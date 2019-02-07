Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 7 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду небольшим снижением, трейдеры оценивали заявления президента США Дональда Трампа, сделанные днем ранее в ходе выступления в Конгрессе, а также корпоративную отчетность. Д.Трамп, выступивший с речью в Конгрессе во вторник, вновь заявил о необходимости решения вопроса о границе с Мексикой. Инвесторы продолжают внимательно следить за этой ситуацией, поскольку отсутствие компромисса по финансированию строительства стены на границе с Мексикой стало причиной недавней приостановки работы федерального правительства США на 35 дней. Д.Трамп и Конгресс 26 января достигли договоренностей, позволивших временно возобновить работу правительства - до 15 февраля. Предполагается, что к этому времени вопрос о строительстве стены будет решен.

Американский президент заявил об "огромном уважении" к председателю КНР Си Цзиньпину, отметив, что лидеры двух стран работают над новым торговым соглашением. При этом Д.Трамп подчеркнул, что соглашение "должно включать реальные структурные изменения, которые положат конец несправедливым торговым практикам, сократят хронический торговый дефицит США и защитят рабочие места в американской экономике". Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что он и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер на следующей неделе отправятся в Пекин для участия в новом раунде торговых переговоров.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в четверг. Японский рынок падает на сигналах о том, что США и Китай так и не приблизились к заключению торгового соглашения, австралийский - растет благодаря надеждам на снижение базовой ставки Центробанком страны. Рынки Гонконга, Китая и Тайваня закрыты в связи с праздником. Японский индекс Nikkei 225 потерял по итогам торгов 0,55%. Тем временем, австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 1,1%, южнокорейский KOSPI 0,2%, индонезийский S&P BSE Sensex - 0,3%, новозеландский NZX 50 - 0,7%.

В свою очередь нефть эталонных марок демонстрирует умеренное снижение в ходе азиатских торгов в четверг после подъема накануне, рынок продолжает оценивать данные о запасах топлива в США. Негативным фактором для нефтяного рынка является также продолжающееся укрепление доллара США, что делает менее выгодными инвестиции в сырьевые товары. Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск подешевели на 0,49% - до $62,38 за баррель. На торгах в среду их цена выросла на 1,15% и составляла на закрытие $62,69 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже понизилась к этому времени на 0,46% - до $53,76 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на 0,65%, до $54,01 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 1,26 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали увеличения на 3,7 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились за неделю на 1,44 млн баррелей. Тем временем добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн баррелей в сутки (б/с) по итогам четвертой недели подряд.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду упала почти в 2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,052 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,744 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 февраля вырос всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,41 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, поднявшись до 581,01 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-04" (+0,5%), "Газпром БО-23" (+0,13%) и "РЖД-001P-01R" (+0,13%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром капитал БО-03" (-0,45%), "ГК ПИК БО-07" (-0,11%) и "РЖД-001P-02R" (-0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО АФК "Система" (MOEX: AFKS) установило финальный ориентир цены вторичного размещения облигаций серии 001Р-07 объемом 482,395 млн рублей в размере 100,5% от номинала. Доходность к оферте через 2 года составит 9,95% годовых. Сбор заявок прошел 6 февраля, в день исполнения оферты по выпуску. В рамках оферты компания выкупила облигации серии 001Р-07 на сумму 482,395 млн рублей. Данный выпуск был размещен в начале февраля 2018 года. Его номинальный объем - 10 млрд рублей. Срок обращения облигаций - 10 лет. Ставка купонов до следующей оферты через 2 года - 10% годовых, как и текущего.

Сбербанк (MOEX: SBER) России 28 февраля начнет размещение структурных облигаций серии ИОС-GOLD_PRT-36m-001Р-57R, а также серии ИОС-BM_BSK_FIX_MEM-36m-001Р-58R объемом 3 млрд рублей каждая. Дата окончания размещения бумаг - не позднее 29 марта. Дата погашения выпусков - 21 марта 2022 года. Бонды будут размещаться по цене 100% от номинала. По выпускам предусмотрена выплата одного купона, ставка - 0,01% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода: по выпуску ИОС-GOLD_PRT-36m-001Р-57R доход привязан к динамике стоимости золота на Лондонской бирже и курса доллар/рубль, а по выпуску ИОС-BM_BSK_FIX_MEM-36m-001Р-58R - к цене меди, никеля и цинка, торгующихся на Лондонской бирже металлов. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

АО "ДОМ.РФ" выкупило в рамках оферты 437,054 тыс. облигаций серии 001P-02R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, таким образом, эмитент выкупил 2,9% выпуска. Компания разместила облигации серии 001P-02R на 15 млрд рублей в феврале 2018 года. Ставка текущего купона - 8,25% годовых. Дата погашения займа - 21 января 2028 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Бонды обеспечены государственной гарантией РФ.

Металлинвестбанк выставил на 26 февраля дополнительную оферту по облигациям серии БО-03 в объеме до 2,7 млрд рублей. Заявки на выкуп будут приниматься с 9:00 МСК 18 февраля до 18:00 МСК 22 февраля. Цена приобретения - 100% от номинала. Выпуск БО-03 объемом 2,7 млрд рублей и сроком обращения 5 лет был размещен в сентябре 2018 года. Ставка 1-2-го купонов составляет 7,5% годовых. В сентябре текущего года по выпуску предстоит плановая оферта. В настоящее время в обращении также находится выпуск биржевых облигаций банка серии БО-02 на 2 млрд рублей с погашением в 2020 году.