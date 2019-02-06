Рынок акций РФ в среду прервал серию безостановочного роста после обновления максимума индекса МосБиржи

Москва. 6 февраля. Рынок акций РФ в среду просел в рамках коррекции из-за фиксации прибыли игроками на фоне подешевевшей нефти и отката мировых фондовых площадок, индекс МосБиржи утром обновил исторический максимум выше 2550 пунктов на фоне ослабления рубля, после чего также просел, прервав 6-дневный подъем.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2539,73 пункта (-0,3%, максимум дня и новый пик - 2551,97 пункта), индекс РТС - 1215,83 пункта (-0,6%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 1,6%.

Доллар вырос до 65,8 рубля (+0,18 рубля).

Снизился рублевый курс акций "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%).

Выросли бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,3%).

В среду в Азии сохранилась позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%), однако наметилась коррекция в Европе (FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,02-0,4%) и США (индекс S&P 500 теряет 0,2%).

Во вторник президент США Дональд Трамп выступил с традиционным ежегодным обращением к Конгрессу. Ожидания бизнеса в отношении дополнительных стимулов не оправдались, однако инвесторы вздохнули с облегчением, поскольку президент не использовал это выступление для введения чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Кроме того, Д.Трамп заявил о необходимости заключить новое торговое соглашение с Китаем.

Позитивным фактором в среду стали слухи о том, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин на следующей неделе могут отправиться в Пекин, чтобы принять участие в новом раунде торговых переговоров.

Нефть в среду оставалась под умеренным давлением после выхода статистики Американского института нефти (API) о росте запасов в США на прошлой неделе на 2,51 млн баррелей. Однако официальные данные Минэнерго США оказались лучше ожиданий (запасы нефти выросли за неделю на 1,263 млн баррелей при прогнозах роста на 1,85 млн баррелей), что поддержало котировки вечером.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $61,94 за баррель (-0,1% и -0,9% во вторник), мартовская цена WTI - $53,44 за баррель (-0,4% и -1,7% накануне).

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, нефть подешевела после публикации данных API по ее запасам в США. Кроме того, издание Wall Street Journal сообщило о том, что ОПЕК рассматривает возможность формализации отношений с участниками соглашения ОПЕК+ (в первую очередь с Россией) - первоначально на трехлетний срок.

Выступление Д.Трампа в Конгрессе усилило опасения, что в США снова будет приостановлена работа федеральных органов. В выступлении Д.Трампа можно отметить два момента, наиболее значимых для рынков. Во-первых, президент заявил, что он планирует 27-28 февраля встретиться во Вьетнаме с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Во-вторых, Д.Трамп еще раз сообщил Конгрессу, что не утвердит бюджет федеральных органов (их работа может снова приостановиться 15 февраля), если не будут выделены средства на строительство стены на границе США с Мексикой. Приостановка работы федеральных органов в США оказывает небольшое, но негативное давление на ситуацию в стране и, соответственно, сказывается на глобальном экономическом росте.

Также в среду появились сообщения, что американские официальные лица все более озабочены тем, что могут не успеть договориться с Китаем по вопросам внешней торговли до 1 марта, когда истекает срок ими же объявленного "перемирия" в торговой войне. Следующий раунд переговоров должен пройти в конце февраля, и если он окажется безуспешным, то настрой глобальных рынков может ухудшиться. Ослабление нефтяных котировок и рубля дало сигнал на фиксацию прибыли на рынке акций РФ, отмечают эксперты Sberbank CIB.

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, собственная перекупленность и слабый внешний негатив привели к тому, что на отечественном рынке днем в среду возобладали продавцы. Нефть Brent опускалась ниже $62 за баррель, что оказывало давление на отдельные нефтяные бумаги. Между тем позитивная ситуация на рынке железной руды в связи с форс-мажором поставок из Бразилии оказала поддержку акциям металлургов.

Рубль несколько сдал позиции вслед за прочими сырьевыми валютами после намека Резервного банка Австралии о возможном смягчении своей денежной политики. В Европе индексы в основном снизились, очередным доказательством ослабления экономики стали данные о снижении производственных заказов в Германии на 1,6% за декабрь (на рынке ждали роста на 0,3%). Участившиеся эпизоды смягчения риторики центральных банков намекают инвесторам, что регуляторы не будут торопиться с повышением ставки. Соответственно, доходности облигаций имеют тенденцию к снижению.

На внешних рынках весьма скептически отнеслись к посланию американского президента к Конгрессу из-за отсутствия конкретных деталей по поводу каких-либо экономических планов (упоминалось только, что сделка с Китаем возможна, а инфраструктурная модернизация необходима). В послании много говорилось о том, какой Д.Трамп "молодец", но не о том, сколько средств требуется на какие-либо будущие программы, отмечает эксперт.

По словам аналитика компании "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, индекс МосБиржи на старте торгов обновил максимум, после чего просел вслед за мировыми площадками, которые оказались несколько разочарованными выступлением президента США перед Конгрессом. Однако Д.Трамп не продемонстрировал какой-либо конкретики относительно хода торговых переговоров между США и Китаем, а также не смог снять опасения по поводу своего политического противостояния с американскими законодателями вокруг стены на границе с Мексикой.

В среду в американских СМИ появилась информация о том, что на следующей неделе министр финансов США Стивен Мнучин и главный советник Трампа по торговле Роберт Лайтхайзер собираются посетить Пекин для проведения второго раунда торговых переговоров на высоком уровне. Однако участники мировых рынков несколько устали от переговорного процесса по торговым проблемам между США и Китаем и в ожидании конкретных результатов сосредоточились на ключевых проблемах и рисках, главным из которых являются слабые показатели, демонстрируемые в последнее время крупнейшими экономиками.

Благодаря стабилизации ситуации на мировых рынках российские индексы приостановили снижение, перейдя к консолидации. Среди лидеров роста выступили акции российских экспортеров на фоне ослабления рубля, также подросли бумаги некоторых ритейлеров.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, выступление Д.Трампа показало твердую позицию президента США в вопросе строительства стены на границе с Мексикой. В связи с этим над США вновь может нависнуть угроза приостановки работы правительства после 15 февраля. После закрытия основных торгов в среду выступит глава ФРС Джером Пауэлл.

Несмотря на просадку индексов МосБиржи и РТС, нисходящая коррекция на рынке пока не реализовывается ввиду отсутствия веских факторов для продаж. Задать настроения мировым биржам может статистика Минэнерго США, а в четверг интерес будут представлять годовые отчеты по МСФО "Магнита", ММК, НЛМК, а также отчет по РСБУ Сбербанка за январь.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что, несмотря на локальную фиксацию прибыли игроками, время для "коротких" позиций еще не пришло, наоборот, снижение бумаг стоит спекулятивно выкупать. Следует учитывать, что пока тренд остается растущим и подъем может проходить на закрытии не вовремя открытых "шортов", объем которых традиционно увеличивается с ростом рынка. Однако среднесрочные длинные позиции, особенно по "голубым фишкам", стоит сокращать.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили "префы" ПАО "Ижсталь" (MOEX: IGST) (-12,8%), акции ПАО НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-7,8%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-5,3%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-3%).

Акции "Энел Россия" с начала года выросли на 11%, но в среду упали после публикации стратегического плана компании на 2019-2021 годы, предполагающего сокращение чистой прибыли. Согласно документу, чистая прибыль по итогам 2018 года ожидается на уровне 7,3 млрд руб. с понижением до 5 млрд руб. в 2021 году. Также "Энел Россия" ожидает капзатраты в 2019-2021 гг. на уровне 45,3 млрд руб., из которых 30,3 млрд руб. будут направлены на развитие активов. ПАО "Энел Россия" ожидает снижения EBITDA к 2021 году до 14,5 млрд руб.

Подорожали бумаги ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+39,9%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-+39,8%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+39,6% и +26,9% "префы"), ОАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+20%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+17,2%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+16,1%), ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (+15,3%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2,2%), ГДР "Лента" (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 29,002 млрд рублей (из них 10,0 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).