвертом квартале, а также сократил убыток благодаря росту рынка онлайн-рекламы.

Котировки акций производителя медицинского оборудования Boston Scientific и Capri Holdings, владеющей брендами Michael Kors and Versace, выросли соответственно на 2,7% и 11,3% благодаря их сильным квартальным отчетам.

"Рынок сфокусирован на квартальной отчетности, и опасения в отношении макроэкономической ситуации пока отошли на второй план", - отмечает старший портфельный инвестор Russell Investments Кевин Дайвни.

Тем временем, акции Electronic Arts (EA) рухнули в цене на 13,3% из-за более слабой, чем ожидалось, отчетности разработчика популярных видеоигр, включая серию Battlefield.

Бумаги еще одного известного разработчика видеоигр Take-Two Interactive Holdings Inc. подешевели почти на 14% в связи со слабым прогнозом компании на четвертый финквартал.

Акции Spotify упали в цене на 2,8%. Шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify Technology SA неожиданно получил чистую прибыль по итогам четвертого квартала, однако выручка оказалась ниже ожиданий.

Стоимость акций Walt Disney, прибыль и выручка которой в первом финквартале превзошли прогнозы, опустилась на 1,11% по итогам торгов в среду.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка 6 февраля опустился на 21,22 пункта (0,08%) и составил 25390,3 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 6,09 пункта (0,22%) - до 2731,61 пункта.

Nasdaq Composite потерял 26,8 пункта (0,36%) и составил 7375,28 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно на торгах в четверг.

Японский рынок падает на сигналах о том, что США и Китай так и не приблизились к заключению торгового соглашения, австралийский - растет благодаря надеждам на снижение базовой ставки Центробанком страны.

Рынки Гонконга, Китая и Тайваня закрыты в связи с праздником.

Японский индекс Nikkei 225 теряет в ходе торгов 0,8%, более широкий индикатор Topix - 1%. Тем временем, австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 1,1%, южнокорейский KOSPI 0,2%, индонезийский S&P BSE Sensex - 0,3%, новозеландский NZX 50 - 0,7%.

Министр финансов США Стивен Мнучин в среду подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что он и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер на следующей неделе отправятся в Пекин для участия в новом раунде торговых переговоров.

Он отметил, что вопросы, которые предстоит обсудить представителям двух стран в рамках предстоящего раунда переговоров, являются довольно сложными - это, в частности, вопрос интеллектуальной собственности, прогресс в обсуждении которого был очень слабым, пишет MarketWatch.

По словам С.Мнучина, президент США Дональд Трамп пока не планирует встречаться с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Если останутся вопросы, по которым мы не сможем сблизить позиции, то, я думаю, президент Трамп рассчитывает сесть за стол переговоров с Си Цзиньпином и решить эти вопросы", - заявил С.Мнучин в интервью CNBC.

Акции японского ритейлера Fast Retailing подешевели в ходе торгов на 2,7%, Yahoo Japan - на 4,9%.

Стоимость бумаг SoftBank Group подскочила на 18% после того, как CEO компании Масаёси Сон объявил о планах выкупить акции на $5,46 млрд в течение 11 месяцев.

Поддержку азиатским рынкам в четверг оказали заявления главы Резервного банка Австралии Филипа Лоу, повысившие ожидания снижения ставки Центробанком.

По словам Ф.Лоу, "в какой-то момент ситуация в экономике Австралии может потребовать более низких ставок", если безработица продолжит расти, а инфляция останется ниже целевого показателя.

Ранее на этой неделе австралийский ЦБ сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне в 1,5%, понизив при этом прогноз роста ВВП Австралии на 2019 год до 3% с 3,5%.

"Австралийский ЦБ оставил открытой дверь для снижения ставки на случай, если усиление глобальных рисков и ослабление рынка жилья потребуют нового ухудшения прогнозов роста ВВП или инфляции", - отмечают эксперты DBS Group Research Филип Уи и Дункан Тан.

Котировки бумаг австралийских банков ANZ Banking, Westpac и Commonwealth Bank выросли в ходе торгов соответственно на 1,7%, 1,9% и 2%.

Бумаги южнокорейских Samsung и SK Hynix подорожали соответственно на 0,2% и 1,6%.

Нефть эталонных марок демонстрирует умеренное снижение в ходе азиатских торгов в четверг после подъема накануне, рынок продолжает оценивать данные о запасах топлива в США.

Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 мск подешевели на $0,24 (0,38%) - до $62,45 за баррель. На торгах в среду их цена выросла на $0,71 (1,15%) и составляла на закрытие $62,69 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,15 (0,28%) - до $53,86 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $0,35 (0,65%), до $54,01 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 1,26 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали увеличения на 3,7 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились за неделю на 1,44 млн баррелей.

Тем временем добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн баррелей в сутки (б/с) по итогам четвертой недели подряд.

Негативным фактором для нефтяного рынка в четверг является продолжающееся укрепление доллара США, что делает менее выгодными инвестиции в сырьевые товары. Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, повышается на 0,03%, подъем индикатора наблюдается третью сессию подряд.