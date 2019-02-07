Фундаментальных предпосылок для значительного ослабления рубля в ближайшее время пока не наблюдается - Промсвязьбанк

"Для краткосрочных перспектив рубля вопрос общего отношения инвесторов ко всей группе emerging markets продолжает оставаться определяющим. При развитии в ближайшие дни коррекционных настроений на глобальных рынках возрастает вероятность смещения пары доллар/рубль в диапазон 66-66,50, но значимых фундаментальных предпосылок для значительного ослабления рубля в ближайшее время пока не наблюдается (согласно нашей модели, рубль остается несколько недооцененным, счет текущих операций в ближайшие месяцы сезонно сильный, объем покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила относительно невелик). Из внутренних новостей отметим, что завтра состоится заседание Банка России. Поскольку к текущему моменту рост инфляции в РФ не превышает прогнозы регулятора, поводов для повышения ставки, на наш взгляд, недостаточно. В базовом сценарии ожидаем, что ЦБ в эту пятницу не будет вносить изменения в монетарный курс, влияние решения по ставке на курс рубля в таком случае воспринимаем как нейтральное", - указывает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.