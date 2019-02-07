Вероятна небольшая коррекция в начале фондовых торгов в пределах 0,3-0,4% - Промсвязьбанк

"В среднесрочной перспективе хотелось бы снова увидеть тестирование отметки в 2550 пунктов по индексу МосБиржи. Сегодня же факторов для роста на фоне слабой динамики мировых площадок и высокой волатильности нефтяных котировок немного, поэтому вероятно повторение сценария вчерашнего дня: небольшая коррекция в начале торгов в пределах 0,3-0,4%, которая в случае позитивных новостей в течение дня может быть отыграна", - отмечает специалист Промсвязьбанка Роман Антонов.