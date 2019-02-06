Рубль к вечеру среды смог отыграть дневные потери благодаря развернувшейся вверх нефти

Москва. 6 февраля. Доллар США слегка подрастает, евро немного снижается на "Московской бирже" в среду вечером; рубль отыграл дневные потери по отношению к бивалютной корзине благодаря развернувшимся вверх нефтяным ценам.

Курс доллара США в 19:00 МСК составил 65,72 руб./$1, что на 10 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 74,78 руб./EUR1, опустившись на 10 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 1 копейку - до 69,80 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", улучшение позиций рубля к доллару и евро в ходе вечерних торгов среды произошло благодаря развернувшимся вверх ценам на нефть после публикации в США еженедельных данных по запасам. Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск подорожали на 0,7% - до $62,41 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже выросла к этому времени на 0,63% - до $54 за баррель.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе поднялись на 1,26 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали увеличения на 3,7 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились за неделю на 1,44 млн баррелей. Резервы бензина в США повысились на 513 тыс. баррелей, дистиллятов - упали на 2,26 млн баррелей. Аналитики прогнозировали повышение запасов как бензина, так и дистиллятов на 1,7 млн баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн баррелей в сутки (б/с) по итогам четвертой недели подряд.

"На внутреннем валютном рынке сегодня наблюдается некоторый рост доллара против рубля и в целом нейтральная динамика евро. Такая расстановка сил на "Московской бирже" отражает движение пары "евро-доллар" на мировом рынке Forex, где доллар США сегодня немного укрепляется по отношению к основным мировым валютам. Ключевым событием недели для внутреннего рынка будет пятничное заседание ЦБ РФ, на котором будет решаться вопрос по ключевой ставке. Судя по всему, Банк России сохранит ставку на текущем уровне, и, учитывая опубликованные данные по инфляции за январь, которая за первый месяц года составила порядка 1%, что в целом ниже прогнозных оценок, а также снизившиеся в последнее время санкционные риски, можно ожидать, что в ближайшие месяцы регулятор не будет менять ставку и при этом в целом смягчит риторику. Таким образом, есть все основания ожидать, что во втором полугодии 2019 года ключевая ставка будет снижена на 0,25-0,50 процентного пункта, что тем самым позитивно скажется на динамике ОФЗ. А это, в свою очередь, позитивный фактор для курса нацвалюты", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "в среду рубль наряду с большинством валют emerging markets торговался в отрицательной зоне к доллару, хотя потери отечественной валюты были минимальны. Одновременно рубль демонстрировал более стабильную динамику по отношению к евро из-за ослабления единой европейской валюты на Forex после выхода данных о сокращении объема производственных заказов в Германии за декабрь. Несмотря на снижение пары "евро/доллар" на Forex, укрепление американской валюты к корзине шести основных валют является относительно скромным, и в целом преимущество доллара на площадках emerging markets представляется не столь однозначным".

"Наиболее важным событием для внутреннего рынка остается пятничное заседание Банка России по ключевой ставке. В начале 2019 года инфляция ускорилась до 5% в годовом выражении впервые с января 2017 года, однако такая динамика стала результатом влияния ожидаемых факторов (повышение ставки НДС и части тарифов на коммунальные услуги, а также ослабление рубля в конце прошлого года). Рост цен соответствует прогнозам ЦБ, поэтому пока регулятор не менял свой диапазон по инфляции на конец 2019 года. В свою очередь, конъюнктура финансовых рынков с момента предыдущего заседания ЦБ стабилизировалась. На геополитическом фронте с начала 2019 года наблюдается определенное затишье, что наряду с ростом котировок нефти и валют развивающихся стран способствовало укреплению рубля с начала года. В подобных условиях регулятор, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, хотя в целом вероятность еще одного повышения ставки на ближайших заседаниях останется в силе. По всей видимости, в пресс-релизе ЦБ также не преподнесет сюрпризов, поэтому итоги заседания окажутся нейтральными для внутреннего валютного рынка", - полагает Ю.Кравченко.

В свою очередь эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский отмечает, что обращение Дональда Трампа к Конгрессу оказалось очередным "no event" для рынков, хотя разговоров и версий на этот счет накануне было немало. По мнению В.Рожанковского, "плотность полезной информации в единицу времени на этом мероприятии была крайне низкой: трибунные заявления Д.Трампа по поводу необходимости забыть про межпартийные противоречия и объединиться во имя великих целей, его подборка "истории успеха американского народного президента" и прочие стандартно-ожидаемые вещи постоянно прерывались постановочными овациями и "историями простых американцев" с хэппи-эндами и голливудскими слезами радости и гордости на лице - все это причудливым образом было вплетено в этот, казалось бы, сухой академический формат. В результате индекс доллара DXY немного подрос - с 95,60 до 95,85 пункта, но на этом решил и остановиться, тогда как фондовые индексы США, которые в первой половине дня торговались с полуторапроцентными прибавками, на фоне речи Д.Трампа как-то подзакисли и закончили торги вторника ростом в пределах статистической погрешности".

Как полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), "российская валюта остается стабильной в отсутствие сильных новостей и продолжает торговаться в узком диапазоне. Главное событие этой недели для российского рынка - заседание ЦБ, по итогам которого не ожидается каких-либо сюрпризов и, соответственно, реакции в рубле или доходностях облигаций. В целом в ближайшее время не стоит ждать существенных движений в рубле, так как первый квартал сезонно сильный с точки зрения текущего счета, что в сочетании с хорошим спросом инвесторов на рисковые активы поддерживает рубль, а действие бюджетного правила и докупка валюты Центробанком ограничивают потенциал его укрепления".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 7 февраля на 9,95 копейки, до 65,6686 руб./$1, и опустил курс евро на 14,24 копейки, до 74,7703 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в среду на 18,81 копейки по отношению к предыдущему дню и составил 65,7043 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 21,32 копейки к уровню вторника, поднявшись до 65,748 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 393,162 млн, из которых $600,391 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 792,771 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился по отношению к вторнику всего на 4,3 копейки, до 74,796 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 4,01 копейки и составил 74,8788 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR565,685 млн, из которых EUR195,7 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR369,985 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) слегка подросли по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) кредиты немного снизились в цене. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,83% годовых, а на семидневный срок не изменилась за день и 6 февраля составила 7,93% годовых. При этом ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц также не изменилась - 8,23% годовых, а процентные ставки на срок 3 и 6 месяцев снизились на 3 б.п. (до 8,60% годовых) и 2 б. п. (до 8,69% годовых) соответственно.